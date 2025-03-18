Алексей Попов: «Есть вещи, которые не можешь не делать»

Редкий случай (увы, не для меня) – знаешь человека полтора десятка лет, а вживую общаешься первый раз.

С Алексеем Поповым мы в 2009 году сделали то, что в историю Архангельска вошло как «революция врачей». С митингами протеста, недовольством тогдашней власти, с приездом в наш город знаменитого доктора Рошаля. Сразу уточню, врачи тогда боролись не столько за свои права (хотя и это тоже), сколько за права пациентов получать качественное медицинское обслуживание.

Центром протестного движения стала Первая городская больница. Молодой хирург Попов – главный вдохновитель и организатор, наша редакция обеспечивала информационное сопровождение. Все цели не были достигнуты, но федеральный центр обратил внимание на проблему. Не льстим себя надеждой, что внесли большой вклад, но, по крайней мере, не дали уволить организаторов с «волчьим билетом»… при губернаторе Михальчуке и не такое случалось.

Но я слышу от своего собеседника:

- Я вообще против митингов, это непродуктивно. Тем более, сейчас, когда люди, каждый на своём месте, должны быть едины перед лицом общей опасности. Все проблемы должны решаться за столом переговоров.

Это в нём главврач говорит, думаю про себя. Как выяснилось в дальнейшем, это жизненная установка.

Только не подумайте, что наша первая очная встреча проходила в формате «бойцы вспоминают минувшие дни». Поводов и тем для разговора больше, чем достаточно. С прошлого августа Алексей Анатольевич руководит той самой Первой городской, куда вернулся после десяти лет работы хирургом на руководящих должностях в АОКБ. Ссылка – не ссылка… об этом времени он говорит с удовольствием. Как истинный профессионал в своём деле.

Впрочем, есть повод совсем свежий – Попов только что вернулся из зоны СВО. Где оперировал. У меня глаза на лоб полезли – так рисковать главврачом ведущей больницы Поморья, украинские дроны не интересуются биографией своих потенциальных жертв. Но это личный выбор – из Курской области его дед. Да и вообще…

- Страна воюет, не с Украиной, с НАТО, я это твёрдо уяснил, находясь там. Время консолидации общества, никто не должен оставаться в стороне. Есть вещи, которые не можешь не делать.

Ещё один жизненный принцип… достойный всяческого уважения.

Помятуя, что в медицину чаще идут люди, с детства связанные с ней, интересуюсь наследственностью с этой стороны.

- Папа у меня психиатр. Мама – библиотекарь, руководила Ломоносовской библиотекой.

Собеседник вспоминает историю из не такого давнего прошлого. Когда Библиотеку Ломоносова собирались закрывать, мама пошла на приём к тогдашнему мэру областной столицы Донскому – «как можно?!». И в ответ услышала от обладателя сомнительного диплома – «я сам по библиотекам не ходил и не хожу, и вот, кем стал, другие тоже обойдутся. У народа есть запрос на общепит». Так появилось Библио-кофе на Троицком… а что делать.

- То есть, вы выбирали между врачом и библиотекарем? – пытаюсь шутить.

- Отнюдь. В 14 лет товарищ отца впервые завёл меня в операционную. Я посмотрел и сказал – не-а, я лучше корабли буду строить, такая тогда была у меня мечта.

Но в итоге был АГМУ (ныне СГМУ).

- Ещё студентом я два года отработал медбратом, и с дипломом пришёл в Первую городскую. Пришёл, как тогда казалось, навсегда. Хотя времена были не лучшие, врачи уходили из элиты общества.

А потом случилась беда. Погибла Еликанида Егоровна Волосевич, 48 (!) лет руководившая Первой городской, и которой больница обязана… наверное, всем. В руководство пришли совсем другие люди, с другими установками. Алексей Анатольевич мягко, но твёрдо отказывается давать какие-то ни было характеристики предшественникам. Просто говорит – разошлись во взглядах на развитие учреждения. Началось упомянутое выше противостояние.

- Конечно, уходил с болью. Но в областной продолжил заниматься любимым делом – хирургией, внедрять лапороскопические операции печени и почек. Многими могу гордиться, в регионе они делались впервые и уже на потоке.

- Стоп, - говорю. – Мне, как потребителю медицинских услуг, объясните популярно – что особенного было в подходе Еликаниды Егоровны?

- Прежде всего, она относилась к своей ежедневной деятельности на посту главврача не как к работе, а как к великой миссии, причём без всякого пафоса. Всё вкладывать в обеспечение лечебного процесса и нужд пациентов, это при ней возводились новые корпуса больницы, обновлялось оборудование. Это же надо было всё выбивать, организовывать, сплачивать людей.

Я тут же ввернул про обеспечение. Сегодняшнее, из собственного опыта. Пластыри в больнице такие, что держатся минут 10-15… хоть со своим ложись. И это на фоне новейшей медтехники стоимостью в миллионы. Визави вздыхает:

- Тут мы в рамках 44-го Антимонопольного закона о госзакупках, вынуждены закупать то, что дешевле. Но ситуацию стараемся исправить. И про то, что многие помещения, в том числе, палаты, даже платные, требуют обновления, я тоже в курсе. Но, заступая на должность, сразу предупредил – не ждите быстрых изменений, это просто невозможно, нужно, как минимум, два года, чтобы они почувствовались в полной мере. Пока стараемся аккуратно оптимизировать расходы, сократить те же койко-дни. В идеале, выйти на самоокупаемость и дальше на прибыль, как, например, Котласская ЦГБ.

