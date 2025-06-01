Быть или не быть? Страсти по школьной форме

В архангельском сегменте социальных сетей разгорелся спор об обязательном ношении единой школьной формы, якобы это станет обязательным для всех.

Что не удивительно, наш народ не любит обязаловки (хотя обычно легко с ней смиряется). Но тут мнения разделились. «За» голосуют тоскующие по «совку», где все дети были одинаковыми, не отличишь. И внешне, и имущественно – отпрыск бедных театральных актёров ходил в том же, что и единственный сынок главного стоматолога отряда космонавтов (это я о своих детских комплексах). «Против» - сразу и либералы, ратующие за индивидуальность и свободу самовыражения, и те , у кого финансы обычно поют романсы – люмпены и маргиналы («деньжищ на вашу школу не напасёшься»).

Всех примирил самый титулованный директор школы (к нему как-то Путин заезжал) Илья Иванкин, в не очень далёком прошлом профильный региональный министр. В интервью «Региону 29» он сказал буквально следующее:

— С 1 июля в России вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме. О введении обязательной школьной формы речи не идёт! В нашей школе нет обязательной школьной формы. Как вы правильно отметили: подобные новости — просто утка от недобросовестных новостников из соцсетей ради лайков и просмотров! Решение о введении формы в школе, как и прежде, принимает Совет конкретной школы.

Все с облегчением выдохнули в надежде на здравомыслие именно Совета своей школу в нужную каждому заинтересованному родителю сторону. Как в КВН «пусть кого-то пронесёт, а кого-то нет». Но хочется проблему копнуть поглубже. Что сейчас и сделаем…

Покопался в летописях и выяснил следующее.

История школьной формы уходит корнями в XVI век. Впервые она появилась в Англии, в благотворительных школах для бедных детей, таких как Christ's Hospital. Форма символизировала скромность и равенство среди учащихся, а также помогала поддерживать порядок и дисциплину, пробуждала первые зачатки коллективизма.

Первая школьная форма для учащихся Российской империи была утверждена в 1834 году во время правления императора Николая I. Она была введена для гимназистов и студентов, а её дизайн отражал военный стиль, что подчёркивало дисциплину и порядок. Мальчики носили гимназические мундиры, которые напоминали военную форму: тёмно-синие или серые фуражки, шинели, брюки и куртки. Девочки, которые начали получать образование позже, получили свою форму только в конце XIX века. Их одежда была ещё более скромной и строгой.

После Октябрьского переворота 17-го года школьная форма была отменена, так как её считали пережитком царского режима. Однако в 1949 году в СССР школьная форма была возвращена. Для мальчиков это были серые военные гимнастёрки с воротничками-стойками и брюки, поясные ремни и фуражки, а для девочек — коричневые платья с чёрными фартуками.

Я, пришедший первый раз в первый класс в 1966 голу, когда оттепель уже кончилась, а застой ещё толком не начался, не застал всех этих стоечек и ремней. Мы ходили в серых однобортных пиджачках мышиного цвета и брюках не по фигуре (в массовом производстве такого просто не бывает). Через три месяца ткань сваливалась в катышки, которые весело было поджигать спичкой под партой на уроке. Наши девочки ходили всё в том же коричнево-чёрном трауре.

Как это выглядело со стороны. Старорежимная бабушка, увидев впервые внука в школьной форме, жалостливо всплакнула – «на арестантика похож» (см. фото внизу).

Что касается дешевизны и доступности. Внимательно посмотрите на указанное фото, особенно на длину брюк. Это мой поход во второй класс, за лето я вытянулся так, что отпуск нижних обшлагов не помог. Почему не купили новую форму?. После летних отпусков у родителей элементарно не было денег, а театральная касса взаимопомощи была опустошена под завязку.

Хорошо, что в этом возрасте ещё не комплексуешь из-за внешности.

Нашему году несказанно повезло – к выпуску мы как раз попали на переход с серой формы на синюю, и нам весь 10 класс разрешили ходить в цивильном. Но с категорическим условием – никаких джинсов, как главного элемента пропаганды западной идеологии (мини-юбки исключались по умолчанию). И это был настоящий глоток свободы.

