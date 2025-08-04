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Всё для народа... по-вилегодски

В Ильинско-Подомском кипит работа: ООО «Автодороги», генеральный подрядчик, ведёт ремонт участка трассы 123 Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово (км 542+000 – км 548+700). Если говорить проще, то преображается дорога, проходящая через село. Новый асфальт, удобные съезды, широкие тротуары, надёжные водосточные трубы, строгий бордюрный камень и яркое освещение – всё это обещает комфорт и безопасность.

Общественник Сергей Федяев, в рамках общественного контроля, вместе с мастером ООО «Автодороги» Ильей Макаровым провели тщательную инспекцию обустраиваемых съездов с федеральной трассы. Итогом этой проверки стали более двадцати предложений по улучшению проекта, адресованные подрядчику. Порой, наблюдая за работой дорожников, не задумываешься о множестве нюансов, скрытых за кажущейся простотой процесса. А их, оказывается, бесчисленное множество! И даже неспециалисту интересно погрузиться в эти тонкости и понять все возникающие вопросы.

Пока проект ждал своего воплощения, многое изменилось. Некоторые запланированные съезды, например, на улицах СХТ, Спортивной, П. Виноградова, Ленина, Комсомольской, пл. Ленина, перед Автовокзалом, а также к домам №48 и 42 по ул. Советской, потеряли свою актуальность: там уже красуется свежий асфальт, и нарушать его целостность нет необходимости. Съезд к пустырю на месте сгоревшей почты (ул. Советская, 26) и вовсе был исключен из плана работ.

Благодаря инспекции, появилась возможность облагородить асфальтом тысячи квадратных метров в значимых местах: на подходе к белому пешеходному мосту, где обычно паркуются автомобили, и на площади перед величественным Храмом Илии Пророка. Теперь появилась надежда, что все съезды с федеральной трассы на грунтовые дороги будут одеты в прочный асфальтобетон. Изначально планировалось использовать асфальтобетонную крошку, но опыт подсказывает, что на здешних склонах этот материал долго не продержится – его попросту смоет потоками воды, стекающими с трассы.

Более того, существующий проект не учитывает обустройство проблемного съезда к домам №2, 2/5 и 2/9 по улице Советской. Каждую зиму здесь коварный плавун забивает водосточную трубу, превращая часть федеральной трассы в опасный каток.

Дорожники это прекрасно понимают и искренне хотят услышать мнение жителей, ведь их труд, прежде всего, направлен на улучшение качества жизни, о чем  нас так любят говорить с трибуны. Однако, со стороны администрации округа до сих пор не было проведено анализа этого участка. Да и самим сельчанам, безусловно, было бы интересно узнать все подробности предстоящего ремонта. Неудивительно, что люди подходят к Илье Макарову с вопросами о расположении тротуаров, водостоков и прочих деталях, отвлекая его от работы. Эту информацию не найти в интернете. И сами дорожники могли бы всё рассказать, ведь они не скрывают, что работают для людей.

Не поздно ли администрации организовать публичные слушания, чтобы разъяснить все нюансы проекта и принять взвешенные решения, учитывающие мнение тех, для кого, собственно, и затеян весь этот ремонт? А то начинают возникать подозрения…

Представьте, дорожники не могут предоставить общественным контролёрам проект и сроки проведения работ по каждому из пунктов (их всего пять). Сам контракт тоже разбит на пять подрядчиков, известная схема не только «размывания» ответственности за качество исполнения работ, но и бюджетных средств.

И что должен думать рядовой житель Ильинско-Подомского, для которого всё это делается? Вот так и формируется общее недоверие к власти… а на носу губернаторские выборы.

Валентина Шевелева, специально для ИА RUSNORD


04 август 16:11 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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