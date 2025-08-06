Митрополит Корнилий призвал верующих украшать себя постом и молитвой

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 августа, в неделю 10-ю по Пятидесятнице, день памяти Семи отроков, иже во Ефесе, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили клирики епархии, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Глава митрополии обратился к участникам богослужения с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, мы с вами слышали за Божественной литургией евангельское повествование святого апостола и евангелиста Матфея о том, как ко Господу нашему Иисусу Христу подошел человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду».

Мы с вами знаем, что некоторые люди приходят в храм Божий для того, чтобы помолиться о тяжко болящих родственниках, а иные проходят в храм уже в связи с погребением своих родных и близких. Некоторые вообще не посещают храм Божий, не участвуют в таинствах церковных, хотя в детстве приняли Святое Крещение. Они не хотят жить, исполняя заповеди Божии.

Почему же Господь обратил внимание на подошедшего к Нему человека, о котором сегодня говорится в Евангелии? Потому что он встал пред Спасителем на колени. В те времена люди хорошо знали Закон Божий, и им было известно, перед кем подобает вставать на колени. И в наше время человек пред человеком на колени не встает, коленопреклоненно мы молимся Господу Богу. Только перед Богом человек преклоняет своя колена. Человек, о котором мы слышим сегодня в евангельском повествовании, преклонив колена, исповедовал Христа как Бога! Господь исцелил его несчастного сына, изгнал из него беса. Почему же отрок сей получил тяжкий недуг? Причин может быть множество. Иногда даже в сердце малого ребенка, который едва учится говорить, может появляться гордость, зависть, обида. Бесы в связи с этими страстями могут приступить к человеку, и самое страшное заключается в том, что они могут завладеть человеческим сердцем и душой. Бесноватый человек не контролирует свои поступки и не понимает, что может погубить свою жизнь. Отец бесноватого отрока сказал Христу Спасителю, что его сын бросался в огонь и воду и тяжко страдал в новолуния. Святые отцы говорят, что не луна причина умопомешательства, но злотворный и коварный диавол. Будучи не в состоянии иным способом принудить людей к идолопоклонству, он наблюдает новомесячие луны и в это время делает так, что страждущий падучей болезнью вопит, чтобы родные больного поклонялись луне с мыслью, что она послала беса.

Отец бесноватого юноши сказал Господу, что уже приводил своего сына к ученикам Христовым, и они не могли исцелить его. Господь сказал, чтобы болящего привели к Нем, и тотчас бес вышел из него, и отрок исцелился. После этого ученики, приступив ко Господу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Христос ответил: «По неверию вашему». Временами наша вера крепка, а иногда колеблется. Такое было в жизни святого апостола Петра, когда он по слову Спасителя пошел по водам, но как только усомнился, тотчас стал тонуть. Почему же так произошло? Потому что он шел по воде не своей силой, но по слову Христа Спасителя. Лишь только сомнение постучало в его сердце, и лишь только он убоялся, сразу стал утопать. Так и многие люди в наши дни говорят о себе: «Я сам добился всего в своей жизни». Но стоит такому самоуверенному человеку неудачно упасть, и он может повредить себе руку, а потом даже не сможет поставить роспись на бумаге. Всё, что имеем в нашей жизни, дает нам Всемилостивый Господь по Своему милосердию, и никогда не нужно хвалиться тем, что мы имеем, но благодарить Господа за Его благодеяния к нам.

Что же далее сказал Господь Своим ученикам и апостолам? Он сказал о важнейшей заповеди. Всё, о чем написано в Евангелии, можно исполнить, но очень трудно иметь крепкую веру, о которой сегодня говорит Господь такие слова: «Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». Святитель Иоанн Златоуст в поучении на сегодняшнее Евангелие говорит такие замечательные слова: «Скажешь, где апостолы сдвинули с места гору? Я скажу, что они сделали гораздо более, воскресив тысячи мертвых. Ибо не столько нужно силы, чтобы передвинуть гору, сколько — чтобы выгнать из тела смерть. Повествуют, что святые, после них жившие и их гораздо меньшие, передвигали и горы, когда требовала того нужда. Поэтому очевидно, что и апостолы могли бы сдвинуть, если бы только нужно было, но не было тогда нужды. А может быть, это и случилось, но нигде не упоминается, ибо не все чудеса описаны».

