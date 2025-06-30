«Свободу Виктору Перестукину!»

Кто не помнит (или не знал), Виктор Перестукин – центральный персонаж мультфильма «В стране невыученных уроков». Двоечник и прогульщик, больше всего ненавидящий делать домашние задания. Однако жизнь, точнее, сценаристы, показали всю порочность подобной жизненной позиции. Советские школьники мотали на ус (будущий).

И вот депутаты Государственной Думы готовят царский подарок таким перестукиным – законодательно отменить домашние задания… ну или строго регламентировать их по времени. Мол, от этого объёма у детей нет времени на личную жизнь (секции, кружки, прогулки с друзьями), да и у их родителей тоже (на другое).

Идею поддержал сам спикер нижней палаты Володин, а это уже серьёзно. Правда, с уточнением – нужно оставить творческую и исследовательскую часть домашки, а механические повторения – за борт. Ещё серьёзней то, что депутаты уже предложили доплачивать тем учителям, кто добровольно откажется от домашних заданий. Иными словами, возложат на себя ответственность за доступную подачу материала.

«YES!» - воскликнул младший сын-пятиклассник и заверил, что школьного времени ему за глаза.

«Давно пора» - отреагировал старший, закончивший школу пять лет назад и за это время успешно забывший всё ненужное.

У меня, как семейно-ответственного за выполнение домашних заданий, чувства смешанные. С одной стороны, дёргать не будет, когда самая работа. С другой, иногда даже приятно, укрепляет родительский авторитет и связь с сыновьями. Хотя любой ответ, любое решение можно в 5 минут найти в интернете, для этого есть специальные сайты.

Ну и о какой «гимнастике ума» может идти речь? Я – из семьи упёртых гуманитариев, помогать с арифметикой мне было отказано уже во втором классе. Зато под рукой всегда была БСЭ (Большая советская энциклопедия), пока ищешь приток Волги, обязательно что-то ещё глазом зацепишь. Сегодня же получается тупое списывание с точечным попаданием. Да и с творческими заданиями большие сомнения, за тебя, что хочешь, искусственный интеллект напишет, хоть сочинение, хоть оперу.

Аргументы защитников домашки предсказуемы. «Повторение – мать учения», «советская средняя школа была лучшей в мире»… С последним никто не спорит. Но есть и такое выражение - «не в коня корм». Ещё в 70-е, в армии, мои однополчане говорили, что им по жизненным приоритетам за глаза хватило бы и пяти классов, остальное бездарная потеря времени. Не думайте, таких хватало и среди москвичей… трудовые подростки.

Я, конечно, не столь категоричен, но искренне считал изучение точных наук в старших классах избыточным для себя. Вот где бы провести серьёзную реформу, разделить классы по направлениям – гуманитарные, технические, общественные науки. И отпускать из школы на вольные хлеба по желанию и согласованию с родителями. Зачем заставлять, когда нет мотивации?

Учителя физики жалуются, что объём знаний по их предмету с советского периода увеличился на треть, когда время преподавания за счёт появления новых дисциплин настолько же уменьшилось. И как всё это уместить в, скажем так, среднюю голову, ведь у детей разные способности, разная генетика? Я искренне считаю маразмом уроки физкультуры, которые проводятся за партами, а не в спортзале или на стадионе, а по ним ещё домашние задания задают.

Противники домашки ссылаются на американский опыт: за океаном обходятся без неё. Им оппонируют – американская школа не для знаний, а чтобы дети находились под присмотром. И в качестве аргументов приводят фамилии известных американских учёных, получивших образование по первому месту жительства: Зворыкин, Ферми, Оппенгеймер. Да и сейчас в их Силиконовой долине настоящий интернационал, когда у нас он исключительно на подсобных и дворницких работах.

На это я могу привести свой диалог с Джимом, средним начальником в Садоводческом центре Адама Нурсери (штат Массачусетс), где я начинал свою американскую «карьеру».

Джим считался продвинутым мэном предпенсионного возраста: его невестка закончила что-то филологическое в Бостоне. Именно она ему рассказала про странного парня из Санкт-Петербурга, который за сущие копейки зарубил топором старуху-процентщицу, а потом триста страниц это переживал.

- У нас на одной странице плохой парень замочит двадцать человек и хоть бы хны. А ты читал кого-нибудь из американских писателей?

- Yes, of course (да, конечно), - ответствовал я и начал перечислять.

На Марк Твене, О Генри и Джеке Лондоне Джим ещё благосклонно кивнул. На Хемингуэе, Воннегуте, Фолкнере и Стейнбеке его глаза поползли на лоб, а я уже помянул Алана Силлитоу, Апдайка, Селинджера и Бел Кауфман.

