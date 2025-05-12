Добрая мезенская сказка про морошку

Наступило на Севере лето. Выросла на болоте морошка. Стоит среди кочек, бочок солнышку подставила, а солнышко радо ей, лучики к морошке тянет, светом своим ягоду наполняет, и морошка расцветает. Как девица красная, все взгляды к себе приманивает.



Люди с вёдрами на болото идут встречи с морошкой искать. Наполнится ведёрко морошкой – и само будто расцветает, глаз от него не отвести!



Кто ни придёт на болото, кто ни глянет на морошку – всем она люба, всем нравится!



Мушки вокруг морошки вьются роем, букашки вокруг неё хороводы водят. Птица болотная возле морошки от восторга кырхает:



– Кырх – хороша!

Кырх – кырх как хороша!



Да что птица, медведь увидел – и тот заревел от восхищения, затанцевал, затопал.



Услышали этот шум медведица с медвежатами, прибежали на болото и такой там праздник устроили!



Медведь букетик морошки медведице преподнёс. Медведица его на грудь себе, как брошь, прикрепила. Медвежата тоже по веточке с морошкой взяли, маме на уши, как серьги, повесили. Все рады! Всем весело!



И морошка довольна! Не зря росла – цвела! Сколько добра и радости всем принесла!