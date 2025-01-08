Итоги сессии АрхГорДумы словами депутатов

Как мы сообщили ранее, сегодня прошла очередная сессия Архангельской городской Думы. Первые итоги подводят ее участники.

Максим Хохулин, председатель комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту:

- Судя по данным отчета, ситуация в городе остается под контролем правоохранительных органов. Преступность не демонстрирует резкого роста, а уровень раскрываемости тяжких преступлений, таких как убийства, изнасилования и разбойные нападения, составляет 100%.

Тем не менее, существуют вызовы, требующие внимания. Так, преступность в сфере информационных технологий продолжает расти, особенно в части мошенничеств. Преступники постоянно совершенствуют свои схемы, и находят новые способы обмана доверчивых граждан. Несмотря на проводимую профилактику, необходимо повышать уровень финансовой грамотности людей, чтобы они могли защитить себя от подобных преступлений.

Важным вопросом остается недоукомплектованность правоохранительных органов – в настоящее время нехватка кадров составляет порядка 23%. Чем больше людей будет задействовано в охране общественного порядка, тем безопаснее станет на улицах. В связи с этим коллеги предложили обратить внимание на развитие института народных дружин. Очевидно, что чем больше людей будет задействовано в обеспечении правопорядка, тем безопаснее будут улицы Архангельска.

Работа полиции в целом ведется на высоком уровне, особенно в части раскрываемости тяжких преступлений. Однако остается ряд направлений, требующих дополнительного внимания правоохранительных органов.

Ксения Корюкина, заместитель председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии:

- Правила благоустройства — один из ключевых документов, определяющих внешний облик города. Именно в них закладываются принципы поддержания порядка и чистоты на его территории. Сегодня мы внесли важные изменения, касающиеся брошенного транспорта. Теперь определены критерии, по которым транспортное средство признаётся брошенным, а также установлены обязательства по восстановлению благоустройства.

На основе согласования с контролирующими органами уточнено определение брошенного автомобиля. Такие транспортные средства будут перемещаться на специализированные стоянки. Сейчас мы ожидаем соответствующее положение, и надеемся, что в результате комплексной работы этот вопрос будет решён. Город постепенно очистится от заброшенного транспорта — часть владельцев, возможно, самостоятельно уберёт свои автомобили, а остальные будут принудительно эвакуированы.

При этом важно, чтобы все действия осуществлялись строго в рамках закона. Подход к перемещению имущества должен соответствовать правовым нормам. Для детальной проработки этого вопроса была создана рабочая группа с участием ГАИ и прокуратуры. В результате обсуждений мы пришли к текущей редакции правил.

Решение о признании транспортного средства брошенным будет принимать администрация города на основании заявлений. В свою очередь, ГАИ теперь получит возможность оперативно реагировать на случаи обнаружения заброшенного транспорта и предпринимать необходимые меры.

Иван Воронцов, председатель городского парламента:

- Рассмотренный отчет УМВД показал, что оперативная обстановка в городе остается стабильной, а уровень раскрываемости тяжких преступлений находится на высоком уровне. Правоохранительные органы ведут активную работу по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. При этом вызывает тревогу, что за прошедший год незначительно вырос уровень подростковой преступности. На это нужно обратить пристальное внимание, и усилить профилактику в школах.

К сожалению, продолжается рост преступлений в сфере информационных технологий, в частности - мошенничества. Пугает факт, что в прошлом году жители Архангельской области перевели мошенникам более одного миллиарда рублей. К сожалению, сейчас нет на 100% действенного способа раскрытия таких преступлений, поэтому у людей не остается возможности вернуть свои средства. Несмотря на повсеместную информацию о телефонных мошенниках, люди продолжают попадаться на их изощренные уловки.

Безопасность напрямую связана с качеством городской среды, и именно поэтому депутаты продолжают системную работу по совершенствованию правил благоустройства Архангельска. В течение нескольких лет велась работа над механизмом эвакуации брошенного транспорта, и сегодня разработаны четкие критерии, позволяющие на законных основаниях определять и убирать заброшенные автомобили. Этот шаг направлен на улучшение городской среды, создание более чистого и безопасного общественного пространства.

Одним из значимых решений также стало утверждение установки памятника Якову Лейцингеру — градоначальнику, внесшему огромный вклад в развитие городской инфраструктуры. Именно при нем в Архангельске появились водопровод, пожарная служба и расширилась система образования. Присвоение его имени скверу — это знак уважения к его заслугам и признание исторической роли. Значимо, что эту инициативу поддержал и действующий глава Архангельска Дмитрий Морев.

Кроме того, мы впервые сформировали пакет документов для участия в конкурсе среди представительных органов городских округов Архангельской области. Для нас это возможность сверить часы и оценить уровень работы городской Думы в сравнении со своими коллегами из других муниципалитетов.

В целом, все принятые решения направлены на системное развитие Архангельска и повышение качества жизни его жителей. Мы сохраняем историческое наследие, наводим порядок в городской среде и повышаем уровень безопасности. Благодарю коллег-депутатов, администрацию города, правоохранительные органы и всех неравнодушных жителей за активное участие в этих процессах.