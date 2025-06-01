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Сбитые летчики. Вспоминая губернаторов Поморья

Сбитые лётчикимужчины в самом расцвете сил, успехи которых в прошлом.

Осенью нас ожидают губернаторские выборы. Действующий глава Поморья – Александр Цыбульский – идёт на второй срок с хорошим запасом прочности. Да что там с хорошим… с лучшим в истории региона на этом этапе обязательной политической программы.  

Он максимально корректен в отношении своих конкурентов. На недавней встрече с президентом страны, докладывая об успехах в продвижении региональных программ поддержки, Александр Витальевич скромно уточнил: «Мы их обязательно закончим… я или кто-то другой».

В ответ Владимир Владимирович по-отечески улыбнулся. Дорогого стоит от гаранта. Ах, в кадре в тот момент был один наш губернатор?! Значит, я третьим глазом увидел.

Заметьте, из президентских уст не прозвучало – когда кредиты возвращать собираетесь?! Наоборот – «работайте дальше». Значит, и нам нечего нервничать и накалять.

Представляю, как корежило от этого эфира бывших губернаторов Архангельской области (из тех, кто ещё с нам). Предлагаю вспомнить их поимённо (в скобках указаны годы правления).

Павел Балакшин (1991-1996). Первый глава региона в новой капиталистической  России. При нём начались систематические задержки пенсий, зарплат,  прочие социальные безобразия. Но при нём же в области стали возникать олигархические группы, в основном лесобумажного происхождения. Тут было, из чего выбирать… кого одарить своим губернаторским вниманием. К тому же Балакшин сам из этой сферы и быстро сориентировался.

Показательный момент. В своей автобиографической книге Павел Николаевич пишет, что с трудом попал по росту в армию – меньше 150 см… и уже на солдатских харчах вытянулся до человеческих размеров. Представляете, какие комплексы были у парня в возрасте первых романтических отношений! Однако это же закаляет волю и даёт стимул к росту во всех смыслах.

Балакшин потерял свой пост указом тогдашнего президента, суд по всему, действительно имели место интриги. С другой стороны, депрессивному региону требовался кто-то покрупнее, позаметнее. А у него прозвище «Паша—бакенщик»… несерьёзно как-то.  Чём-то компенсировал себе удар по самолюбию, сев в кресло архангельского мэра, из которого, уже не особо скрываясь, оказывал знаки внимания олигарху местного розлива, выбившемуся в финансовые тузы из зубных техников. На второй мэрский срок не пошёл (и правильно, непонятки в отношениях между губернатором и столичным градоначальником – хуже нет), удовлетворился преподавательской и общественной деятельностью. Ушёл с миром совсем недавно.  

Анатолий Ефремов (1996-2004). Этот имел солидную кличку «Император» и вёл себя соответствующе. Рыжий, шумный, хлебосольный. Мечтатель-популист, но работящий, без маниловщины. Карал и миловал громко, напоказ. Такой тип... в Ефремове всё смотрелось естественно, даже случавшиеся запои. Назло общественному мнению продвигал кинофестивали, которые объективно скрашивали серую жизнь начала третьего тысячелетия. С упоением рассказывал, как Архангельская области полюбилась швейцарцам и прочие воздушные замки

Однако не только они. При мне круто разговаривал с только что прибывшим в регион австрийским управляющим АЦБК, заставлял брать на себя дополнительные социальные обязательства. По растерянному лицу австрияка было видно, что он морально готов к персональным «откатам», но не к такому списку нуждающихся буквально во всём детсадам.

На новый срок Анатолий Антонович прошёл с небольшим скрипом, т.е., со вторым туром. По телевизору шла волна компромата (каюсь, был одним из его производителей), не встречая сопротивления противной стороны за неимением у него эфирного ресурса. Выводов не сделал, продолжая «бронзоветь», при этом не теряя личной привлекательности. Любил в нищих поморских деревнях рассказывать сказки про алмазные россыпи буквально под ногами. В какой-то момент нервы не выдержали, и он сам себе на полгода сократил губернаторский срок, устроив досрочные выборы, которые провалил с треском. Позже занимался чем-то солидным (типа продажи военной техники). Ушёл из жизни до обидного рано.

Николай Киселёв (2004-2008). Типичный продукт, так называемого, протестного голосования – «назло маме отморозим себе уши». Избиратель так устал от бурного Ефремова  с мега-проектами, что проголосовал за нечто невнятное, кисломолочное. «Коля-бифидок» сам испугался своей победы на выборах, что крупными буквами было написано на его вечно унылом челе. Сбежал, если бы за спиной не стоял грозный, слегка прибандиченный Крупчак, его благословивший и спонсировавший.

