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Эх, дороги… Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья вплотную занимались проблемами родного города (впрочем, это их прямая обязанность). В частности, ремонтом дорожного и тротуарного покрытия.

Депутат Наталья Братина инспектировала ремонт дорог в Цигломени. Напомним, этот округ вошел в национальный проект «Безопасные качественные дороги», откуда и пришло финансирование работ.

Уже завершена укладка нижнего выравнивающего слоя. В настоящее время идет укладка верхнего слоя. Причем подрядчик дает гарантию на новую дорогу 4-5 лет, что архиважно, исходя из прежнего опыта, когда ямочный ремонт требуется уже через несколько месяцев.

Протяженность ремонтируемого участка на улице Цигломенской составляет 1,79 километра. На его обновление выделено более 38 млн рублей. На улице Кирпичного завода в нормативное состояние приведут участок протяженностью около одного километра за 21 миллион рублей.

Наталья Братина дала свои пояснения:

- Ориентировочные сроки сдачи объекта - сентябрь месяц. Но уже сейчас видно, что ремонт дороги идёт с опережением графика. Надеемся, что скорость выполненных работ не повлияет на их качество.

Отрадно, что ремонтом дорожного полотна занялись не только в парадном центре областной столицы (последнее хорошо видно из окон редакции).

А вот новость поглобальней – Архангельск победил в областном конкурсе модернизации пешеходных переходов.

Это означает, что город получит 22 млн руб. на установку новых светофоров, знаков и искусственных неровностей вблизи переходов опять же из нацпроекта «Безопасные и качественные дороги.

В городском бюджете заранее было предусмотрено софинансирование. То есть, верили в победу.

Депутат Александр Гурьев, он же директор архангельского МУП «Горсвет»:

- Мы уже занимаемся подготовительной работой: получаем согласования от ресурсных компаний, закупаем материалы, чтобы исполнить контракты в срок.

Состояние Соломбальского округа в дорожной части оценил депутат Аркадий Пороховник.

Проблема в том, что туда, как в бутылочное горлышко, стекаются машины с двух дорожных артерий Соломбалы — проспекта Никольского и улицы Советской. В часы пик здесь собирается многокилометровая пробка. Ситуацию усугубляет новый жилой комплекс на улице Валявкина. Чтобы жителям новостроек повернуть на мост, нужно пропустить все автомобили, движущиеся по Советской.

Аркадий Пороховник:

- Если не сделать хорошую транспортную развязку, то здесь регулярно будут происходить аварии. Свой проект предлагал застройщик жилого комплекса — по его мнению, перекресток с круговым движением мог бы решить проблему. Но чтобы его сделать, нужно проводить полноценную реконструкцию, менять коммуникации под дорогой, а это сотни миллионов рублей. За счет одного лишь городского бюджета реализовать такой проект невозможно. Вся надежда на федеральные средства, которые могут выделить по программе строительства глубоководного порта.

Надеемся, что все перечисленные проблемы будут решаться ускоренными темпами. А то, по словам председателя АрхГорДмы Ивана Воронцова, ему было просто стыдно показывать город китайской делегации. Впрочем, надо учитывать и китайской менталитет – они вряд ли водили гостей из Архангельска по проблемным местам.

Другое дело, что у нас таких мест гораздо больше, а народа и денег – в точности наоборот… 

08 июнь 12:27 | : Горячая тема / Политика / Экономика

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