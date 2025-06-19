Ковчег с христианской реликвией доставят в Большой Архангельск

Ковчег с частицей Честного Пояса Пресвятой Богородицы на четыре дня доставят в Архангельскую епархию из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга.

Торжественная встреча святыни состоится в архангельском храме Успения Божией Матери 27 августа в 16:30, перед всенощным бдением в канун праздника Успения Пресвятой Богородицы. Богослужение возглавит митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

В праздник Успения Божией Матери, 28 августа, в 7:30 ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы торжественно встретят в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, где святыня будет пребывать до 19:00. Божественную литургию возглавит митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий.

В пятницу, 29 августа, святыню доставят в храм Воскресения Христова на Яграх в Северодвинске, где ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать до 19:00.

В субботу, 30 августа, ковчег с Поясом Божией Матери будет с 9:30 до 19:00 пребывать в Новодвинске в храме Святого Духа.

Отметим, что принесение в Архангельскую епархию ковчега с частицей Пояса Пресвятой Богородицы организовано по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь, связанных с жизнью Пречистой Девы.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица собственноручно сплела Пояс из верблюжьей шерсти и незадолго до Своего Успения передала его и Свою Ризу апостолу Фоме.

Первое время Риза и Пояс передавались из поколения в поколение наследниками двух иерусалимских вдовиц, получивших святыню из рук святого апостола Фомы. Затем в IV веке одежды Пресвятой Богородицы были привезены в Константинополь, заключены в золотой ковчег, запечатаны царской печатью и положены во Влахернском храме в городе Константинополе. В честь этого значимого события был установлен церковный праздник «Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне», который празднуется 15 июля.

Только спустя несколько веков по благословению Константинопольского Патриарха Евфимия II и по просьбе императора Льва Мудрого, который молился Богу об исцелении своей жены императрицы Зои от нечистого духа, ковчег был открыт. Несмотря на прошедшее время, Пояс полностью сохранил свой первозданный вид, а нечистый дух, одолевавший больную женщину, оставил ее. В знак благодарности Божией Матери императрица Зоя вышила Пояс золотой нитью.

Впоследствии святыня была разделена на части, одна из которых сегодня бережно хранится в Ватопедском монастыре на Святой Горе Афон. Святыня постоянно находится в обители и лишь на краткий период вывозится из него для принесения в греческие города. Однако в 2011 году из этого правила было сделано исключение: святыня была принесена во множество городов России, где ей поклонились около трех миллионов верующих. Люди шли к Поясу Пресвятой Богородицы, возносили к Ней свои молитвы, и Пречистая в ответ не оставляла их просьбы неуслышанными, являя многоразличные чудеса и исцеления. Супружеские пары получали избавление от бесплодия, усердно обращаясь к Божией Матери перед Ее великой святыней.

В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург. С того момента сюда ежедневно стекаются сотни паломников для того, чтобы помолиться Божией Матери и приложиться к святыне, которая помещена в ковчег с частицами мощей святых праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы.