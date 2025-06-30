Главное о ротавирусе: симптомы, защита, лечение

Избежать ротавирусной инфекции возможно

Ротавирусная инфекция — это не лёгкое недомогание, как думают некоторые. Главный «виновник» так называемого «кишечного гриппа» вызывает сильную рвоту, сильную диарею и высокую температуру. Болезнь развивается внезапно и стремительно, быстро доводя организм до обезвоживания. Особенно быстро (буквально за несколько часов) это происходит у малышей младше пяти лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ротавирусы входят в число основных причин смертности детей от диареи во всём мире.

«Невидимый враг»

Вирус можно встретить практически везде: на любых поверхностях, особенно в общественных местах, на плохо вымытой посуде в кафе, бытовых предметах, игрушках, а также в недостаточно очищенной питьевой воде. Основной путь заражения — через грязные руки. Ротавирус прекрасно сохраняется и в воде — морской, речной, озёрной, в бассейнах, поэтому детей важно приучать не заглатывать воду во время купания. Возможен и воздушно-капельный путь передачи, что объясняет быстрое распространение инфекции в детских садах, школах и местах скопления людей.

Попав в организм, ротавирус поражает слизистую желудка и тонкого кишечника, нарушая всасывание жидкости, солей и питательных веществ. Вирус дополнительно синтезирует белок NSP4 — ключевой элемент своей репликации и энтеротоксин, который «вытягивает» воду и электролиты в просвет кишечника, вызывая сильную диарею. В результате организм быстро теряет жидкость — и это представляет прямую угрозу жизни.

Дети особенно уязвимы

У малышей до пяти лет критическое состояние может наступить уже при потере 10% массы тела в виде жидкости. При первых признаках инфекции нужно незамедлительно обращаться к врачу. Быстрые темпы обезвоживания и несформированный иммунитет делают детей особенно беззащитными, отметил главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус. Он подчеркнул, что антибиотики против вируса бессильны, а их бесконтрольный приём может нанести вред.

Надёжным способом защиты детей остаётся вакцинация. В России уже доступна отечественная вакцина от ротавируса, и в ближайшее время её планируют включить в Национальный календарь прививок. Сегодня родители могут сделать прививку детям младше восьми месяцев на платной основе. Вакцина вводится перорально, без уколов.

Первая помощь при ротавирусе

Рвота и диарея выводят из организма жидкости и соли, поэтому их необходимо восполнять с помощью растворов для оральной регидратации и частого дробного питья. Дополнительно может помочь противовирусный препарат прямого действия, препятствующий проникновению вируса в клетку и его размножению. Как объясняет kp.ru, это снижает вирусную нагрузку, что в итоге облегчает работу иммунитету в борьбе с инфекцией. Например, Арбидол (действующее вещество — умифеновир) применяется не только против вирусов гриппа, но и против аденовирусов, ротавирусов и ряда других инфекций. Арбидол можно применять и в профилактических целях.

Не расслабляться!

Внимательное отношение к себе и своим близким, а также соблюдение элементарных правил гигиены — лучший способ защиты от ротавирусной инфекции. Важно:

часто мыть руки; соблюдать осторожность в общественных местах; тщательно промывать продукты, избегать сырых морепродуктов; использовать только кипячёную или бутилированную воду.

В дорожной или домашней аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты, регидратационные порошки и проверенное противовирусное средство.