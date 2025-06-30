"Феномен Цыбульского". Мнение экспертов Госсовета

Чем ближе губернаторские выборы, тем больше ажиотаж в соцсетях и претензий к кандидатам. Особенно к действующему главе Архангельской области Александру Цыбульскому (что не удивительно, так бывает со всеми, кто на виду).

Но это взгляд обывателя (назовём вещи своими именными). Предлагаем ваше вниманию мнение профессиональных экспертов, политических аналитиков, где минусы превращаются в объективные плюсы с подробной мотивацией.

- Очередной, уже 20-й по счету, рейтинг политической устойчивости губернаторов, представленный экспертами Госсовета, традиционно стал поводом для анализа расстановки сил в регионах. Однако на этот раз исследование высвечивает фигуру, демонстрирующую не просто стабильность, а уникальную модель эффективности в текущих политических реалиях. Глава Архангельской области Александр Цыбульский не просто вошел ТОП рейтинга – он представил эталонную стратегию губернаторского выживания и успеха, основанную на доверии и федеральных связях.

Ключевой вывод исследования в отношении Цыбульского однозначен: действующий глава Поморья подходит к предстоящим выборам главы региона (ЕДГ) с беспрецедентным запасом прочности. Этот запас формируется одновременно и сверху, и снизу. Федеральный центр видит в нем надежного проводника стратегических инициатив, прежде всего в Арктике. Избиратели, судя по всему, признают его способность эти инициативы реализовывать и "продавливать" в Москве ресурсы для развития области. Именно этот двойной мандат и является фундаментом его высокой позиции в рейтинге политстабильности.

Чем же конкретно подкреплен этот высочайший уровень устойчивости? Данные "Госсовета" указывают на несколько критически важных факторов: во-первых, плотность федеральных контактов. По этому ключевому для любого губернатора показателю Цыбульский набрал впечатляющие 58 баллов за семь месяцев 2025 года, уверенно войдя в ТОП-10 руководителей регионов. Цифры говорят сами за себя: две личные встречи с президентом (не считая участия в многочисленных совещаниях по вопросам ВКС) – уровень доступа, о котором большинство коллег могут только мечтать. Это не просто формальность, а прямой канал для лоббирования интересов региона и демонстрация высочайшего уровня доверия со стороны федерального центра.

Во-вторых, это стратегия "Эффективного Лоббиста". Авторы доклада недвусмысленно определяют предвыборную кампанию Цыбульского как лоббистскую. И это – комплимент высшей пробы в нынешней системе координат. Суть этой стратегии в опоре на федеральную поддержку крупных инфраструктурных проектов. Губернатор увязывает развитие Архангельской области с общегосударственными программами макрорегионального развития, прежде всего арктическими.

В-третьих, это интенсивная работа с федеральными ведомствами. Его опыт работы в федеральных министерствах – не строчка в резюме, а рабочий инструмент. Он говорит на одном языке с центральным аппаратом, что резко повышает эффективность коммуникации и скорость решения вопросов.

В четвёртых, это формирование

образа "Донора Развития". Результат – укрепление имиджа губернатора не просто как администратора, а как эффективного лоббиста, способного "пробить" финансирование и привлечь ресурсы в регион. Его риторика о Поморье как "арктическом форпосте" – не пустой лозунг, а подтвержденная делами позиционирование, нашедшее отклик и в Москве, и у части местного населения.

Пожалуй, самый парадоксальный и показательный аспект успеха Цыбульского – высокий уровень электоральной конкуренции. Архангельская область – лидер по числу зарегистрированных кандидатов (6 человек) среди регионов, где баллотируется действующий губернатор. Оппоненты представлены КПРФ, ЛДПР, СРЗП, Партией пенсионеров и, что критически важно, Зеленой альтернативой.

Такое количество конкурентов традиционно могло бы трактоваться как признак слабости или раскола элит. Однако в контексте Архангельска и высоких рейтингов Цыбульского это выглядит иначе. Это свидетельство его уверенности в собственных силах. Он не боится дать оппонентам трибуну, потому что уверен: ему есть что предъявить избирателям, а его административный и "лоббистский" ресурс несопоставим с возможностями конкурентов.

Цыбульский демонстрирует, что в современной российской политической системе высшая устойчивость достигается не подавлением, а управляемой инклюзией и безусловным доверием федерального центра, подкрепленным конкретными результатами лоббистской работы. Его позиция в рейтинге – закономерный итог этой выверенной стратегии.

Без комментариев…