Что касается равенства советских школьников. Оно заканчивалось на запястье рук, где у одних блестела новенькая «Сейко», а у других, в лучшем случае, тускнела старенькая отцовская «Ракета». Или на ногах, где за одной партой могли сидеть ботинки производства «Сапожок» и туфли от «Лориблю». Особенно различия были видны в школьной раздевалке при входе, где дублёнки соседствовали с синтетическими шубками «под котика». Да, школа была спецанглийская, номенклатурная, но и в других было тоже самое, пусть и не столь ярко.

Я очень удивился, узнав от своих деревенских однополчан, что многие видели ту школьную форму только в чёрно-белом кино. У них её не было в принципе – в сельпо не завозили, а специально ехать в город – накладно. И вообще накладно с учётом тогдашних колхозных заработков, когда одни брюки носили, не снимая, с момента покупки и до дыр. И ничего, гордо стояла советская власть, нисколько не смущаясь этого своего убожества.

Мои сыновья пошли в капиталистические школы в костюмчиках, в которых нестыдно и в театр пойти, в школе просили заказывать одинаковый фасон. Но это трудно назвать школьной формой, ибо само слова форма подразумевает принцип «безобразно, но однообразно», и только тогда дисциплинирует и укрепляет правосознание.

Так давайте рассмотрим «за» и «против».

«Школьная форма дисциплинирует» Как и любая другая – армейская, полицейская, спортивная и пр. Даже в солидных офисах есть определённый дресс-код. Школьники превращаются в некое сообщество, между ними возникает корпоративная солидарность.

Последнее особенно смешно. Даже в строгое советское время драки между школами были, если не массовым, то обычным явлением (по крайней мере, в нашем шпанистом Замоскворечье). В том махаче главным было – в общей серой массе различить родное лицо и не врезать по нему. Гордость за принадлежность к определённому сообществу может быть в том случае, когда каждая школа одевается по-разному, а не введение единой формы.

К тому же одевая детей одинаково с семи лет, вы лишаете их ощущения собственной индивидуальности, делаете общей массой (которой, конечно, намного легче управлять). Плюс появляется дополнительный повод для учительских придирок – «опять у тебя брюки/юбка не так!».

«Школьная форма подчёркивает социальное равенство». Это не работало в советские времена (см. выше), сегодня тем более. Меряются крутостью гаджетов, автомобилями в семье, летними заграничными путешествиями. И это начинается с того момента, когда мальчишки перестают кичиться – «а мой папа сильнее твоего». Так было и так будет… или придётся превратить страну в подобие Северной Кореи. И ни один дресс-код не решит эту вечную проблему.

«Ребёнку не надо думать, что одеть утром». Это-то и плохо. Ибо приводит к неряшливости. Вспоминаю свою форму… она даже в новом идеальном состоянии не вызывала радостных чувств. Знакомые, эмигрировавших в США в начале 70-х, рассказывали, с каким восторгом их 9-летняя дочь вернулась первый раз из американской школы: «Мама, там столько красок, и дети все разные!». Она не только цвет кожи соучеников имела ввиду.

Кстати, спросите современных школьников, хотят ли они одеваться одинаково со всей странной. Уверен, на их лицах вы увидите только кривые ухмылки. А ведь это тоже мотивация к учёбе. И ещё, я вспоминаю, как вернувшись из школы, хотел поскорее снять форму, в ней я чувствовал себя элементарно неудобно. И современный школьник скорее выберет мягкий свитер с джинсами, чем самый расфуфыренный костюм-тройку.

«Единая школьная форма будет дешевле стоить». Вот уж совсем не уверен. Как и её качеством. Представляя нравы легкой промышленности РФ, с большой долей вероятности могу предположить, что там не особенно будут упираться с качеством такого массового госзаказа.

Мой младший сын в новом учебном году наденет кадетскую форму (МЧС), у них специализированный класс. Пока ему даже прикольно… посмотрим, что будет дальше.

Леонид Черток



