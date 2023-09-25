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Лишних денег не бывает. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей неделе народные избранники столицы Поморья усиленно готовились к второй сессии нового созыва. Напомним, первая была посвящена внутренним организационным вопросам. Настала очередь конкретики.

В рамках подготовки прошло заседание сразу нескольких постоянных комиссий. Основной вопрос финансовый – распределение по пунктам городского бюджета 191 млн. рублей, образовавшихся за счет экономии выплаты процентных платежей по муниципальному долгу.

Депутатами было предложено направить солидные суммы на: выкуп жилых помещений для муниципальных нужд (более 39 млн); переселение из аварийного жилья (8,7 млн); развитие социальной сферы (более 39 млн); перевозка людей водным транспортом (58 млн); содержание незаселенных жилых помещений и неиспользуемых нежилых (36 млн).

Также депутатами было предложено зарезервировать средства на экспертизу состояния здания спортивной школы «Каскад» (инициатива Сергея Чанчикова), увеличение субсидирования подвоза детей к учебным заведениям (Михаила Иванова), увеличение денежных выплат педагогам (Сергея Сорокина). 

Резюме от спикера городского парламента Ивана Воронцова:

- Отрадно, что депутаты начали активно не только изучать предлагаемые городской Администрацией изменения в текущий городской бюджет, но и предлагать свои предложения по формированию и наполнению главного финансового документа.

Напомним, что 2-я сессия Архангельской городской Думы состоится в среду, 25 октября, в 10.00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.  

И кроме того…

В пятницу группа представителей АрхГорДумы присутствовала на торжественном открытии уникального мозаичного панно при входе в Петровский парк.

Событие оценил Иван Воронцов:

- Сегодня, c учетом всех происходящих событий в мире, надо сохранять свои исторические традиции и историю. Как раз яркое художественное оформление исторических событий, достижений, фактов родного города, я надеюсь, не только оценят сами горожане, но и привлечет внимание туристов и гостей столицы Поморья. Спасибо большое Губернатору Александру Цыбульскому и Главе города Дмитрию Мореву…

К слову, в своей профессиональной жизни городской депутат Александр Гурьев, присутствовавший на открытии, является директором МУП «Горсвет». От себя лично и от лица всего предприятия он пригласил горожан и гостей поморской столицы прийти к Петровскому парку в вечернее время и полюбоваться оригинальной подсветкой по всему периметру панно. Говорят, получилось очень красиво.

Депутат Аркадий Пороховник откликнулся на просьбу градоначальника Дмитрий Морева посодействовать подвозу земли для благоустройства общественных территорий в Соломбальском округе областной столицы. Для директора предприятия «НК-флот», занимающегося перевозкой грузов специализированным автотранспортом, задача вполне доступная.

В середине октября«Камаз» доставил просеянную землю для благоустройства около двух "островков отдыха", где уже установлена парковая мебель. Ранее запущенная территория принимает цивилизованный вид.

Аркадий Пороховник:

- Очень надеюсь, что в следующем сезоне здесь появятся новые элементы (пешеходные дорожки, цивилизованное парковочное пространство и прочие элементы), чтобы общая картина двора выглядела достойно!  

21 октябрь 11:30 | : Горячая тема / Политика

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