На Соловках митрополит Корнилий сослужил патриарху Кириллу

21 августа 2025 года, в праздник перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1566), праздник перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря.



Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа, покоящимся в соборе.



Среди сонма архипастырей Святейшему Патриарху сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Также Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Плесецкий и Каргопольский Александр; епископ Озерский Порфирий, наместник Соловецкой обители; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; архимандрит Герман (Чеботарь), насельник Соловецкой обители; игумен Евлогий (Стручалин), скитоначальник Голгофо-Распятского Анзерского скита; братия Соловецкого монастыря в священном сане.



На богослужении присутствовали: губернатор Санкт Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский; первый заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин; заместитель директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации О.С. Королева; председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага А.В. Гуц.







Богослужебные песнопения исполнил хор братии монастыря под управлением монаха Андроника (Пантака).



На малом входе Патриаршим указом за усердное служение Святой Церкви ряд клириков и насельников Соловецкого монастыря были удостоены богослужебно-иерархических наград:



права ношения набедренника







права ношения палицы



настоятель Свято-Троицкого скита на о. Анзер иеромонах Георгий (Курдогло);



насельник Соловецкого монастыря иеромонах Прокопий (Пащенко);



права ношения креста с украшениями



насельник Соловецкого монастыря иеромонах Гурий (Любенко).



Проповедь перед причастием произнес насельник Соловецкого монастыря игумен Савватий (Буев).



На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси.







Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.



В дар Соловецкой обители Святейший Владыка передал старинный образ преподобных Зосимы и Савватия.



«История этого образа непростая, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, передавая икону, — на юбилей Крещения Руси его подарил мне Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И когда я взглянул на этот образ, он поразил меня своей красотой, но, самое главное, содержанием. На иконе изображены преподобные отцы Соловецкие, и я не повесил этот образ в своей крестовой церкви и не передал в какой-нибудь храм, надеясь, что в правильное время смогу вручить его Соловецкой обители. И вот, с согласия нашего благочестивого православного Президента, я передаю его дар нашей святой обители. Прошу молиться и о Главе государства, и о Патриархе вашем, о властях и воинстве и о процветании нашего Отечества. Храни вас Господь!»



Затем у мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких было совершено славление, Предстоятель Русской Церкви прочитал у мощей молитву.



Всем участникам богослужения были вручены иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением.

За Литургией молились руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин, многочисленные паломники.

По окончании Литургии епископ Озерский Порфирий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону святителя Тихона, Патриарха Всероссийского.








