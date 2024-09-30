Умножающие свет. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столиц Поморья занимались текущими проблемами народонаселения. В частности, тем, что на севере день от дня все быстрее темнеет.

Последним вопросом профессионально занимается депутат Александр Гурьев, в обычной жизни директор МУП «Горсвет». Именно под его строгим приглядом завершён четвёртый этап городской программы по комплексному ремонту линий освещения во дворах. И цифры - произведена замена 83 аварийных опор и 204 светильников с натриевыми лампами на светодиодные. Объем выполненных работ понятен даже неэлектрикам.

Александр Гурьев:

- Комплексный подход к ремонту городского освещения позволяет не только снизить расходы на содержание сетей и электроэнергию, но и повысить эффективность использования бюджетных средств. Кроме того, он значительно улучшает освещенность дворовых проездов, делая жизнь горожан более комфортной.

Замена светильников продолжается в районе торгового центра «Фактория» и в районе ветеранских домов на Ленинградском проспекте, где уже установлено 80 новых источников света. Общую проблему хорошей освещенности несколько расширил депутат Михаил Иванов, курирующий округ:

- Особое внимание стоит уделить освещению дворов возле домов, построенных для ветеранов Великой Отечественной войны. Создание комфортной и безопасной городской среды для наших ветеранов — это не только вопрос уважения к их подвигу, но и необходимость обеспечивать им достойные условия для жизни. Новые технологии освещения в этих дворах помогут улучшить качество жизни, повысить безопасность и создать атмосферу заботы и внимания. Мы должны стремиться к тому, чтобы каждый уголок нашего округа был светлым и уютным, особенно для тех, кто отдал свои силы ради нашей страны. Совместными усилиями мы можем сделать наш город более современным и безопасным для всех его жителей!

Но жить светло хотят избиратели и других городских окраин. Проблемами освещенности Северного округа занималась целая группа парламентариев разного уровня – Михаил Авалиани (областной), Иван Воронцов и Денис Лапин (городской). Решение принято давно и практически воплощено. За их личный счет, между прочим.

Иван Воронцов:

- В ближайшее время мы установим новые светильники на здании бывшего колледжа по адресу Партизанская, 2. Эта территория, по которой регулярно ходят люди, не имеет достаточного освещения. Раньше свет падал из окон спортзала, но после передачи здания библиотеке им. Н.А. Добролюбова стало темнее. Наша команда депутатов округа приобрела два ярких энергосберегающих светильника, которые будут установлены на фасаде бывшего спортзала. Благодаря этому станет светлее и безопаснее ходить по этой территории.

Также дружная команда депутатов собирается за упомянутым зданием бывшего колледжа создать небольшой сквер со спортивным ядром, зонами для отдыха. Хотели бы жить рядом с таким? То-то…

А еще народные избранники делились своими пристрастиями к осенним напиткам.

Тем самым, которые так приятно вкушать вечером в кресле под абажуром торшера с томиком Монтеня на коленях (вариант – с фильмом Феллини в телевизоре), облизываясь и причмокивая.

Своими вкусами на этом направлении делится депутат Елена Ануфриева:

- В холодное время года хочется пить согревающие ягодные чаи, мой любимый рецепт — чай из облепихи с медом и имбирем, и горячий напиток на основе ягодных морсов с апельсином и пряностями.

В тепле, светле и сладостью на губах… что еще надо, чтобы уютно встретить зиму?