Далее в сегодняшнем евангельском повествовании мы слышим такие слова Христа Спасителя: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Сие сказано о роде бесовском. Возлюбленные во Христе браться и сестры, мы с вами должны четко знать, какие добродетели подобает иметь каждому православному христианину. Пост и молитву. Только поста и молитвы боится враг нашего спасения. У птицы есть два крыла, так и у христианина есть два крыла — пост и молитва, которые помогут преклонить к нам милосердие Божие и испросить у Господа прощения прегрешений наших вольных и невольных. Только пост и молитва могут помочь противостоять врагу нашего спасения. В сии святые дни мы с вами совершаем молитвенный подвиг Успенского поста и просим Господа, чтобы Он по молитвам Царицы Небесной помог нам провести это святое время в смиренном благочестии, чтобы всем нам достойно и праведно достичь праздника Успения Пречистой Богоматери, очистить наши души и сердца покаянием, сподобиться причаститься Святых Христовых Таин и поклониться одру Пречистой Богоматери.

В сегодняшний день Святая Церковь чтит память семи отроков, иже во Ефесе. Они были воинами и жили в третьем веке. Когда император Декий прибыл в Ефес, он повелел всем гражданам явиться для принесения жертвы языческим божествам; непокорных же ожидали мучения и смертная казнь. Отроки отказались принести жертву ложным богам. С них немедленно были сняты знаки воинского отличия. Однако Декий отпустил их на свободу, надеясь, что они изменят решение. Юноши ушли из города и скрылись в пещере. Узнав, где скрываются отроки, император велел заложить вход в пещеру камнями, чтобы отроки умерли в ней от голода и жажды. Двое из чиновников, присутствовавших при замуровании входа в пещеру, были тайными христианами. Желая сохранить память о святых, они вложили среди камней запечатанный ковчежец, в котором находились две оловянные дощечки. На них были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти. Всемилостивый Господь сотворил чудо. Отроки уснули крепким сном. Прошло почти двести лет, и владелец участка земли, на которой находилась пещера со спящими отроками, начал каменную постройку. Рабочие разобрали вход в пещеру. Господь оживил отроков, и они проснулись словно от обыкновенного сна, не подозревая, что прошло почти двести лет. Тела их и одежды были совершенно нетленны. Готовясь принять мучения, отроки поручили святому Иамвлиху купить им хлеба в городе для подкрепления сил. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест. Услышав свободно произносимое Имя Иисуса Христа, он стал сомневаться, что пришел в свой город. Расплачиваясь за хлеб, святой отрок подал торговцу монету с изображением императора Декия и был схвачен, как скрывший клад старинных монет. Святого Иамвлиха привели к градоначальнику, у которого в то время находился Ефесский епископ. Слушая недоуменные ответы юноши, епископ понял, что Бог открывает через него какую-то тайну, и сам отправился вместе с народом к пещере. У входа в пещеру епископ вынул из груды камней запечатанный ковчежец и открыл его. Он прочел на оловянных дощечках имена семи отроков и обстоятельства замурования пещеры по повелению императора Декия. Войдя в пещеру и увидев в ней живых отроков, все возрадовались.

Почему же именно в то время такое чудо явил Господь? Потому что в те годы появилась ересь, отвергавшая воскресение мертвых во Второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Всемилостивый Господь, Который желает спасения каждому человеку, открыл сие чудо, что каждый верующий во Христа в конце своей жизни как бы уснет временным сном до всеобщего воскресения. Вскоре сам император прибыл в Ефес и беседовал с юношами в пещере. Тогда же святые отроки на глазах у всех склонили головы на землю и опять заснули, на этот раз до всеобщего воскресения. Император хотел каждого из отроков положить в драгоценную раку, но, явившись ему во сне, святые отроки сказали, чтобы тела их были оставлены в пещере на земле.

Почерпнем себе урок, возлюбленные, как нам достичь блаженной вечной жизни. Прежде всего, мы должны иметь крепкую твердую веру в Бога и украшаться великими добродетелями поста и молитвы. Всемилостивый Господь по молитвам Пречистой Богоматери да хранит всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!