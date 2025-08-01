Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Месяц зарев

На Русском Севере август из-за сияний зарниц называли «зарев». В древнерусском календаре месяц также известен под именами: серпень (заканчивалась жатва), венец лета, жнивень, густоед, разносол, хлебосол, припасиха-собериха, ленорост и межняк.

 Современное название месяца на Русь пришло из Византии, туда — из Древнего Рима, где изначально месяц именовался «секстилий» — от латинского «шестой», поскольку год там начинался с марта. В 8 году до нашей эры римский сенат принял решение переименовать месяц в честь римского императора, завоевателя Египта, Иудеи, Галатии и других земель Октавиана Августа. Он же — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Дословное значение латинского augustus — «божественный», «величественный».

 Некоторые «августовские» русские народные приметы и пословицы:

«В августе до обеда — лето, после обеда — осень».

«Что август дал, тем и живет мужик весь год».

«В августе всего в запасе: и дождь, и ведро, и серпогодье».

«Август запасает хлеб на год: у зимы огромный рот».

 Кстати, 17 августа по народному календарю — Авдотья Сеногнойка. Примета: если весь день идёт дождь, осень будет сырой. 

18 августа — Евстигней Житник. В этот день надо выйти на закате в поле и кричать во всю глотку. Коли эхо раздаётся далеко — будет ясная погода, близкое сулит дождь.    

19 августа — Яблочный Спас. Считалось, что после Спаса ночи становятся холоднее, начинается необратимый переход лета в осень. 

 ***

 Более двух веков назад, в 1780 году в Университетской типографии Москвы издана книга с длинным названием «Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякой хозяин может знать, что в котором месяце делать ему должно; с приобщением самых простых рецептов от разных болезней, сочиненной г. Статским советником и вольнаго Санктпетербургского общества членом Сергеем Васильевичем Друковцовым в наставление его детям». Ниже приведены в начальной редакции на изумительном русском языке некоторые советы из статьи «Август». Для удобства чтения текст «очищен» от символов дореформенной кириллицы.

 «Хлеб по ночам косами, пока роса есть, косить, а где обычаю нет, то жать по ночам лучше всем мужикам и бабам, и не знаю, для чего в глупых местах, еще и по ныне мужики не жнут, а бабы не молотят. А когдаб один другому в том помогал, тоб работа вся споре была, и хлеб от ненастья погибать не мог. …Рожь и пшеницу на реках и прудах в решотах мыть, и на солнце сушить».

 Не хлебом единым живёт крестьянин. Без коровы-кормилицы двор не полон. И потому совет: «В начале сего месяца должно быков с коровами спускать, и держать их в стадах до перваго Сентября; чрез то коровы телиться станут Мая к 1 числу, плод их будет крупнее для того, что к теплу и новой траве коровы отелятся, а теленок должен мать сосать не менее шести недель, а чем больше, тем лучше».

 Советы садоводам: «Всякия плоды садить в гряды, яблоки, груши, вишни, сливы, смородину, барбарис, крыжовник, каждого сорту целыми гнилыми штуками, те плоды лучше, нежели многия садят одни семена, а тело их истребляют; а когда семя имеет во круг себя природное свое гнездо в земле, тогда корень питание имеет, каждо своим природным соком, и тем наполняет сильнее у корня мочку; однакож яблоки садить те, которыя уже загнили, и тело их превратилось в мяккость, а от крепких яблок семена взойти не могут в предбудущую весну».

 О предбудущей весне подумали и, если не в глупых местах живёте, можно и заготовками заняться: «Всякие фрукты, ягоды варить, сушить, солить и спиртом наливать; из яблок и грушь семена чисто выбрать, чтоб одно тело было: наливка будет приятной вкус иметь. Яблоки и груши собирать, солить, и разными способами приуготовлять, и наливать полпивом, кислыми штями, Ренским вином, положа корицы, только того смотреть, чтоб яблоки ни мал не лежали, скорей употребляй, закупря бочки зарой в лед, а прочия изрезав можно сушить. Вынув семена вон, наливать крепким вареным медом, безо всякой горечи».

 Следующий совет для любителей передвоенного вина: «Виноградные вина в бочках на дрозжах бродят, и естьли не усмотрит хозяин, окисают. К поправлению сего должно всегда иметь в запасе сделанной спирт таким образом: Возьми изюму и винных ягод, истолки в деревянной ступе, налей Французской водки, дай оному стоять год в бочонке, потом положи все оное вместе в куб, передвой, и тем спиртом можешь удерживать от кислоты всякие виноградные вина».

 Где взять Ренское вино и Французскую водку?

 Зато компоненты для следующего рецепта имели даже самые «глупые погребщики»: «Многие делают, кладут горячую серу, голубиной кал, а для цвету разваривают рыбей клей, поджигают сахар, яишные белки, шафран. Когда вино переливаешь из бочки в бочку, то прежде оную должно выкурить вместо серы, мушкатным орешком, и в бочку положить три не больших диких камня, цедить в кран, а не сверьху, как то делают глупые погребщики, вынимают вино ливером сверьху, и тем вины делают самыя лучшия худыми».

 Сера, голубиный кал, рыбий клей и даже большие дикие камни — вроде бы понятны. А вот «вино, вынутое ливером сверьху»?

 Пусть рецепт останется в XVIII веке. В нашем и без него подделок хватает.

 Завершает статский советник Сергей Васильевич Друковцов августовские наставления как «глубокий эконом»: «Во время работы крестьян должно разделить пополам; одни работать будут на себя, а другая половина на господина: то всем равная участь быть может, и с обе стороны безобидно;  однакож мое мнение, с крестьян лучше брать денежной оброк или натурою разной хлеб, и всякой столовой запас: вернее и прибыльнее будет, хотя на то многия мне отвечали, будто мое положение живущему в деревне наведет большую скуку, для того что иметь не будет с крестьянином никакой вражды и ссоры, но я сему их мнению совсем противно думаю; тишину и спокойствие духа первою отрадою в жизни моей поставлю».

 Доброе, мудрое пожелание содержится в заключительной фразе. Хочется ему следовать. 

 Александр Чашев

17 август 09:28 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


«Комфортное Поморье» шагает по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Презумпция виновности. Госдума снова взялась за кино

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (199)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20