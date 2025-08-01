Месяц зарев

На Русском Севере август из-за сияний зарниц называли «зарев». В древнерусском календаре месяц также известен под именами: серпень (заканчивалась жатва), венец лета, жнивень, густоед, разносол, хлебосол, припасиха-собериха, ленорост и межняк.

Современное название месяца на Русь пришло из Византии, туда — из Древнего Рима, где изначально месяц именовался «секстилий» — от латинского «шестой», поскольку год там начинался с марта. В 8 году до нашей эры римский сенат принял решение переименовать месяц в честь римского императора, завоевателя Египта, Иудеи, Галатии и других земель Октавиана Августа. Он же — Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Дословное значение латинского augustus — «божественный», «величественный».

Некоторые «августовские» русские народные приметы и пословицы:

«В августе до обеда — лето, после обеда — осень».

«Что август дал, тем и живет мужик весь год».

«В августе всего в запасе: и дождь, и ведро, и серпогодье».

«Август запасает хлеб на год: у зимы огромный рот».

Кстати, 17 августа по народному календарю — Авдотья Сеногнойка. Примета: если весь день идёт дождь, осень будет сырой.

18 августа — Евстигней Житник. В этот день надо выйти на закате в поле и кричать во всю глотку. Коли эхо раздаётся далеко — будет ясная погода, близкое сулит дождь.

19 августа — Яблочный Спас. Считалось, что после Спаса ночи становятся холоднее, начинается необратимый переход лета в осень.

***

Более двух веков назад, в 1780 году в Университетской типографии Москвы издана книга с длинным названием «Экономический календарь или наставление городским и деревенским жителям в разных частях экономии, расположенное на 12 месяцев так, что всякой хозяин может знать, что в котором месяце делать ему должно; с приобщением самых простых рецептов от разных болезней, сочиненной г. Статским советником и вольнаго Санктпетербургского общества членом Сергеем Васильевичем Друковцовым в наставление его детям». Ниже приведены в начальной редакции на изумительном русском языке некоторые советы из статьи «Август». Для удобства чтения текст «очищен» от символов дореформенной кириллицы.

«Хлеб по ночам косами, пока роса есть, косить, а где обычаю нет, то жать по ночам лучше всем мужикам и бабам, и не знаю, для чего в глупых местах, еще и по ныне мужики не жнут, а бабы не молотят. А когдаб один другому в том помогал, тоб работа вся споре была, и хлеб от ненастья погибать не мог. …Рожь и пшеницу на реках и прудах в решотах мыть, и на солнце сушить».

Не хлебом единым живёт крестьянин. Без коровы-кормилицы двор не полон. И потому совет: «В начале сего месяца должно быков с коровами спускать, и держать их в стадах до перваго Сентября; чрез то коровы телиться станут Мая к 1 числу, плод их будет крупнее для того, что к теплу и новой траве коровы отелятся, а теленок должен мать сосать не менее шести недель, а чем больше, тем лучше».

Советы садоводам: «Всякия плоды садить в гряды, яблоки, груши, вишни, сливы, смородину, барбарис, крыжовник, каждого сорту целыми гнилыми штуками, те плоды лучше, нежели многия садят одни семена, а тело их истребляют; а когда семя имеет во круг себя природное свое гнездо в земле, тогда корень питание имеет, каждо своим природным соком, и тем наполняет сильнее у корня мочку; однакож яблоки садить те, которыя уже загнили, и тело их превратилось в мяккость, а от крепких яблок семена взойти не могут в предбудущую весну».

О предбудущей весне подумали и, если не в глупых местах живёте, можно и заготовками заняться: «Всякие фрукты, ягоды варить, сушить, солить и спиртом наливать; из яблок и грушь семена чисто выбрать, чтоб одно тело было: наливка будет приятной вкус иметь. Яблоки и груши собирать, солить, и разными способами приуготовлять, и наливать полпивом, кислыми штями, Ренским вином, положа корицы, только того смотреть, чтоб яблоки ни мал не лежали, скорей употребляй, закупря бочки зарой в лед, а прочия изрезав можно сушить. Вынув семена вон, наливать крепким вареным медом, безо всякой горечи».

Следующий совет для любителей передвоенного вина: «Виноградные вина в бочках на дрозжах бродят, и естьли не усмотрит хозяин, окисают. К поправлению сего должно всегда иметь в запасе сделанной спирт таким образом: Возьми изюму и винных ягод, истолки в деревянной ступе, налей Французской водки, дай оному стоять год в бочонке, потом положи все оное вместе в куб, передвой, и тем спиртом можешь удерживать от кислоты всякие виноградные вина».

Где взять Ренское вино и Французскую водку?

Зато компоненты для следующего рецепта имели даже самые «глупые погребщики»: «Многие делают, кладут горячую серу, голубиной кал, а для цвету разваривают рыбей клей, поджигают сахар, яишные белки, шафран. Когда вино переливаешь из бочки в бочку, то прежде оную должно выкурить вместо серы, мушкатным орешком, и в бочку положить три не больших диких камня, цедить в кран, а не сверьху, как то делают глупые погребщики, вынимают вино ливером сверьху, и тем вины делают самыя лучшия худыми».

Сера, голубиный кал, рыбий клей и даже большие дикие камни — вроде бы понятны. А вот «вино, вынутое ливером сверьху»?

Пусть рецепт останется в XVIII веке. В нашем и без него подделок хватает.

Завершает статский советник Сергей Васильевич Друковцов августовские наставления как «глубокий эконом»: «Во время работы крестьян должно разделить пополам; одни работать будут на себя, а другая половина на господина: то всем равная участь быть может, и с обе стороны безобидно; однакож мое мнение, с крестьян лучше брать денежной оброк или натурою разной хлеб, и всякой столовой запас: вернее и прибыльнее будет, хотя на то многия мне отвечали, будто мое положение живущему в деревне наведет большую скуку, для того что иметь не будет с крестьянином никакой вражды и ссоры, но я сему их мнению совсем противно думаю; тишину и спокойствие духа первою отрадою в жизни моей поставлю».

Доброе, мудрое пожелание содержится в заключительной фразе. Хочется ему следовать.

Александр Чашев