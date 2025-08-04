Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На Соловках митрополит Корнилий сослужил патриарху Кириллу

21 августа 2025 года, в праздник перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1566), праздник перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря. 


 Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа, покоящимся в соборе. 

 Среди сонма архипастырей Святейшему Патриарху сослужил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Также Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Софроний; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Плесецкий и Каргопольский Александр; епископ Озерский Порфирий, наместник Соловецкой обители; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; архимандрит Герман (Чеботарь), насельник Соловецкой обители; игумен Евлогий (Стручалин), скитоначальник Голгофо-Распятского Анзерского скита; братия Соловецкого монастыря в священном сане. 

 На богослужении присутствовали: губернатор Санкт Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский; первый заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин; заместитель директора Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики Правительства Российской Федерации О.С. Королева; председатель Совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага А.В. Гуц. 

За Литургией молились руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин, многочисленные паломники. 

 Богослужебные песнопения исполнил хор братии монастыря под управлением монаха Андроника (Пантака). 

 На малом входе Патриаршим указом за усердное служение Святой Церкви ряд клириков и насельников Соловецкого монастыря были удостоены богослужебно-иерархических наград: 

 права ношения набедренника 

насельник Соловецкого монастыря иеромонах Серафим (Луканин); 

 права ношения палицы 

 настоятель Свято-Троицкого скита на о. Анзер иеромонах Георгий (Курдогло); 

 насельник Соловецкого монастыря иеромонах Прокопий (Пащенко); 

 права ношения креста с украшениями 

 насельник Соловецкого монастыря иеромонах Гурий (Любенко). 

 Проповедь перед причастием произнес насельник Соловецкого монастыря игумен Савватий (Буев). 

 На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси. 

По окончании Литургии епископ Озерский Порфирий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству икону святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. 

 Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. 

 В дар Соловецкой обители Святейший Владыка передал старинный образ преподобных Зосимы и Савватия. 

 «История этого образа непростая, — сказал Святейший Патриарх Кирилл, передавая икону, — на юбилей Крещения Руси его подарил мне Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И когда я взглянул на этот образ, он поразил меня своей красотой, но, самое главное, содержанием. На иконе изображены преподобные отцы Соловецкие, и я не повесил этот образ в своей крестовой церкви и не передал в какой-нибудь храм, надеясь, что в правильное время смогу вручить его Соловецкой обители. И вот, с согласия нашего благочестивого православного Президента, я передаю его дар нашей святой обители. Прошу молиться и о Главе государства, и о Патриархе вашем, о властях и воинстве и о процветании нашего Отечества. Храни вас Господь!» 

 Затем у мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких было совершено славление, Предстоятель Русской Церкви прочитал у мощей молитву. 

 Всем участникам богослужения были вручены иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением. 



23 август 10:00 | : Будни / Верую

Главные новости


"Феномен Цыбульского". Мнение экспертов Госсовета
«Свободу Виктору Перестукину!»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (277)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20