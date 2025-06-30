​Первый профсоюзный съезд в Архангельске как отражение своего времени

«Всемедикосанируд»



105 лет назад 17 августа 1920 в Архангельске открылся съезд профсоюзов работников медико-санитарного дела «Всемедикосантруд». Мандатной комиссией съезда утверждено 14 делегатов с решающим голосом, которые представляли 1350 объединённых членов союза. Не приехали на съезд представители Печорского, Мезенского и Онежского уездов. 17 человек приехало с совещательным голосом. Среди них: Представители Аптечной и Ветеринарной секций АрхГубздрава, Ветеринарного подотдела и др. То, что большинство участников работало «лекпомами, - лекторскими помощникам, далёкими от медицины людьми, что, в свою очередь,

повлияло и на итоги проведённого совещания. Его завершающим мероприятием стали следующие предложения:



• Посещать коммунистические субботники!

• Посетить братскую могилу павших борцов за свободу!

• На съезде устроить денежный сбор в помощь венгерским пролетариям, которые страдают под игом белого террора. В этой связи стоит напомнить, что за год до описываемых событий в Венгрии была разгромлена советская республика, и местному трудящемуся люду, под установившейся диктатурой Хорти, жилось ох как не сладко. Среди членов съезда в их адрес было собрано 7450 рублей.

А вот о помощи губернскому профсоюзному делу в решениях съезда не было сказано ничего. Развитие профсоюза в обществе людей в белых халатах нашло своё отражение в принятых, по ходу съезда, поручениях новому отделу профсоюза «Всемедикосантруд». После того, как работники лечебно-санитарного дела узрели на съезде все козни иностранных «вампиров-капиталистов», в адрес были официально посланы самые отборные проклятья. Делегаты своему профсоюзному отделению поручили:



1. Развивать свою работу в смысле организации работников лечебно-санитарного дела в губернии, работая в контакте с органами Советской власти;

2. Принять все меры, чтобы вовлечь широкие массы к производственно-профессиональному строительству;

3. Усилить культурно-просветительную деятельность отделов Губсоюза, и, тем самым, развивать революционно-классовое сознание среди трудящихся по лечебно-санитарному делу;

4. Установить твёрдую трудовую дисциплину среди работников лечебно-санитарного дела и, тем самым, развить производительность труда;

5. Установить тесную и, по возможности, живую связь с местными комитетами.



Первое заседание



Губернский же профессиональный Совет выработал свои предложения уже на региональном съезде. Большой профсоюзный форум открылся во Дворце труда – здании, незадолго до этого «позаимствованном» у монахов Сурского подворья. То, что открылось поистине грандиозное мероприятие, показывало уже праздничное убранство Дворца. Лестница, ведущая в зал заседаний, была «убрана» зеленью. Зал также прекрасно декорирован зеленью и красными знаменами. Стены украшены портретами Карла Маркса и вождей Октябрьской революции. Всего на Съезде, зарегистрировалось 113 делегатов. Он открылся традиционным пением Интернационала. Погибших от белого террора собравшиеся почтили вставанием.



Первым выступил представитель Архангельского губкомаюзов партии С. Попов. Видный деятель в своём выступлении отметил, что профсоюзное движение сейчас вступает в новую эру во всех странах. И знаменитая, на тот момент, точка зрения о нейтральности всех профессиональных союзов, по мнению партийного деятеля, переживает последние дни. Идейным руководителем профсоюзов по всему миру становится III Коммунистический Интернационал.



Вследствие этого, профсоюзам сейчас необходимо принимать живейшее участие в восстановлении хозяйства. Чтобы было кому этим восстановлением заниматься, профсоюзам необходимо срочно увеличивать численность своих рядов. Одним из вариантов наглядной агитации, зазывающий народ в профессиональный союз, стала грозная агитка союза деревообделочников под заголовком: «Рабочий, иди в свой союз!» В ней говорилось следующее:

«Если ты честный рабочий-труженик, иди в свой профессиональный союз! Такой лозунг настоящего времени, момент обострённой борьбы Труда и Капитала. Иди в трудовую организацию. И не за страх, а за совесть работай для неё, подгоняй лодырей и сохраняй дисциплину! Если тебе дорога Республика Советов трудящихся, то ты лучше сможешь защитить её организованным путём. Помни, что, работая на общее дело, ты спасёшь сам себя, и многие тебе будут благодарны».



Труд на благо общего дела объявлялся свободным. Правда, если кто решил вдруг увильнуть от такого труда, то у него ничего не получалось. Свободная неработающая личность объявлялась лодырем. После чего она всё равно отправлялась на работу. На этот раз – принудительно.



Приветствия делегатам



От имени красного гарнизона поприветствовал представителей фабрик и заводов тов. Краевский. Он рассказал о положении на фронтах и стоящих задачах: «После нашей победы над контрреволюционными – встревожилась контрреволюционная буржуазия - говорил он, – Она вооружила и противопоставила Советской России Белую Польшу. Они были уверены, что регулярная, прекрасно снабжённая польская армия сожрёт Красную Армию. Но их надежды на польском фронте разбиты, и они, «Антанта», ищут последний выход – барона Врангеля. Врангель старается оплатить им за эту честь. Союзникам важно, чтобы барон оттянул у нас с Западного фронта часть армии, чтобы облегчить положение бегущих панов. Наша задача – ни на йоту не ослабить Западный фронт и, в то же время, усилить Южный фронт для борьбы с Врангелем. Силе барона мы должны противопоставить более мощную. Нашим лозунгом сейчас должен быть «Помощь Южному фронту», и, если лозунг будет проведён в жизнь, с «авантюрой «чёрного барона» будет покончено».



