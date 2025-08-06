Вверх
"Давайте же, ребята, помолимся перед стартом"

    С космодрома Плесецк успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Перед пуском военнослужащие по традиции приняли участие в богослужении, которое совершил помощник начальника космодрома иеромонах Антоний (Ласточкин).

    «Молились солдаты и офицеры, — рассказал иеромонах Антоний. — Общая молитва всегда служит пользе общего дела, ратного подвига наших военнослужащих, она служит укреплению духа. Пусть Господь всегда пребывает с нашим Отечеством и утверждает нас в вере и прочих добродетелях».

    В Министерстве обороны отметили, что старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2»взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

    В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

    С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме. 


25 август 09:11

