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Северяне организовали сбор средств для земляков, воюющих на Курском направлении

В одном из подразделений бригады беспилотной авиаразведки «Гром «Каскад»», выполняющем задачи на Курском направлении, служат наши земляки. Для эффективного обеспечения боевой работы им сейчас нужна поддержка.
 
 - Мы несколько раз были в частях этой бригады на Донецком направлении во время гуманитарных миссий Губернаторского Центра Архангельской области «Вместе мы сильнее». Ребята очень профессионально с мужеством и честью выполняют свой долг. Сейчас одно из подразделений, в котором служат наши земляки-северяне, действует на Курском направлении. Обстановка там непростая, выполнение боевых задач требует дополнительных материалов, инструментов, ресурсов. Помочь ребятам может каждый! – отметил журналист, участник командировок в зону специальной военной операции Георгий Гудим-Левкович.

 Все необходимое наши военнослужащие могут оперативно приобрести на месте. Но для этого нужны средства.

 Сделать благотворительное пожертвование можно переводом на карту Сбербанка 2202205082011187 Николай Аркадиевич Ш.


08 октябрь 10:06 | : Политика

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