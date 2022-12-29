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Город, который нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья усиленно готовились в первой в этом году сессии.

Так, большая депутатская группа обсудила ряд наиболее острых вопросов, которые обязательно будут подняты 8 февраля.

Спикер городского парламента Валентина Сырова попросила предоставить информацию по правонарушениям, которые связаны с уборкой города (в т.ч. с эвакуацией автотранспорта, по тем или иным причинам мешающим уборке дорог). Напомним, январь в столице региона отметился обильными снегопадами, и количество жалоб от населения на непроходимость тротуаров только растет.

Татьяна Подстригань («Единая Россия») поинтересовалась данными правонарушений, связанных с детьми. И было у кого, на совещании присутствовали представители прокуратуры и УМВД.

Дмитрий Акишев (независимый) попросил уточнить информацию по штрафам в части пресечения работы незаконных «наливаек» в жилых домах. Пусть наш город неважно убирают, зато здесь щедро наливают… как в том анекдоте.

Александр Гревцов (КПРФ) попросил приготовить непосредственно к сессии более полную информацию о ДТП, случившихся на отремонтированных участках дорог в рамках БКД. Это ли не самый объективный показатель качества ремонта?!

Также в ходе заседания были рассмотрены технические вопросы по городскому бюджету. На сессию во всеоружии!

И к повседневному…

Депутаты Иван Воронцов и Ольга Синицкая (оба «Единая Россия»), усиленные Михаилом Авалиани из регионального парламента, встретили с главой Северного округа Гидаятом Шукюровым.

Речь шла о продолжение работы в единой команде, в частности, по выбиванию дополнительных средств из резервных фондов областного и городского бюджетов на срочные нужды учреждений округа.

Иван Воронцов:

Основная часть работ была определена в конце прошлого года. Однако за непродолжительное время поступил ряд ходатайств, которые мы рассмотрели в рамках встречи. В частности, речь про организацию традиционных массовых мероприятий в округе, выполнение декоративной подсветки КЦ "Северный", свод аварийных тополей, а также замена оконных блоков в общеобразовательных учреждениях. Объём работ везде разный, но такие небольшие дела сделают жизнь жителей Северного округа чуточку лучше. А мы, в свою очередь, будем осуществлять необходимый контроль, чтобы всё было выполнено качественно.  

И пусть читателей не смущает глагол «выбивать»… это всего лишь реалия ежедневной работы депутата.

Представители фракции ЛДПР Мария Харченко и Михаил Блохин встретились с старшеклассниками 37-й школы Архангельска, чтобы объяснить им суть реформы системы местного самоуправления. Время летит быстро, не успеешь оглянуться, а вчерашние школьники уже на выборных должностях.

Депутаты рассказали ребятам о целях и принципах работы современной городской Думы, чем занимается городской парламентарий, какие задачи он решает. В свою очередь, школьники поинтересовались принципами формирования городского бюджета, муниципальных городских программ, а также участии горожан в возможности решения тех или иных городских проблем.

В конце встречи была проведена ролевая игра по решению острых городских вопросов. 

Мария Харченко:

- Такие встречи полезны и нам, ведь во время их мы получаем отклик молодежи на наши инициативы, и это отличная возможность, чтобы понять их запросы. Радует, что ребята на встрече были очень активными, задавали много вопросов и абсолютное большинство ребят высказались, что обязательно пойдут на выборы, когда достигнут своего 18-летия.

Кстати, именно ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы предложение разрешить голосовать с 16 лет для повышения явки на выборах. Тогда уж и жениться тоже…

04 февраль 10:27 | : Горячая тема / Политика

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