«Хромой уткой» он стал почти сразу, опустив себя во время венской встречи с Вагитом Аликперовым (Лукойл), когда жалобно попросил купить ему несколько приличных костюмов – «а то на люди выйти не в чем». Пригласили его, кстати, поговорить об объединении Архангельской области и НАО, что сразу было отложено в долгий ящик. Именно при НИКе (ещё одна кличка) начался кадровый бардак - в креслах областной администрации люди менялись со скоростью детей на горшках в детском саду перед сном. По всем показателям, регион тогда не загнулся только благодаря растущим ценам на нефть… нам тоже перепадало от тех щедрот.

Последний «подвиг» Нелокай Иваныча – взятка в долларах, показанная в эфире НТВ. Скандал удалось как-то, пусть и неуклюже, замять… но этот чудак ещё верил в своё высшее предназначение, а позже надеялся на кресло сенатора. Причём в Москве за ним кто-то стоял – перед самым голосованием лидеру фракции либералов в АОСД  Дмитрию Таскаеву позвонил глава всего СПС Никита Белых и попросил пропустить болезного в светлое завтра. Но был послан, а НИК уплыл в неизвестном направлении. Впрочем, с той поры он никому не интересен.

Илья Михальчук (2008-2012). После предыдущего, народ-избиратель стенал – присылайте кого угодно, хуже не будет. В итоге прислали румяного «якудзу» (погоняло), проворовавшегося мэра Якутска, не имевшего к Поморью ну никакого отношения. Зато имевшего отношение к деятелю АП (администрация президента) из первой чиновничьей пятёрки. Родственные и по кривой – через жён еврейского происхождения. Уже тогда понимающие люди вздрогнули – неужели Кремлю настолько на нас наплевать, что присылают ТАКОЕ?!

Михальчук даже особо и не скрывал, что приехал решать свои личные вопросы послепенсионной обеспеченности. Заодно привёз с собой команду деятелей разной степени вороватости и испорченности. Супруга, сыновья, неродная сестра – всем нашлось место у бюджетной кормушки. При этом был тем ещё хамом, что прекрасно вписывалось в его внешний облик. Есть стойкой ощущение, что на тот момент Путин постарался забыть, что где-то на свете есть Архангельская область. Из одного чувства брезгливости.

Иллюзий о продолжении государственной карьеры МИФ не питал. Ушёл, чуть ли не подпрыгивая – живой и не арестованный. Похимичил что-то в сфере строительства (с громкими сибирскими скандалами), потом возглавил смешной Союз чесноководов. Ещё несколько лет назад бодро отвечал на звонки местных журналистов, которых в губернаторскую бытность не жаловал. Шутил, смеялся… типа, необидчивый он. Потом исчез из информационного поля. Память о нём неприятно пахнет серой… даже чеснок не помог.

Игорь Орлов (2012-2020). И опять причитания – хуже уже не будет, Архангельская область была сполна наказана Михальчуком за самовольство в 2004 году. Биография Орлова вселяла надежду – пусть и не местный уроженец, но карьеру строил в Северодвинске, на «Звёздочке». Сразу же прошелестело – «это человек Чемезова (Ростех)», если у области с лесом и нефтью не заладилось, будем прирастать ВПК. «Якутских туристов» вылетели из администрации, их сменили «северодвинские оружейники». Всё поприличней ребята.

Всё бы ничего, насколько это возможно в депрессивном регионе, но «Орлуша» чрезмерно увлёкся «войной» с мэром Архангельска, которая ему перешла от предшественника. Виктор Павленко требовал к своему городу особого отношения, как к лицу всего  Поморья, губернатор же не мог изжить в себе северодвинский комплекс, помноженный на былую засекреченную исключительность – «мы главнее, мы щит куём». К концу первого губернаторского срока в этой политической игре на вылет «козыри» всё чаще оказывались на руках у Виктора Николаевича. Игорю Анатольевич провёл известный тактический манёвр – поехал на поклон к президенту и вымолил таки досрочные выборы вместе с благословлением, отправив противника в технический нокаут (в Сенат). Заодно уверовал в собственную исключительность. Люди из его ближайшего окружения утверждают, что у Поморья было два губернатора Орлова – живой и забронзовевший, разница в сроках правления.

Он и на третий срок замахивался, считая себя исключительным (беда всех скороспелок). Все планы уничтожила история с Шиес и невоздержанность на язык – слова «шелупонь» и «мусорный» накрепко прикипели к Орлову. Он действительно верил, что выполняет государственную задачу – спасает столицу нашей Родины от мусорной пандемии, жертвуя малонаселённым Ленским районом. И никто вовремя не подсказал, что об этом нужно хотя бы молчать в публичном пространстве. Уйдя  в отставку и получив назначение на Путиловский завод, Орлов бодро вещал, что счастлив, что вернулся к любимому делу. Хотя даже он должен понимать, что уход из исполнительно власти на производство ставит жирный крест на карьере государственного деятеля, кем себя мнил все 8 лет. С Путиловского его тоже, кстати, попёрли. Может, где-то и выплывет.

P.S. Перечитал написанное и задумался – или нашему региону так не везло «на царей», или этот мир несовершенен?..

Леонид Черток 

31 июль 10:00 | : Горячая тема / Политика

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