- Это как?

- Чтобы тарифы по ОМС покрывали расходы. Платные услуги у нас есть, но их доля незначительная. У нас и так почти коммунизм. Но весь механизм не отработан, чем и занимаюсь. Без кадровых революций… хотя и пришлось сменить некоторых замов. Но это чисто рабочий процесс.

Тут я вспоминаю, как прошлым летом буквально обалдел от новости, что на место Красильникова приходит Попов. Всё было культурно – главврач больницы скорой помощи уходит на работу туда, где у него будет больше времени на деятельность депутата областного собрания. Это, если не знать предыстории их непростых отношений. Аккуратно задаю вопрос – как так?! И вот ответ:

- В июле 2024-го был в деревне, где неустойчивая связь. И вдруг мобильный показывает сразу несколько пропущенных звонков из Минздрава. Черти что подумал – на работе случилось нечто экстраординарное?! Перезваниваю и слышу – хотим предложить вам должность главврача Первой городской. А я с Герштанским (глава регионального минздрава) до этого лично не был знаком и до сих пор ума не приложу, кто мог ему посоветовать обратить внимание на какого-то Попова. При этом у меня всё было распланировано на несколько лет вперёд, те же поездки на СВО, хирургическую пенсию я себе выработал, рассчитывал работать в своё удовольствие.

- Интересно… все, кто вас действительно знает, знает и то, что вы очень неудобный для начальства человек – за словом в карман не полезете, и будете гнуть своё.

- Наверное, самый неудобный. Что не преминул доказать на деле, сразу выдвинув три непременных условия: мне нужно финансирование для выполнения своего плана реорганизации, безусловное право набирать свою команду и, наверное, главное – я главврач, а не исполнитель чужой воли и хотелок. После нескольких разговоров они согласились, обещав свободу принятия решений. Пока выполняют. Хотя уже показал свой норов, отказавшись сотрудничать с некоторыми поставщиками.

- И как с командой? Ведь люди – это главное.

- Мне поверили те, с кем сейчас работаю. Пока многое приходится делать авансом, под моё слово. Больше всего сомнений было у самого. Советовался, принимать ли должность. Один товарищ сказал очень нужную вещь – если ты сократишь больничную смерть хотя бы на 5%, это будет 50 спасённых жизней в год. Это всё и решило.

- Но и риски…

- Конечно, в ошибках всегда виноват главврач, а успех – работа всего коллектива. Сейчас команда собрана на 90%. Причём ориентироваться в этой работе на «звёзд», которых в любом деле единицы, тупиковый путь, тем более, в хирургии. Только коллективный труд всей команды. И, к слову, в больнице друзей нет – есть сподвижники. Это к вопросу приёма на работу.

Тут Попов выдаёт практически сенсационную информацию – оказывается, по хирургии Архангельская область на 5-6 месте по России, впереди только города-миллионники и регионы-доноры. А мы дотационщики… вот это да!

И опять возвращаемся к зоне СВО. Он туда стал ездить почти с самого начала спецоперации, с 2023 года. Тогда на Донбасс постоянно прилетали снаряды, хирурги по 72 часа(!) стояли за операционным столом, небо было алым от разрывов. Сейчас поспокойней, но осталась опасность – ждуны. Это те, кто в гражданской одежде подкладывает мины на дорогах под идущий транспорт.

- Как вы отпрашиваетесь?

- Я не отпрашиваюсь, я езжу туда в свой отпуск. Кроме того, в последнее время совмещаю врачебную деятельность с волонтёрством, плотно взаимодействую с «Ангелами фронта», с региональным Народным фронтом. А ещё там приходит осознание, что мы можем рассчитывать только на себя. Наверное, помните фразу императора Александра III про союзников России – только армия и флот. Полтора века прошло… ничего не поменялось.

- Ну, с таким послужным списком и с такими установками… если вдруг предложат пост профильного министра?

- Однозначно нет. Министр зависим, я же хочу оставаться самим собой. Свободным человеком. У меня знакомый анестезиолог из другого региона уходил ненадолго в замминистры и с облегчением вернулся в операционную.

- А если попросят освободить место главврача?

- Я могу оперировать, это у меня никто не отнимет. Про выработанную пенсию я уже сказал, ипотеку закрыл. Знаю, у кого-то есть иллюзия, что при годовом обороте больницы в 4 млрд. всегда найдётся возможность что-то отщипнуть себе. Но эта история точно не про меня, даже не подходят с предложениями.

Как частый потребитель медицинских услуг (опять увы), интересуюсь – когда пациентскому глазу станут видны позитивные изменения.

- Рассчитываю, что уже в августе-сентябре.

Лично проверить слова Алексея Попова не обещаю… но это уж как придётся.

Леонид Черток

(на фото вверху: Алексей Попов оперирует в отдельном медицинском батальоне, февраль 2024-го, 12 км от Авдеевки; внизу: он же с певицей Чичериной, апрель 2025-го, Донецкий госпиталь)



