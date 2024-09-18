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Конфискованный в Архангельске КАМАЗ отправился в зону СВО

Архангельские судебные приставы передали представителю Минобороны РФ очередное транспортное средство. В этот раз в зону специальной военной операции отправился КАМАЗ. 

Исполнительное производство о конфискации бортового КАМАЗа с краноманипуляторной установкой находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Ломоносовскому округу. Его владелец Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу привлечён к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека» и в настоящее время отбывает назначенное ему судом наказание. 

Бортовой КАМАЗ в ходе следствия признан вещественным доказательством и по решению суда подлежал конфискации в доход государства.

После наложения судебными приставами ареста на транспортное средство в Министерство обороны РФ было направлено предложение о принятии автомобиля для нужд военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Пока этот вопрос решался имущество находилось на хранении на территории Следственного управления Следственного комитета по Архангельской области и НАО.

Сегодня КАМАЗ передан представителям Министерства обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции.

08 ноябрь 14:46 | : Происшествия

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