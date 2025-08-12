Мария Харченко: "У меня добрый взгляд для друзей, но есть и другой"

Договорившись с Марией Харченко об интервью через общего знакомого, я прибыл в офис партии ЛДПР, расположенный на историческом месте - Урицкого, 2, бывшей территории Михайло - Архангельского монастыря, куда после известного пожара его перенесли из центра города .

Пришлось немного подождать, у Марии Борисовны весьма напряжённый график и каждая минута на счету...

Но я не напрасно провёл время, пригляделся к обстановке. Немного познакомился с её соратниками, молодыми ребятами и девчатами - первое впечатление самое верное, это я уже усвоил давно, и оно было весьма хорошее. Напоили чаем, причём из партийного сосуда - с эмблемой ЛДПР.

С Марией Борисовной состоялся весьма откровенный разговор.

Я - человек несистемный, ни от кого не зависящий, задавал ей прямые вопросы и получал правдивые ответы..

Мария, извините меня за такой вопрос:

У Вас слишком добрый взгляд - это говорит о Вашей доброте.

А как же государственные дела, которые потребуют холодного расчёта и силы воли. Или я ошибаюсь?

- Ошибаетесь, мой добрый взгляд - это к друзьям и родным, а поверьте, если нужно, он становится другим...

Мария Борисовна, должность Губернатора области весьма серьёзное место. Вы уверены в своих силах?

- Конечно, если бы не было уверенности в победе на выборах и своих силах на посту Губернатора Архангельской области, я бы не стала участвовать в этом мероприятии. Кроме этого, я представитель партии - ЛДПР, поэтому я не одна, за мной ПАРТИЯ.

Мария, вы — уроженка Архангельска, дочь медсестры и моряка, человек из народа, выпускница местного университета. Почему именно вы, а не опытный чиновник или приезжий «спаситель» должны возглавить регион?

- Я не приехала «спасать» Архангельскую область издалека. Я — своя. Я родилась здесь, училась здесь, всю жизнь живу среди вас. Моя мама 35 лет проработала процедурной медсестрой, мой отец — моряк, выпускник знаменитой «Рыбки», и до сих пор ходит в море. В их труде я увидела, что такое настоящая ответственность, забота о людях, служение своей земле.

Я знаю проблемы региона, так как трижды избиралась в Архангельскую городскую Думу и работала не в кабинете, а среди людей, помогая, в силу своих возможностей, решать проблемы...

Что Вас привело в политику? Я внимательно изучил Вашу биографию, Вы начинали с молодёжного движения, это интерес к работе с молодёжью, или всё же интерес к политике ?

- В политику меня привело и то и другое - с молодёжью интересно, каждый день приносит что-то новое, динамика, идеи... А в политику - книга Владимир Вольфовича «Последний вагон на север». Она мне попалась случайно, но произвела на меня большое впечатление - идеями и способами решения проблем... После этого я прочитала все его книги и поняла подходы к выходу России на уровень глобальной мировой державы. Поэтому ЛДПР, с её молодёжной политикой и подходами Жириновского к проблемам России, стала вне конкуренции.

- Мария, Губернатор принимает ответственные решения. Зачастую непростые - без команды единомышленников ему невозможно достичь результата. Есть ли у вас команда? Есть ли у вас профессионалы в области экономики, социальной политики и т.д. Которые смогли бы проводить свою линию в управлении Архангельской областью?

- Вопрос серьёзный, но решаемый. Возьмём историю, когда в 1917 году произошёл перелом во власти, когда на страну со всех сторон полезли интервенты и не было армии, способной отразить это вторжение, армию создали быстро - руководство из старых специалистов, профессиональных военных, но им в «помощь» создали институт Комиссаров, людей преданных, не всегда разбирающихся в военных вопросах, но без подписи которых не исполнялся ни один приказ. Так и сейчас - существует профессиональный аппарат управленцев, руководитель структуры, но ему в «помощь» будет прикомандирован наш человек, надёжный и принципиальный, который и будет контролировать весь процесс.

А такие люди есть... У ЛДПР большой кадровый резерв, и наши люди на самых высоких постах - тому доказательство.

