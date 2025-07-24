Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Наши земли превратили в зловонные болота". Обращение в Президенту РФ

Обращение Президенту Российской Федерации Путину В.В.

- Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы, жители села Ильинско-Подомского Вилегодского района Архангельской области, обращаемся к Вам с огромной человеческой просьбой о ликвидации катастрофической обстановки, связанной с неработающими очистными сооружениями в селе Ильинско-Подомское, вследствие своевременно не принятых мер со стороны районных чиновников и отсутствия должного контроля надзорных органов. 

Этот злополучный объект, расположенный в самом сердце прибрежной защитной полосы реки Виледь, уже более четверти века отравляет нашу жизнь. Очистные сооружения, превратившиеся в руины, давно перестали выполнять свою функцию. Технологический процесс очистки сточных вод предан забвению. Ил из отстойников, словно зловещее наследие, годами копится, отравляя землю. Хлорирование – эта простая мера защиты – забыта. Колодцы, призванные очищать стоки, забиты нечистотами, превратившись в рассадники заразы. Изо дня в день, сотни кубометров зловонных канализационных отходов, несущих в себе отходы жизнедеятельности человека, производства и даже центральной районной больницы, безжалостно сливаются в живописную реку Виледь, некогда кипевшую жизнью. 

Этот варварский акт наносит непоправимый урон окружающей среде, отравляя воду и землю, превращая прибрежные территории в зловонные болота. Участки земли, предназначенные для многодетных семей, пустуют, ибо невозможно построить дом рядом с клоакой, источающей невыносимую вонь. Жители, некогда гордившиеся своими огородами, забросили их, не в силах больше терпеть близость зловонных стоков. 

Ассенизаторские машины, доставляющие нечистоты, разбивают и без того разбитые дороги, лишая нас возможности передвигаться. Объект не огорожен, не охраняется, представляя собой смертельную опасность для наших детей. 

За последние два года в райцентре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья сданы в эксплуатацию пять многоквартирных благоустроенных домов, что лишь усугубило проблему, увеличив объемы сточных вод. 

Сегодня мы прекрасно понимаем, что карательные меры к чиновникам администрации Вилегодского муниципального округа ситуацию не спасут. 

Уважаемый Владимир Владимирович, жители села выражают тревогу, что без вашего вмешательства обстановка не поменяется, и обращаемся к Вам с просьбой оказать воздействие по открытию финансирования строительства новых канализационных очистных сооружений мощностью 550 м³/сутки в селе Ильинско-Подомское. Положительное заключение экспертизы № 29-1-1-3-067679-2024 от 15.11.2024 имеется. Проект включён в Государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». 

В поддержку нашего проекта собрано более 1500 подписей жителей села, свидетельствующих о нашей общей боли и надежде. 

Владимир Владимирович, мы, жители Вилегодского района Архангельской области, хотим жить в экологически чистом крае, где чистый воздух, здоровая земля и прозрачная вода – не несбыточная мечта, а данность! Мы хотим, чтобы наши дети могли купаться в чистой реке Виледь, ловить незараженную рыбу и, самое главное, жить в безопасности! 

Мы верим в Вашу мудрость и справедливость, и надеемся на Вашу помощь.

Опубликованные фото наглядно иллюстрируют ситуацию.


24 июль 10:52 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

Главные новости


Дурак против Арлекино в фильме Юрия Быкова «Хозяин»
Мезенки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (322)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20