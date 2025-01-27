Все начинается с роддома. К Дню защиты детей

Моим сыновьям посвящается

Как маленький папа появился на свет вопреки обстоятельствам.

Родители, как правило, очень хотят иметь детей. Они долгих девять месяцев их ждут, готовятся, распашонки покупают, читают умные книги от бывалых родителей. Еще они гадают, кто появится на свет – девочка или мальчик. А если и ошибаются, то расстраиваются не очень, потому что любят своего малыша, кем бы он ни был. Хоть негритенком, не дай Бог, конечно.

Маленькому папе не повезло, его не очень хотели. Это совсем не значит, что бабушка Инга, мама маленького папы, и дедушка Леня, папа маленького папы, были злыми людьми и не хотели папу. Просто они были актерами, и в то время их больше интересовала собственная карьера и сам процесс, способствующий продолжению рода. Да и принести маленького папу им было некуда, ведь они жили в одной комнате с больным прадедушкой, у которого после Сталина очень болела голова, поэтому он не мылся и много курил.

А у дедушки Лени комнаты вовсе не было, в ней жила бывшая дедушкина жена с маленькой тетей Ирой, которые тоже не хотели, чтобы у них появился маленький папа. Дедушка был широкий человек и своим женам и детям всегда оставлял по комнате. Всем, кроме маленького папы. Но папа за это на него не обиделся. Он обиделся на него потом, и совсем за другое…

После недолгих размышлений бабушка Инга поехала к врачу. Есть такие страшные доктора, которые помогают не родиться мальчикам и девочкам. И тут маленькому папе повезло, рассеянная бабушка подвернула ногу и опоздала на прием. А потом было поздно.

- Судьба!- решили будущие родители и уехали на гастроли, а маленький папа тем временем появился на свет. Он был очень необычный и некрасивый, маленький, с арбузной головой и грустными глазами. А с чего ему было веселиться, если он без спросу появился на свет?

Когда дедушка первый раз увидел маленького папу, он его даже не узнал.

- Не может быть, от меня такое не рождается, я фронтовик! – бушевал дедушка. – И почему у ребенка такая большая голова?

- Рахит, - с ходу определил попавшийся под горячую руку врач.

- Но у меня тоже большая голова.

- И вы – рахит.

Дедушка хотел стукнуть доктора, но испугался толстой медсестры. Та смотрела на доктора, как на бога. Бабушка Инга плакала и уверяла, что больше не будет. И больше не стала...

Они решили пока не пугать таким сыном москвичей и увезли его на дачу в Салтыковку. Есть такой дачный поселок под Москвой. Там тогда жили одни евреи, считавшие себя русскими революционерами. Маленького папу встретила его бабушка Лиза. Папа ей не приглянулся из-за маленького роста и слабого веса.

Бабушка Лиза была большой бабушкой в высоту. Ее в поселке добрые соседи называли «полтора жида». Маленькому папе очень понравился бабушкин нос. Когда бабушка Лиза заходила в маленький домик в глубине большого участка, где маленького папу прятали от любопытных глаз неподготовленных к таким зрелищам дачников, то сначала заходил нос, а минуты через три сама бабушка. Маленький папа веселился и пытался схватить бабушку за выдающийся нос.

- А зохен вэй, шлэмазл, - произносила волшебное заклинание бабушка и совала в рот маленькому папе садовую землянику, от которой у ребенка начался страшный диатез. Но именно она дала папе еще один шанс выжить.

Дело в том, что бабушка Инга очень нервничала, какой будет из себя маленький папа при ее «здоровом» образе жизни – еще с театрального института много пила и курила. Поэтому у нее не было молока, которое в первые дни должен был пить маленький папа.

Все дети кричат, когда голодны, а маленький папа молчал. У него просто не было сил. Он молчал, ел землянику, отчаянно чесался и оставался таким же маленьким. Однажды на дачу приехала еще одна бабушка, Сима. Она завопила, как сирена «Скорой помощи», и понеслась за врачом.

Врач очень удивился, откуда в приличном еврейском поселке времен хрущевской оттепели взялся блокадный мальчик. Он прописал ему русскую тетю с большими титьками.

Именно такая тетя работала в мамином театре, и уже была всем известна, как «укротительница тигров». Тетю Люду (Касаткину) срочно привезли на дачу. Папа, изголодавшись по простому русскому телу, так вцепился в тетины вторичные половые признаки, что все его прозвали вурдалаком и стали бояться. А маленький папа раздумал умирать и стал расти. И жить.

Продолжение следует...

Леонид Черток