От губернского бюро комсомола Съезд приветствует т. Коновалов. Он говорит, что помощь Коммунистическим союзам со стороны молодёжи со стороны профсоюзов нужна. Необходима взаимная связь и помощь. После приветствий Съезд постановил послать приветственные телеграммы Владимиру Ильичу Ленину, Верховному Совету Профессиональных союзов, III Коммунистическому Интернационалу, Красной Армии и флоту. После чего, все участники Съезда со знамёнами идут к братской могиле.



В начале пути



На втором заседании с отчётом о деятельности Губпрофсовета выступил его руководитель товарищ Шаров. «В настоящее время, - рассказал лидер общегубернского профсоюза, - Губпрофсовет объединяет 45720 членов. Проведена большая работа по улучшению материального состояния рабочих в связи с «аннуляцией», или прекращением действия «чайковок» - денежных знаков, существовавших в губернии на территории оккупированной Временным правительством территориях Северной области. Мало-мальски налажен и продовольственный вопрос.



Большое внимание обращено и на ликвидацию неграмотности. По профессионально-техническому образованию также кое-что сделано вместе с Губпросом (Губернским отделом просвещения). Слабая связь с местами объясняется недостатком работников, которых можно было бы послать на места. Приняты меры, и некоторые даже проведены в жизнь. Губернский съезд призывает всех членов к точному и неуклонному выполнению производственной программы, обеспечивающей запасы экспортного фонда республики».



По тарифному отделу докладывает товарищ Бечин: «Тарифного отдела, как такого, до сих пор не было в виду того, что не было опытных работников. что не было опытных работников. Но кое-что тарифному отделу сделать удалось. В частности, при посредстве губотделов проведены тарифы. Премирование и нормирование, правда, до сих пор не налажено. В последнее время поступила разработанная премировка и нормировка труда союза деревообделочников. Норма установлена не очень высокая. Нормирование и премирование производится непосредственно губотделами».



Из отчётов финансового отдела выяснилось, что многие губотделы до сих пор не вносят процент на профсоюзные отчисления. До сих пор не установлено точное число членов. Финансовые взаимоотношения губ отделов с Губпрофсоюзом находится в ненормальном состоянии



Охрана труда



Критически к существующим реалиям высказался и представитель отдела по охране труда, - одного из главных в любом профсоюзе. Как пояснил товарищ Аксёнов, докладчик от губотдела охраны труда: «Из-за недостатка работников, профсоюз никак не может распределяться по секциям». В важнейшем отделе главного губернского профсоюзного объединения, имелось на тот момент лишь пять кандидатов на должность инспекторов труда, три ассистента и технический инспектор. Товарищ Аксёнов доложил, что эти проблемы, на данный момент, профсоюз активно решает. С 17 мая по 19 июня 1920 года в Архангельске были организованы курсы по подготовке работников по охране труда, на которых успешно проучилось 30 человек. Выпускники курсов были привлечены к работе по полной инспекции труда в губернии. В ходе данной инспекции в регионе было обследовано не менее ста фабрик и заводов.



Результаты обследования профсоюзных активистов удручили. Выяснилось, что технические и санитарные условия на предприятиях стоят ниже уровня всякой критики. Жилищный вопрос также в незавидном положении. Приняты решительные меры для борьбы с внеурочными работами. Для малолетних и подростков рабочий день ограничен 4-6 часами. Исключение составляет лишь водный транспорт, где в некоторых случаях приходится допускать даже 12-часовой рабочий день, что объясняется серьёзным недостатком рабочих рук. Профсоюзный отдел выясняет семейное и материальное положение малолетних работников водного транспорта, определяет степень их грамотности и прочие детали, необходимые для распределения малолетних в технические и профессиональные школы сразу после окончания навигации.



В ходе обследования также выяснилось, что в регионе ощущается серьёзный недостаток в обеспечении трудящихся Севера спецодеждой. Для решения этого вопроса губотделом, совместно с Губпросветом, в Москву был послан специальный представитель.



Исторические параллели



Итоги недельной работы Первого губернского съезда профсоюзов стала выработка решений главной задачи, поставленной делегатами на ближайшую перспективу. В первую очередь, как было заявлено региональным представительным органом, профсоюзу сейчас необходимо заняться организационным строительством. Причём решить эту непростую задачу, необходимо было самым рационально верным способом – придерживаясь постановлений 3-го Всероссийского съезда профсоюзов.



«Профессиональные союзы, являясь основным и единственным, в губернии, организатором промышленности, и народного хозяйства, в момент борьбы рабочего класса трудящихся, с международным империализмом, должны напрячь все силы по налаживанию профессионально руководящих органов», - говорилось в документе, - необходимо установить централизацию взаимоотношений органов путём ответственности низшего звена перед высшим».



Лишь после установления такой властной вертикали, профсоюзы, в итоге, смогли превратиться в структуру, объединившие все слои нашего общества, в мощную силу, способную бороться с любой несправедливостью.



Константин ТАРАКАНОВ, Архангельский краеведческий музей, сторонник РУСО