МВД России. Когда простота хуже воровства

МВД России в своём официальном телеграм-канале "МВД Медиа" опубликовало пост и видеоролик с обвинением русских, защищающих себя от беспредела и засилья мигрантов, в национализме и нацизме.

В официальном ТГ МВД России «МВД Медиа» 23.07.2025, был опубликован пост следующего содержания:

«Россия (картинка с флагом России)

Это уважение к культуре и традициям всех народов.

Это открытый диалог и понимание, что наша сила – в многообразии и богатстве культур.

🌐 В интернете и реальной жизни проявления нетерпимости и национализма –это разжигание ненависти, дискриминации и агрессии по национальному признаку. За это в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность (ст. 282 УК РФ).

🤝 Только вместе мы сможем построить общество, где нет места ненависти и вражде».

К посту для развернутой иллюстрации содержания прикреплено видео. Посмотреть его можно по ссылке на официальном сайте МВД России под заголовком «Националисты».

Тему сразу задает закадровый текст, читаемый суровым мужским голосом, и дублирующие титры на видео:

«МВД предупреждает! Националисты они особенно активизировались с началом СВО. Прикрываясь патриотическими лозунгами, они преследуют совсем не патриотические цели, ищут мнимых врагов, сводят личные счеты, разжигают межнациональные конфликты. Будьте бдительны! Националисты пытаются вовлечь в свою деятельность как можно больше граждан. Используют мессенджеры, социальные сети. Организуют так называемые добровольные отряды, дружины. Проводят не согласованные массовые мероприятия, призывают россиян бороться с нелегальной миграцией, но по сути пропагандируют неонацизм. Это нужно знать! Часто жертвами националистов становятся и законопослушные мигранты. И даже граждане нашей страны! Лишь за то, что внешним видом или манерой речи отличаются от других россиян. Только факты. С 2007 года в России запрещена деятельность более четырех десятков объединений националистического толка. Яркий пример ДПНИ – Движение против нелегальной иммиграции, признанное экстремистским. Как выглядят националисты? Чаще всего они носят камуфляж, используют специфическую символику, напоминающую форменную атрибутику правоохранительных органов, но это не дает им права для принятия каких-либо мер по отношению к другим людям. Помните! За участие в деятельности запрещенных националистических групп предусмотрена административная и даже уголовная ответственность! Что делать? Если вас агитируют на борьбу с инородцами или иноверцами, вовлекают в сомнительные акции – не поддавайтесь на провокации! Обращайтесь в полицию! Действуйте по закону. Только так вы добьетесь справедливости, не нарушая права других людей. МВД предупреждает! Будьте бдительны!».

Такое ощущение, что МВД РФ не в тренде событий, не читает материалы СМИ и блогосферы, не знакомо с решениями, которые в последнее время приняла Госдума в области регулирования миграционной политики, не знакомо с позицией СК РФ, отдельных депутатов Госдумы, членов СПЧ при Президенте России, общественных деятелей. Иначе невозможно понять, почему МВД РФ публикует такой откровенно провокационный пост и агрессивный, выуженный из старых архивов видеоряд «русских нацистов» с исключительно славянскими лицами. Очень похоже, что этот видосик о происках русских националистов тире нацистов подготовлен под давлением диаспор. Прежде всего азербайджанской, учитывая крайне осложнившиеся в последние дни отношения России и Азербайджана, и огромное, в том числе финансовое и политическое, зачастую откровенно криминальное, как показывают недавние события, влияние диаспоры этой страны в России.

А за неимением более свежей фактуры массовых организованных «агрессивных» действий со стороны коренного русскоговорящего населения против мигрантов и «нерусских» россиян МВД вытянуло из пыли архивов ДПНИ, по которому все правовые вопросы с запретом, ликвидацией и посадками были решены еще в 2011 году. В 2025 году на текущий момент на слуху лишь факты массовых правонарушений со стороны мигрантов и наших кавказских соотечественников из Чечни, Дагестана, из диаспор «бывших» азербайджанско- и среднеазиатских подданных, из цыганских таборов. Простая выборка в поисковике Интернета выдает кратно большее количество правонарушений и преступлений, совершаемых против россиян мигрантами и нашими же указанными выше соотечественниками, нежели аналогичных действий русских в отношении указанных выше представителей этнических групп населения.

И это все МВД выкладывает на своём официальном ресурсе на фоне массовых публикаций о преступниках из системы МВД, занимающихся незаконной «помощью» в «упрощенном» массовом получении гражданства РФ, крышеванием диаспор и т.п. Пресс-служба МВД, похоже, не понимает юридическую разницу понятий «национализм» и «нацизм».

