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Гревцов, Морозов - а вам слабО?

Как мы уже сообщали сегодня, гуманитарный груз из Архангельской области доставлен до адресатов – бойцов, участвующих в боях за Курскую область.

Информационное сопровождения миссии осуществляет Георгий Гудим-Левкович. Это его пятая командировка в зону СВО, можно сказать, традиция. И каждая связана со смертельной опасностью – в тех реалиях журналисты давно стали лакомой целью для снайперов и дронов.

Репортажи от Георгия, как и его интервью по возвращению, постоянно выходят в телеэфир, публикуются в СМИ и соцсетях. И именно в последних они частенько наталкиваются на ироничные комментарии от «коллег» - мол, что бывший чиновник мэрии и действующий топ-менеджер крупной строительной компании забыл в зоне боевых действий?

Причем чаще всего задают вопрос люди, на словах патриоты, круглосуточно страдающие за счастье простого человека, пламенные борцы за торжество пролетарского интернационализма.

Сами они не ездят в подобные командировки по ряду «объективных причин».

В свою очередь хочется задать им вопрос… который вынесен в заглавие заметки.

13 ноябрь 12:29 | : Политика

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