Трамп ходит ферзём

Мистер Трамп не даёт расслабиться ни на минуту. Каждый день сюрпризы.

А есть ли какая-то стратегия в его многоходовке?

Есть ли план?

Конечно, есть. Не надо думать, что наш Фредович сошёл с ума.

Да, Трамп непростой орешек. Трамп — серьёзный человек и очень серьёзный игрок. Он совсем не похож на того клоуна, каким всё ещё рисует его наша безумная левая пропаганда. Трамп — трудный партнёр. Но он гораздо лучше всего остального. Чего Трамп точно постарается избежать — так это большой войны. И это, пожалуй, лучший аргумент в его пользу.

Давайте по порядку.

С тем, чтобы понять его, не надо думать , что он непредсказуем и сумасброден. Я уже писал на эту тему в начале года (Руснорд «Большая шахматная игра Дональда Трампа»).

Его девиз - «Сделаем Америку снова великой» весьма прагматичен и, как ни странно, системен.

Прежде всего, Трамп — типичный англосакс. А типичный англосакс смотрит на мир как на баланс сил и интересов. Да, именно такова была центральная идея британской геополитики XIX века. Во всяком случае, декларируемая.

Подобный мир хочет создать и Трамп. Только уже на глобальном уровне и с Америкой на месте Британии.

Всё идёт по плану, но план известен не только ему, но и тем, кто знаком со стратегией «Проект 2025».

Последние новости о «внезапной» встрече Трампа и Путина никак не выбиваются из его навязчивой идеи сделать мир на Украине.

Несмотря на то, что участники конфликта никак не хотят его завершения, но Трамп полон решимости его завершить. Завершить несмотря ни на что.

После того, как стало понятно, что ведущие игроки закупок нефти у России Китай, Индия и Бразилия наплевали на его угрозы поднять таможенные тарифы (даже Индия, которая сначала заявила, что поддержит отказ от закупок российской нефти после визита Ди Венса со своей женой-индианкой в Дели, но потом дала задний ход), он направляет своего друга Уиткоффа в Россию с новым предложением. Каким - остаётся только догадываться, тайна переговоров священна.

Внимательно наблюдая за Владимиром Путиным, когда он шёл к посланнику Трампа в Кремле, я обратил внимание - ему уже скучно, ну что он ему может интересного услышать. Все заранее известно...

Однако, Дональд умеет удивлять… И удивил своим новым предложением по «замирению».

Каким, Песков ответил - очень, очень необычно, интересно и... приемлемо.

Наконец-то состоится встреча Трампа и Путина, вроде как на Аляске. Без Зеленского.

Что может предложить Трамп Путину для завершения войны на Украине?

Естественно Путин упрям, хотя говорит о мире, но «есть нюансы» - а они никак не согласуются с позицией Украины, совсем никак.

Возможны следующие варианты развития событий:

- «грузинский сценарий» - после известных событий в Грузии в 2008 году «коллективный Запад отполз», признав тогда правоту России.

При крупнейшем банке США JPMorgan Chase есть консультативная организация. Она занимается анализом глобальных тенденций и называется Центр геополитики. В одном из её недавних отчётов было высказано мнение, что наиболее вероятным исходом конфликта на Украине станет неоднозначное соглашение между Москвой и Киевом — без введения на Украину иностранных войск и без предоставления ей гарантий безопасности и сохранности освобождённых территорий.

Хотя это было бы слишком хорошо для России, а Трамп умеет «выкручивать руки».

- «корейский вариант» - остановку боевых действий на линии дня подписания договора перемирии. Но тогда какой интерес России? Если только США даст гарантии за весь Запад о дистанцировании от Украины: не введение любых войск, отказ от поставки оружия и информационной поддержки. Тогда возможен разговор.

Только в конце прошлой недели появилась информация, что, по словам Трампа, в ходе встречи стороны действительно рассмотрят вопрос обмена территориями. Тогда Донбасс, Луганская область, Херсон и Запорожье войдут в состав России, а остальные - Харьковская, Сумская и др. передадут обратно Украине?

Пойдут ли на это конфликтующие стороны? Открытый вопрос...

Но, на мой взгляд - это лучшее решение, чем продолжение войны без конца и без края на истощение двух славянских стран.

Чтобы не говорили наши «ура-патриоты». Съездите в выходные на Валдушки, думаю, это отрезвит вашу голову...

Да, Дональду Трампу не откажешь в умении находить компромиссы и в успешном решении сложных задач.

Сколько лет велись переговоры между Арменией и Азербайджаном о решении проблем по Зангезурскому коридору, но стоило им приехать в Вашингтон - и президенты жмут друг другу руки, а Америка, в свою очередь, потирает руки, подсчитывая, сколько денег она заработает на этом.

Президент США Дональд Трамп объявил, что стратегическая артерия получит официальное название Trump Road for Peace and Prosperity (TRIPP) - "Маршрут Трампа ради мира и процветания".

Условия соглашения:

Срок управления - 99 лет американской компании-оператору

Юридический статус - сохраняется действие армянских законов на территории коридора

Экономические аспекты - США берут обязательства по реализации масштабных инфраструктурных проектов

Правда, Ирану, считавшему себя «главным игроком» в регионе, это сильно не понравилось, но кого сейчас интересует мнение Ирана.

Думаю , через неделю мы узнаем, будет ли номинирован Трамп на Нобелевскую мира. Лично я только «за».

А как вы?

Михаил Скоморохов