Она почему-то по умолчанию приравнивает к национализму обычный патриотизм и чувство собственного достоинства русских и русскоговорящих коренных россиян, реализующих свои конституционные права собираться мирно и без оружия (в отличие от приезжих с ножами) для защиты любыми законными средствами своих прав, в том числе права на честь, достоинство, личную неприкосновенность и безопасность с привлечением правоохранителей и общественным контролем за их деятельностью.

Так же по умолчанию, МВД в этом посте и видео транслирует однозначно читаемую в контексте угрозу самоорганизующимся Русским общинам и Народным дружинам, которые возникают как общественный ответ на бездействие власти на местах, не желающей или не умеющей регулировать возникающие межэтнические проблемы из-за притока мигрантов, вялость и беззубость полиции, которая и себя-то зачастую не может защитить от обнаглевших приезжих. Что уж говорить про быструю и жесткую защиту полицией собственных коренных граждан.

Можно было бы приветствовать и этот текст поста МВД, если бы в нем к фразе: «Это уважение к культуре и традициям всех народов» было добавлено «и, в первую очередь к культуре и традициям государственно образующего Россию русского народа и других коренных русскоговорящих народов России со стороны мигрантов, пребывающих в Россию для работы, и вновь получивших гражданство РФ иностранных граждан».

Был бы более точен и понятен и весьма пафосно и декларативно изложенный в посте тезис: «В интернете и реальной жизни проявления нетерпимости и национализма – это разжигание ненависти, дискриминации и агрессии по национальному признаку». Если бы он был изложен в следующем виде: «В интернете и реальной жизни проявления нетерпимости, национализма, религиозной исключительности, в первую очередь в отношении к традициям, обычаям в поведении, одежде, правилам общежития коренных жителей конкретных территорий России – это разжигание ненависти, дискриминации и агрессии по национальному признаку как к коренному населению регионов России, так и к прибывающим на работу из-за рубежа и новым гражданам страны из числа иностранцев».

И не было бы возражений, если бы видеоряд пропагандистского ролика МВД был дополнен не архивными фото «русских националистов» из давно запрещенного и разогнанного ДПНИ, а фото жестоких групповых избиений мигрантами, в том числе подростками и детьми, одиночных русских граждан, задержанием исламистских экстремистов в нелегальных молельнях, подпольных клубах ММА, где приезжих готовят к силовым нападениям на коренных жителей и правоохранителей России, фото приезжих, демонстративно совершающих намаз на ковриках в общественных местах. А еще лучше – с видео или фото задержания террористов, устроивших массовую бойню и пожар в «Крокус Сити Холл».

Достойный и очень точный ответ на безобразный пост и видео от ТГ МВД Медиа о «русском национализме-нацизме» в своем ТГ от 24.07.2025 дал Кирилл Кабанов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) :

«Рост этнической преступности, подготовка и совершение терактов выходцами из Средней Азии – это всё то, о чем постоянно в последние несколько лет регулярно публично заявляют руководство СК РФ и Совбеза. Изнасилование 4-хлетней девочки, убийство из чувства ненависти русского инвалида... таджиками, киргизами… это новостные ленты только за последние несколько дней. Или кто-то посмеет сказать, что это всё придумки «страшных русских националистов» или фобии, а, может, это происки "националистов, которые активизировались с началом СВО", о чем сообщается в официальном ролике, подготовленном и распространенном МВД? Нет, оказывается, наоборот, информация о страшных преступлениях – это правда, а вот ролик на сайте МВД транслирует иную действительность.

Напомню, что в ещё 2023 году Президент России Владимир Путин сказал:

«В непростое для нашей страны время нас вновь объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции».

А про активизацию националистов он ничего не говорил. Может, авторы ролика что-то перепутали по тезисам или не совсем правильно поняли задачу? А ещё в 2014 году Президент признался, что: "Самый большой националист в России – это я". А ещё и Министр иностранных дел С. Лавров высказался совсем недавно: "Националист в хорошем смысле – тот, кто любит свой народ. Это обязанность любого политика".

Непонятно, почему у нас в официальных структурах некоторые исполнители до сих пор путают националистов с нацистами, экстремистами и шовинистами?

Но в одном (только одной фразе) я всё-таки соглашусь с МВД о том, что националисты (в здоровом общепринятом смысле этого слова) действительно активизировались с началом СВО: они бьют врага за ленточкой, вместе с правоохранителями защищают общественный порядок на улицах наших городов от этнических банд, помогают фронту.

Надеюсь, что руководство МВД всё же разберётся с исполнителями и исправит ситуацию с этим "антиэкстремистским" роликом. Это важно сделать, чтобы не обижать СВОих, истинных патриотов-националистов».

*ДПНИ (Движение против нелегальной имиграции) – запрещенная на территории РФ организация.

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев

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