Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе

На днях политический паноптикум Архангельской области потрясла весть с многострадальной дороги на Карпогоры…

Самый лучезарный депутат Пинежского окружного совета – Владислав Смелов - на новеньком партийном полноприводном ГАЗ-2217 «Соболь», набитом партийной агитацией за «Справедливую Россию» (см. фото внизу), улетел в кювет.



Безотносительно к самому Владиславу, который постфактум, зачем-то, стал активно обвинять лесовозы компании «Титан», вероятно, натравленные на него, как кандидата в депутаты АОСД, его злостным оппонентом из ЕР, у обыкновенного человека возникает ряд закономерных вопросов:



• Что стало основной причиной данного происшествия?

• Лесовозы?

• Отсутствие нормального покрытия дорог?

• Может быть сам водитель виноват?



Вопросы пока что остаются, увы, без ответа. Надеюсь, компетентные органы разберутся, а пострадавшие пассажиры, включая самого Владислава, скоро полностью восстановятся.

Почему меня заинтересовали эти, казалось бы, прозаичные вопросы? Каждый может улететь в кювет. Однако, буквально на днях в Карпогоры приезжал (удивительное совпадение!) мой хороший товарищ и тоже на ГАЗ-2217 «Соболь». Вероятно, шёл со схожей скоростью, по схожей дороге, и лесовозами так же командовал коварный едросс… но, всё обошлось.



Есть хорошая, ещё советская, шоферская поговорка: «Самая ненадёжная деталь любого автомобиля – это прокладка между рулём и водительским сиденьем». В случае с крушением автомобиля «Справедливой России», всем подписчикам самого лучезарного депутата известно, что в пути он нередко «писал» видео своих поездок с критикой действующей администрации. В ряде случаев. Даже вполне заслуженно. Но! Есть правила ПДД и они общие для всех. Депутат ты, блогер или обычный водитель.



Более того, ответственность водителя кратно возрастает, если в салоне есть пассажиры. Не думаешь о себе, подумай о людях! Бог-то с ней, с машиной – железо выправить можно, а вот тяжёлая инвалидность или ещё что похуже киянкой не починишь.



Недавно, а именно 15 августа, многие из нас вспоминали погибшего 35 лет назад в ДТП на трассе «Слока — Талси» Литовский ССР Виктора Цоя. Основной версией того ДТП до сих пор является тот факт, что Виктор Робертович или заснул или отвлёкся на магнитолу, переворачивая кассету, тем самым не заметил «Икарус». Ту трагедию и происшествие с автомобилем «Справедливой России», на мой взгляд, объединяет одно – невнимательность!



Ввиду чего, хочу напутствовать столь ретивых справедливоросов и лично Владислава, пророческими словами советского рокера – «Следи за собой, будь осторожен!», а то, не ровен час, все региональное отделение «СР» в кювет улетит. И не только на предстоящих выборах…

Антон Ермаков, просто пинежанин



