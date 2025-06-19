Вверх
20 млн как с куста

Прошло более 10 дней со дня проведения дорожной инспекции по обустройству съездов на Федеральной дороге А-123. Материалы были опубликованы по ссылкам: https://vk.com/id158539099?w=wall158539099_10614 и https://rusnord.ru/hot/69135-vse-dlja-naroda-po-vilegodski.html и отправлены 1 августа в адрес администрации Вилегодского муниципального округа. 

Ответа, откуда взялись объемы в 3990 кв. метров по обустройству съездов с Федеральной трассы к примыканиям муниципальных отремонтированных дорог по ул. СХТ, Спортивной, Павлина Виноградова, Ленина, площади Ленина, Комсомольской, на пустырь к сгоревшей почте и по другим примыканиям, мы не получили. Стоимость работ по укладке асфальта на данных улицах составляет примерно 20 млн руб. 

Вопрос: как могли отремонтированные дороги быть включены в новый проект ремонта Федеральной дороги А-123? Последние корректировки по проекту были внесены осенью 2024 года. Чья это заслуга и с какой целью это было сделано — вопрос остается открытым. В ближайшее время, если не получим ответ, напишем обращение в Следственный комитет.

Начальнику управления

Федерального казенного учреждения

УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ»

Кудряшову П. В.

Уважаемый Павел Валентинович!

30 июля 2025 года дорожная инспекция в целях осуществления общественного контроля качества дорожного ремонта провела инспекцию участка федеральной трассы А-123 (Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово) в границах села Ильинско-Подомское. Инспектируемый участок включает в себя километровые отрезки с 542+000 по 548+700. Генеральный подрядчик – ООО «АВТОДОРОГИ». Для объективного обследования обустройства дорожных съездов на пересечениях с второстепенными дорогами к работе дорожной инспекции был привлечен мастер ООО «АВТОДОРОГИ» Макаров Илья Сергеевич.

Инспекцией установлено превышение по проекту объемов по укладке асфальтобетонного покрытия на съездах с второстепенных дорог на федеральную трассу в размере 3990 м². Данный объем был выявлен на ранее отремонтированных участках дорог, где обустройство съездов не требуется:

* улица СХТ ПК7+29 (330 м²);

* улица Спортивная ПК18+13 (460 м²);

* улица Павлина Виноградова ПК23+88 (167 м²);

* улица Ленина ПК26+08 (385 м²);

* площадь Ленина ПК26+08 (273 м²);

* улица Комсомольская ПК27+38 (156 м²);

* к домам №48 ПК23+01 (246 м²), №35 ПК23+78 (200 м²), №27А ПК24+25 (330 м²) по улице Советской;

Исключить подъезд к дому №26 (здание сгоревшей почты) ПК28+30 (300 м²) по улице Советской.

 В связи с нормативным состоянием съездов предлагается уменьшить объемы ремонта (замена асфальтобетонного покрытия):

* на пересечении с региональной дорогой (ПК36+40) с 840 до 400 м² (440 м²);

* на АЗС «РОСНЕФТЬ» заезд (ПК37+19) с 372 до 100 м² (272 м²);

* выезд (ПК37+19) с 531 до 100 м² (431 м²).

Освободившиеся объемы в размере 3990 м² предлагается использовать для обустройства общественно значимых пространств:

* площадь перед Храмом Илии Пророка по ул. Советской, дом 7 (1500 м²);

* территория с установкой бордюрного камня и ограждения со стороны реки Горожанка на подходе к белому пешеходному мосту (1000 м²), где традиционно осуществляется парковка транзитного транспорта.

Учитывая особенности рельефа местности и необходимость обеспечения безопасности дорожного движения на пересечениях с второстепенными дорогами, автодромом, магазинами и другими объектами в установленных границах полосы отвода автомобильной федеральной трассы А-123, просим выполнить обустройство съездов с использованием асфальтобетонного покрытия и исключить использование асфальтовой крошки.

Кроме того, существующий проект не учитывает обустройство проблемного съезда ПК34+42 к домам №2, 2/5 и 2/9 по улице Советской. Каждую зиму вода и плавун замораживают водосточную трубу на данном съезде, что приводит к затоплению части федеральной трассы и образованию опасного ледяного покрытия.

Также обращаем Ваше внимание на то, что у жителей села Ильинско-Подомское и автомобилистов накопилось множество вопросов по графику выполнения работ укладки асфальтобетонного дорожного покрытия, установки бордюрного камня, обустройству водоотводов с проезжей части, пешеходных переходов, тротуаров и освещению на федеральной трассе А-123. В связи с этим, предлагаем инициировать общественные слушания по данному проекту для учета мнения населения.

К сожалению, наши обращения в адрес главы Вилегодского муниципального образования Аникиевой О.В. остаются без должного внимания.

Имея опыт общественного контроля в рамках реконструкции Федеральной автомобильной дороги М-7 «ВОЛГА» в границах областного центра г. Владимир, строительства новой Федеральной трассы М-12 «ВОСТОК», убежден, что в ходе общественных слушаний жители села, автомобилисты внесут конструктивные предложения в проект ремонта Федеральной дороги А-123 в границах с Ильинско-Подомское.

Надеемся на Ваше взаимопонимание и принятие обоснованного решения.

С уважением,

Сергей Федяев,

участник общественного движения «Народный фронт»,

«Убитые дороги РОССИИ» 