- Это всё американские писатели? – с подозрением уточнил он.

- Можешь не сомневаться, ваши родненькие.

- А что ты тогда мозги парил, рассказывал, что в кино работаешь…

- Всё правильно.

- Какое кино… ты же специалист по американской литературе!

- Я такой же специалист и по французской, и по немецкой, и по японской…

- В Японии есть литература?!

- А то! Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ…

- И что, все так?

- У нас вообще самая читающая страна в мире!

Джим задумался и изрёк:

- В вашей стране никогда ничего толкового не будет.

- ?!

- До хрена читаете, голова не тем забита. А надо заниматься своей профессией, всё остальное несущественно.

Я часто думаю над этими словами. Вроде бы читать стали меньше… а вот поди ж ты.

Кстати, а вы в курсе, что современный формат школьных домашних заданий придумал в начале XX века итальянский педагог Роберто Невислис. Его идея была в том, чтобы использовать дополнительные задания в качестве наказания для учеников с низкой успеваемостью. Как альтернатива розгам. Так себе предыстория, не правда ли?

Идеальная идея – заменить в современной школе слова «должен» и «надо» на «интересно» и «нравится». Но надо признать: это отсечёт от среднего образования примерно половину учеников, которым ничего не интересно и ничего не нравится. Вернее, нравится… но совсем другое, как правило, безнравственное или вредное для здоровья. Самих себя вспомните…

В скандинавских школах домашние задания в полновесном виде не в чести, чаще по желанию учащегося, разрабатываются совместно учеником и учителем в индивидуальном порядке. В финских школах вообще нет экзаменов, при этом страна Суоми занимает высокое место в мировом рейтинге грамотности. У русских (российских) своя история и ментальность… иногда и порка не помогает.

Мне почему-то кажется, мы придём к разделению среднего образование на элитарное и массовое, причём в первом случае учёбу особенно одарённых, но небогатых, будет субсидировать государство.

Однако последнее слово оставляем за педагогом. Екатерина Бунеева, доктор педагогических наук, автор учебников по русскому языку:

- Школьные предметы разные, и есть такие, где тренировка необходима. Например, русский язык. Думаю, проблема не в самой домашней работе, а в том, что слишком часто на дом задают то, что не успели на уроке, или ученику предлагают дома самостоятельно изучить новую тему. Домашнее задание бывает слишком большим по объёму, его задают «на завтра», не учитывая объем заданий по другим предметам и личные планы ребёнка, его самочувствие. Задание на дом бывает труднее того, что делали на уроке, или попросту непонятным, и детям приходится просить о помощи, родители переписываются в чате и выясняют друг у друга, что и как делать.

Есть ли выход, но без отмены д/з? Есть, и не один.

Например, в конце 70-х – в 80-е была очень популярна система Шаталова (Виктор Фёдорович Шаталов (1927 – 2020) - учитель математики из Донецка, погуглите, кто не слышал), и я её использовала на уроках русского языка в 5 – 9 классах. Там много интересного, но сейчас про домашние задания: давала их не к следующему уроку, а все по теме сразу, на первом уроке. Упражнения – тренировочные, несложные и короткие. Выбирала их в учебнике заранее (потом, через много лет, когда сама писала учебники, сделала в них специальный раздел «Упражнения для работы дома»).

Был срок, в течение которого ученик может их выполнить, и точная дата окончания (перед контрольной по теме). В течение этого срока ученик при желании мог переписать упражнение на более высокий балл. Каждый сам планировал своё время: один сразу несколько делал, другой по одному, кто-то сдавал в последний момент.

В классе висел специальный лист: пятёрки сразу ставила ручкой, остальные простым карандашом, чтобы исправить можно было. Очень наглядно, видно, кто сколько сделал и у кого сплошь пятёрки (переписать упражнение, в котором все ошибки уже исправлены, несложно). Даже слабые ученики по итогам домашних заданий имели пятёрки в журнале, их это очень мотивировало.

Так что мои правила для д/з по русскому такие:

1. Одно короткое домашнее упражнение того же уровня сложности, что делали в классе, или чуть ниже. Для тренировки этого достаточно.

2. Никаких новых тем самостоятельно, ничего из того, что не разобрано на уроке, на дом не даём.

3. Необязательно делать к следующему уроку, важно сделать хорошо.

4. Домашняя работа – это труд, который нужно оценивать, поэтому отметки обязательно в журнал.

Леонид Черток