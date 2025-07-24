"Наши земли превратили в зловонные болота". Обращение в Президенту РФ

Обращение Президенту Российской Федерации Путину В.В.

- Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, жители села Ильинско-Подомского Вилегодского района Архангельской области, обращаемся к Вам с огромной человеческой просьбой о ликвидации катастрофической обстановки, связанной с неработающими очистными сооружениями в селе Ильинско-Подомское, вследствие своевременно не принятых мер со стороны районных чиновников и отсутствия должного контроля надзорных органов.

Этот злополучный объект, расположенный в самом сердце прибрежной защитной полосы реки Виледь, уже более четверти века отравляет нашу жизнь. Очистные сооружения, превратившиеся в руины, давно перестали выполнять свою функцию. Технологический процесс очистки сточных вод предан забвению. Ил из отстойников, словно зловещее наследие, годами копится, отравляя землю. Хлорирование – эта простая мера защиты – забыта. Колодцы, призванные очищать стоки, забиты нечистотами, превратившись в рассадники заразы. Изо дня в день, сотни кубометров зловонных канализационных отходов, несущих в себе отходы жизнедеятельности человека, производства и даже центральной районной больницы, безжалостно сливаются в живописную реку Виледь, некогда кипевшую жизнью.

Этот варварский акт наносит непоправимый урон окружающей среде, отравляя воду и землю, превращая прибрежные территории в зловонные болота. Участки земли, предназначенные для многодетных семей, пустуют, ибо невозможно построить дом рядом с клоакой, источающей невыносимую вонь. Жители, некогда гордившиеся своими огородами, забросили их, не в силах больше терпеть близость зловонных стоков.

Ассенизаторские машины, доставляющие нечистоты, разбивают и без того разбитые дороги, лишая нас возможности передвигаться. Объект не огорожен, не охраняется, представляя собой смертельную опасность для наших детей.

За последние два года в райцентре по программе переселения из ветхого и аварийного жилья сданы в эксплуатацию пять многоквартирных благоустроенных домов, что лишь усугубило проблему, увеличив объемы сточных вод.

Сегодня мы прекрасно понимаем, что карательные меры к чиновникам администрации Вилегодского муниципального округа ситуацию не спасут.

Уважаемый Владимир Владимирович, жители села выражают тревогу, что без вашего вмешательства обстановка не поменяется, и обращаемся к Вам с просьбой оказать воздействие по открытию финансирования строительства новых канализационных очистных сооружений мощностью 550 м³/сутки в селе Ильинско-Подомское. Положительное заключение экспертизы № 29-1-1-3-067679-2024 от 15.11.2024 имеется. Проект включён в Государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В поддержку нашего проекта собрано более 1500 подписей жителей села, свидетельствующих о нашей общей боли и надежде.

Владимир Владимирович, мы, жители Вилегодского района Архангельской области, хотим жить в экологически чистом крае, где чистый воздух, здоровая земля и прозрачная вода – не несбыточная мечта, а данность! Мы хотим, чтобы наши дети могли купаться в чистой реке Виледь, ловить незараженную рыбу и, самое главное, жить в безопасности!

Мы верим в Вашу мудрость и справедливость, и надеемся на Вашу помощь.

Опубликованные фото наглядно иллюстрируют ситуацию.



