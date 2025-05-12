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Добрая мезенская сказка про морошку

Наступило на Севере лето. Выросла на болоте морошка. Стоит среди кочек, бочок солнышку подставила, а солнышко радо ей, лучики к морошке тянет, светом своим ягоду наполняет, и морошка расцветает. Как девица красная, все взгляды к себе приманивает. 

Люди с вёдрами на болото идут встречи с морошкой искать. Наполнится ведёрко морошкой – и само будто расцветает, глаз от него не отвести! 

Кто ни придёт на болото, кто ни глянет на морошку – всем она люба, всем нравится! 

Мушки вокруг морошки вьются роем, букашки вокруг неё хороводы водят. Птица болотная возле морошки от восторга кырхает: 

– Кырх – хороша! 
Кырх – кырх как хороша! 

Да что птица, медведь увидел – и тот заревел от восхищения, затанцевал, затопал. 

Услышали этот шум медведица с медвежатами, прибежали на болото и такой там праздник устроили! 

Медведь букетик морошки медведице преподнёс. Медведица его на грудь себе, как брошь, прикрепила. Медвежата тоже по веточке с морошкой взяли, маме на уши, как серьги, повесили. Все рады! Всем весело! 

И морошка довольна! Не зря росла – цвела! Сколько добра и радости всем принесла!

18 июнь 16:32 | : Горячая тема / Культура

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