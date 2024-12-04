Добро пожаловаться. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались актуальными проблемами своих доверителей (они же избиратели).

Так, были открыты двери их общественных приемных. По адресу Поморская, 5 вел прием населения депутат Аркадий Пороховник. В частности, он провел встречу с новым директором Соломбальской коррекционной школы Мариной Димитровой. В этом интернате ведут работу с особенными детьми, и здание учебного корпуса нуждается в капитальном ремонте. Ну, как тут не помочь?!

А еще в общении с другими избирателями поднимались вопросы увековечивания имени соотечественника, сохранения истории музея «Красной Кузницы», продолжения оказания помощи ветеранским организациям.

Аркадий Пороховник об общем впечатлении от встреч:

- Я не мог оставить без внимания проблему уборки дорог и тротуаров. Я направил соответствующие депутатские запросы ответственным лицам. Вместе со своей командой я держу эту ситуацию на особом контроле. Кроме того, я активно общаюсь с инициативными горожанами, чтобы обсудить дальнейшие улучшения в наших округах. В частности, мы рассматриваем возможность продолжения реализации проектов региональной программы «Комфортное Поморье — 2025». В частности, одна из инициатив касается обустройства спортивно-досуговой зоны на улице Гагарина, 14/1.

Гиперактуальной для всего Поморья темой расселения ветхого жилья занимался Владимир Хотеновский. Лично он видит четыре варианта решения проблемы:

*участие в государственных программах;

* расселение за счёт застройщиков в рамках комплексного развития территорий;

* выплаты собственникам;

* предоставление выморочных квартир (пустующие квартиры и комнаты, которые никто не унаследовал).

Владимир Хотеновский:

- Я внимательно слежу за тем, как реализуется программа переселения, и надеюсь, что она будет продолжена до тех пор, пока последний житель ветхого и аварийного жилья не переедет в новое. Ведь, несмотря на все меры, ещё немало горожан ждут своих заветных квадратных метров в новых квартирах.

А еще депутаты по достоинству оценили выполнение инвестиционной программы компанией «РВК-Архангельск». Трудами ее специалистов налажено качественное водоснабжение в южных районах Архангельска - на территории поселка 3-го лесозавода, частного сектора по улице Ленина и округа Варавино–Фактория.

Михаил Иванов (председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии):

- Специалисты «РВК-Архангельск» не только улучшили качество воды, но и повысили надёжность системы водоснабжения в целом. Благодаря новому трубопроводу, изготовленному из современных материалов, риск возникновения аварийных ситуаций значительно снизился, а количество необходимых ремонтных работ в будущем уменьшится. Это важный шаг на пути к улучшению инфраструктуры города и повышению качества жизни его жителей. Отдельно хочу выразить благодарность команде «РВК-Архангельск» за профессионализм и оперативность в решении проблем, возникших во время работ. Мы понимаем, что такие проекты требуют времени и усилий, и ценим ту работу, которую вы проделали для обеспечения бесперебойного водоснабжения. В дальнейшем мы будем активно поддерживать инициативы по обновлению водопроводной сети и другим проектам, направленным на развитие городской инфраструктуры. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем создать комфортные условия для жизни горожан и обеспечить надёжное функционирование всех систем жизнеобеспечения.