Презумпция виновности. Госдума снова взялась за кино

Чаще мы слышим выражение «презумпция невиновности». Вкратце оно расшифровывается так – человек считается невиновным до того момента, пока его проступок (преступление) не будет доказан в суде, и только потом следует поражение в правах. Подозрение, конечно, неприятная штука, особенно когда от тебя отворачиваются коллеги и друзья. Зато какой кайф, если им потом приходится извиняться! Тут уже в вашей власти – принять или дать в морду.

Есть и «презумпция виновности» - понятие в административной и гражданско-правовой ответственности. Тут уже самому придётся доказывать, что ты не верблюд. Посадить не посадят, но долго будешь ходить как оплеванный. Особенно, если плюнут тебя с вершины вертикали власти Тут и до ухода из профессии недалеко.

Как известно, наши депутаты - люди самого широкого кругозора и интересов. Разбираются буквально во всём, невзирая на профильное образование и прежнюю деятельность. Главное, сделать умный вид и чувствовать настроение своей фракции. А уж в кинематографе вообще на раз-два, все были воспитаны на советской киноклассике. Даже если засыпают на десятой минуте фильмов Тарковского и Германа, в своём кругу не стыдно.

На этот раз государственные думцы решили законодательно привести отечественный кинематограф в соответствие морально-нравственным (традиционным) ценностям, утвержденными президентом. Список их не короток, так что ещё раз повторять не будем. Тем более, оспаривать – кто же против гуманизма, жизни, милосердия, прав и свободы человека?!

Но есть позиции, которые в руках… скажем так, не очень умных людей могут быть доведены до абсурда и стать серьёзным поводом к штампу «запрещено к показу». Да-да, речь идёт не только о выдачи прокатных удостоверений для новинок кинематографа. Прошерстить собираются и популярные ныне интернет-платформы, где просмотров в разы больше, чем купленных билетов в кинотеатры, и, можно не сомневаться, телеэфир. А уж если стали шашкой махать, то обязательно запретят что-то из советской киноклассики. В показательных целях – «перед законом все равны».

Все знают, в советское время была, так называемая, «полка», куда складывали «не выдержанные вы идеологическом плане» киноленты. Почему было просто не смыть оригиналы? Это был своего рода гуманизм – «время вашей картины ещё не пришло». И оно действительно пришло вместе с Перестройкой и гласностью… спасибо тем цензорам, что напророчили

Меня же до сих пор удивляет, как те редкие алмазы творческой свободной мысли («Комиссар», «Тема», «Агония»…) ещё до начала съёмочного периода ухитрялись проскочить многочисленные редсоветы. Или это магия экрана – на бумаге тоже самое выглядит гораздо беззубей?

Не надо думать, что в цензоры набирали одних партдебилов, не имевших соответствующего образования и спецподготовки. Это были люди с фантазией… иногда с больной. Отец мне рассказывал, как из «Тот самый Мюнхгаузен» «настоятельно рекомендовали» убрать реплику «Куда из наших рек делась рыба?!». Ссылка на то, что речь идёт о Германии XVIII века, не возымела никакого действия – «да, у нас есть временные трудности, но не надо обострять». Причём в фильме есть более острые и актуальные для советского времени моменты.

Но вернёмся к морально-нравственным ценностям. Одна из скреп – крепкая семья. То есть, принципиальный отказ от адюльтера на стороне, хотя именно на супружеских изменах держится треть мировой киноклассики. Соответственно, первым под запрет к показу должен попасть «Осенний марафон». Уж очень там симпатичные герои-изменьщики, а обманутая жена курица-курицей. Остальные шедевры легко вспомните сами.

Лично я не могу вспомнить ни одной отечественной киноленты, где бы речь шла о нетрадиционных сексуальных отношениях. Но есть американская «Горбатая гора», где драматургия построена… скажем так… на нетрадиционных взаимоотношениях двух ковбоев. Фильм без пошлостей, с философским подтекстом, получивший трёх «Оскаров» и четыре «Золотых глобуса», вошедший в киноклассику, и который высоко оценили вполне себе гетеросексуальные критики. Его тоже удалим с платформ? (Отмечу, эти слова написал человек, который с десяток лет назад одним ныне запрещенным на территории РФ сайтом был объявлен «главным гомофобом всея Поморья»).

Конечно, под запрет попадает и порнография. И тут я предлагаю вспомнить «Зависть богов» Владимира Меньшова, где семейная пара попадает под уголовку за домашний просмотр «Последнего танго в Париже» Бертоллучио. Тот, кт видел фильм, только покрутит пальцем у виска… но в те годы загреметь под фанфары можно было и за «Греческую смоковницу», которую сегодня не стыдно (и даже полезно) показывать старшеклассникам по программе «разговора про ЭТО».

Всё зависит от того, кто будет смотреть и запрещать. Если сами депутаты (а что, кому не захочется смотреть кино на халяву в рамках парламентской деятельности), то суши вёсла. Представляете, как будет махать шашкой Милонов?!

Ещё один тонкий момент - приоритет духовного над материальным. Здесь под запрет могут попасть все фильмы про богатых людей (хотя… у нас и на духовном некоторые ухитряются делать состояния, не будем показывать пальцем). И вообще, это сфера, где человек сам разбирается в своих приоритетах (если не идёт грабить банк), неприлично лезть не только в чужую постель, но и в чужую душу.

Или «сохранение исторической памяти», вот где поле непаханое для всякого рода творческих фантазий. Нет, я искренне за то, чтобы выжигать калёным железом из нашего проката голливудские поделки, где Рейхстаг в 45-м берут не Егоров и Кантария, а американские морпехи Смит и Дудински (правда, ничего подобного не видел). А вот дальше… как, например, «приёмная комиссия» отнесётся к байопику о маршале Жукове, где тот представлен не только великим полководцем, но и жестоким «мясником», о чём вспоминали фронтовики во время застолий (лично был тому свидетелем)? Или роль Сталина… на какой трактовке многозначного образа остановимся?

А копнуть вглубь исторической памяти россиян, чем сейчас занимаются многие творцы? Историки падают штабелями. Но любой сценарист и режиссёр с полным правом скажут – «мы художники, мы так видим». Или «историческая память» будет законодательно урезана по времени – «про это можно, а про это нельзя»?

И теперь о главном. Такой закон будет работать частично, ибо его всегда можно обойти при помощи современных технических достижений (имею в виду, конечно, просмотры, ибо давно не припомню в российском кинопроизводстве чего-то провокационного). И даже спровоцирует зарубежных недоброжелателей России на создание специальных интернет-платформ «под запрещёнку». Просто так, из вредности

В итоге депутаты сработают только на раздражение к себе от кинематографистов и зрителей. Неужели им этого ещё мало?!

Леонид Черток