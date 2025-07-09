Духовный дихлофос общества. Феномен депутата Милонова

В прошлом году он предложил упаковать всех российских школьников (включая девочек) в форму военного образца, мол, это моментально укрепит дисциплину, повысит успеваемость и патриотизм. Над ним посмеялись, однако дискуссия продолжается по сей день.

На днях он призвал запретить показывать в художественных фильмах обнаженных, состоятельных, бездетных и курящих женщин. Его бронебойная аргументация:

- Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая. И в могилу она со своими деньгами, кстати, и ляжет потом, только они ей не пригодятся. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать голых людей, курящих, нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи. Это как курильщики. Показывать их нельзя…

Вы готовы смотреть такое диетическое, выхолощенное кино без интриги, которая в 90% случаев возникает вокруг голых, курящих и состоятельных женщин? А он готов!

Скажите, как его зовут?

- Ми-ло–но-в!!!

Депутат Госдумы двух созывов, на чём останавливаться явно не собирается. Член фракции «Единая Россия». Где его явно ценят… иначе бы не держали.

Такие люди всегда сгодятся в большом коллективе. ими стращают политических оппонентов – «будете много выступать, выпустим с десяток милоновых».

Таким легко жить. В операторском цехе «Мосфильма» работал механиком некто Бычков. Трудяга был никакой – мог спокойно уехать с натурных съёмок, потому что в ближайшей столовке не нашлось полезного для желудка протертого супчика. И всё ему сходило с рук. Потому что не пил. И потому что на Руси юродивых жалеют.

При этом успешно учился на заочном в Ленинградском институте киноинженеров. Конечно, еще Сорбонна.. но и не пту.

Однажды терпение начальника цеха лопнуло, и он корректно отправил сей персонаж за справкой в психо-неврологический диспансер, что стоял напротив студии. Принёс со штампом «Практически здоров». Начальник скорбно вздохнул и бросил в долгий ящик. И только через пару лет во время субботника из начальственного кабинета раздался гомерический хохот. Оказывается, та справка была из… кожно-венерического диспансера, они располагались дверь в дверь.

Милонов – фрик? Ну нет, мужчина видный с чистым лицом и без эпатажа в одежде. Чудик? Но как дать точное определение такому понятию, если оно не подтверждено психиатрическим диагнозом. Актёр одной роли? В Государственной Думе не возбраняется. Циничный карьерист в политике? Циник вряд ли будет ездить на СВО за свой счёт. Причём не волонтёром, а бойцом.

Конечно, Милонов актёр без театрального диплома. Игра в предлагаемых обстоятельствах и возможностью править драматургию, это его драйв и хлеб насущный. Кратко пробежимся по его биографии.

Начал с членства в Свободной демократической партии России под предводительством сегодняшнего иноагента (не будем поминать всуе). То есть, либерал из либералов. Грозился устроить суд на КПСС и выбросить Ленина из Мавзолея (с того момента, лютый враг для всего красного). После первого же провала на выборах, сказал партии адью и стал примыкать к уже действующим легитимным политикам.

Был меньше года помощником депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которую убили в подъезде. Везунчик, могли ведь и его зацепить.

Пройдя по кривой дорожке мелкого чиновника и депутата районного уровня со статусом «независимый», в 2007-ом накрепко прикипает к «Единой России» и уже от неё никуда. То есть, чётко и вовремя уловил тренд и конъюнктуру. Параллельно партия училась максимально грамотно и полно использовать милоновские таланты, его рыжий образ. Цинично? В политике по-другому никак. Думаете, в других партиях иначе?

О нём начали говорить ещё когда рыжая борода мелькала в санкт-петербургском ЗакСобрании. Однажды Милонов подставил родной город на деньги – после его гневного панегирика в адрес сексуальных меньшинств резко упал иностранный турпоток. Не то, чтобы до этого в город на Неве рвалось сплошное ЛГБТ, просто из солидарности – не привыкли ещё в 2011-м к подобной полемике от парламентариев. Но Милонова даже не пожурили на партийном уровне, тем более, что скоро сам президент с ним солидаризировался.

А уж когда дослужился до Госдумы… пошли гражданские права ещё не родившимся эмбрионам, запрет в России «Игры престолов», борьба с теорией Дарвина и пр. И все эти в большинстве своём благоглупости не только обсуждаются обществом и в СМИ, но и находят активных сторонников. Тот самый пресловутый «свисток для выхода пара».

Вы в курсе, что Милонов учился, но не доучился (пока) в духовной академии, и намеревается закончить жизненный путь не в партикулярном, а в рясе?

А то, что у него шестеро детей, из них два приёмных? И это уже не роль, а ежедневный труд, один из самых благородных. Причём, по многочисленным свидетельствам очевидцев, держит семьё в православной строгости, а не в гедонизме и сибаритстве, как большинство его коллег-парламентариев.

С одной стороны, хочется держаться от подобного типа подальше… вдруг покусает. С другой – подойти и крепко пожать руку, такому не впадлу.

Да, он – человек крайностей, но иначе твой голос в зале заседаний на Охотном… да и на всей одной шестой части суши не услышат. Раз уж выбрал себе такую беспокойную профессию.

А вы смогли бы пройти по такому же пути? То-то…

Самые яркие высказывания Виталия Милонова:

«Фашисты изначально были гомосеками».

«Радужные флаги — признак экстремизма, символ русофобии. Смело вытирайте ноги об эти тряпки, пусть рука воинов будет тверда во исполнение закона и защиту общества от либерально-извращенческой скверны».

«Петербуржцы-консерваторы, безусловно, имеют определённый стиль, который идёт вразрез с петушиными представлениями всевозможных гомофриков из Москвы. Если ты одеваешься как гамбургский петух — это не значит, что ты одеваешься стильно».

«Нам надо организовать депутатскую рабочую группу, которая займётся разработкой отечественного мобильного телефона. Уверен, мы можем создать свой офигенный iPhone! Это ведь не космический корабль, а просто телефон, который даже китайцы вполне успешно в подвалах собирают».

«Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата».

«Кальян — это неприличный вид сексуальных взаимоотношений с Сатаной».

«СПб — без кальянов! Только шаверма, только гомофобия».

«Я - духовный дихлофос общества».

Леонид Черток