- Успехи и упорство, с каким действующий Губернатор Цыбульский боролся с проблемами расселения из аварийного жилья, заставляют жителей Архангельска с благодарностью относиться к нему. Но изменилась ситуация, теперь федеральный центр просит не 6% областного софинансирования, а 42 %, и его обращения «наверх» ни к чему не привели. Как бы вы подошли к решению проблемы?

- Сегодня 1/3 жителей в Архангельской области живёт в трущобах, поэтому замыкаться только на Архангельске неправильно. Хотя при Цыбульском дело двинулось с мёртвой точки. Это большая заслуга Александра Витальевича. Но мы только в начале пути.

Сегодня экономическая ситуация поменялась, федеральный центр не готов больше субсидировать 94% затрат на переселение из авариек, предложил только 64%, а остальное переложить на областной бюджет.

Это не повод для свёртывания Программы, надо ужаться, сократить расходы, прекратить финансирование многих «непонятных» проектов, провести анализ их целесообразности. Посмотрите бюджет Архангельской области в полной конфигурации - диву даёшься, куда только идут деньги...

Всё урезать, пересмотреть целесообразность такого аппарата чиновников, а все деньги направить на строительство нового жилья...

Будем экономить на всём, но жильё для народа строить.

Мария Борисовна, область в долгах — более 107 миллиардов рублей. Как вы планируете выкарабкаться из этой ямы?

- Это позор и результат “больших проектов”! Регион богат, но живёт в долг. Пора перестать гнаться за «мегапроектами», которые никому не нужны, и начать жить по средствам.

Честные финансы — основа доверия. Я введу жёсткий контроль за расходованием бюджета через институт представителей Комиссаров, сделаю его прозрачным. Ни копейки — на коррупцию, пиар и пустые обещания. Деньги должны идти на людей: на жильё, здравоохранение, образование, поддержку бизнеса.

Мария, а какой подход у Вас к проблеме «оптимизации» здравоохранения ?

- Никакой «оптимизации» здравоохранения за счёт закрытия больниц или отделений! В каждом районном центре должно быть своё родильное отделение — чтобы женщины не ездили за сотни километров в областной центр. Спросите у женщин Онеги, где они хотели бы рожать: в Архангельске или в родном городе? А роженицы Коряжмы? Няндомы? Новодвинска? Зачем им лишний стресс в виде предродовой поездки?

А что на Ваш взгляд самое необходимое для дальнейшего развития инфраструктуры Архангельска, что его сдерживает ?

- Сегодня нужно вкладываться в инфраструктуру, которая уже изношенная более чем на 70%. Простой пример: Архангельск не может продолжать активное жилищное строительство из-за того, что не хватает мощностей ТЭЦ - нужны новые теплоцентрали, большие инвестиции. Не справляются системы канализации и «ливнёвки». Простой пример - новые кварталы новостроек, расположенные между Поморской и Выучейского, тонут без ливневой канализации, образуются «подмывы» и обрушения дорог. А всё по причине того, что во время принятия этих объектов государственная компания «Госстройнадзор» дала разрешение на эксплуатацию этих домов без строительства ливневой канализации и реконструкции старой водоотводной, хотя застройщики обязаны были её построить и даже собрали с жильцов деньги...

Вот проблема.

А кто ответил за эти «проколы» надзорных органов?

Вот это реальные проблемы развития города.

Мы уже заявили о строительстве новых “арктических” кварталов и кампуса мирового уровня…

Зачем?!

Если придут инвесторы со своими деньгами - пожалуйста, но как они будут потом «отбивать» свои деньги? Архангелогородцы сегодня не в состоянии вкладываться в ипотеку под такие проценты, уровень дохода не позволяет.

Значит, областные и федеральные деньги.

Но это не то направление развития города.

И напоследок: почему люди должны проголосовать именно за вас?



Потому что я — одна из них. Я знаю, как здесь живётся. Я чувствую, что им больно. Я не боюсь говорить правду и бороться за интересы простых людей.

Давайте вместе сделаем Поморье сильным, справедливым и уважаемым. Голосуйте за своё будущее, за настоящую северную власть.

Михаил Скоморохов