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Лицом к лицу с народом. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья переделали массу текущих дел. До первой в этом году сессии осталось чуть больше двух недель… надо многое успеть.

Аркадий Пороховник провел рабочую встречу с руководителями администрации Соломбальского округа, интересы жителей которого он представляет в городском парламенте. Что называется -«сверили часы».

Народ уже обращался к своему депутату с просьбой ускорить процесс реконструкции пешеходного тротуара вдоль улицы Советской от улицы Краснофлотской в сторону улицы Терехина по нечетной стороне.  Соломбальцы хотят видеть его широким и удобным… а не таким как сейчас, ведь при всей современной автомобилизации населения пеший променад никто не отменял.

Аркадий Пороховник:

- Здесь большой жилой квартал, хорошая, но пока узкая транзитная пешеходная зона до соцучреждений, других общественных территорий. Я попросил профильный департамент городской Администрации провести необходимые сметные расчеты, глава округа нас поддержал в этом вопросе.

Впрочем, депутат предупреждает, что на весь цикл работ денег в этом году может и не хватить. Но начать стоит именно сейчас, задел карман не тянет.

Вице-спикер городского парламента Владимир Хотеновский презентовал проект федерального уровня – обучение школьников работе с беспилотными летательными аппаратами. Архангельской области повезло, она попала в список регионов, где технологии будут опробованы на практике.

Конкретно в столице Поморья выбрана школа №93, куда уже завезены необходимое оборудование и расходные материалы. Все за счет городского бюджета.

Владимир Хотеновский:

- Мне думается, управление беспилотниками - одно из перспективных направлений в детском образовании. Навыки программирования, изучение основ электротехники и принципов аэродинамики в ближайшем будущем могут понадобиться во многих профессиях - леспром, энергетика, судостроение и туризм.

Стоит добавить, что новые знания и умения будут внедрены еще в 17 школах региона, а также в Архангельский политехнический техникум. 

Наталья Братина, депутат от Цигломени, вместе со своими избирателями принимала квартиры в новых домах, построенных по программе расселения аварийного жилья. 

Это шесть новых домов на 372 квартиры, 30 из них зарезервированы для детей-сирот.

Конечно, кроме отделки и прочих удобств новоселов волнует, какая управляющая компания будет заниматься обслуживанием. А то разные варианты случаются…

Депутат решила действовать на опережение и заранее очно познакомить будущих жильцов с коммунальщиками.

Наталья Братина:

 - Жильцы уже знакомятся со своими новыми квартирами, в первом доме новые жильцы уже смотрят свои квартиры, сейчас готовится процедура осмотра еще двух новых домов. В общей сложности планируется заселить три 4-этажных и три 3-этажных домов. По просьбе жильцов мы инициируем встречу с управляющей компанией. Хочу отметить, что в первом сдаваемом доме в квартирах тепло, уютно, хорошее водоснабжение. Кроме этого, будет обсуждаться вопрос по транспортной доступности поселка, в частности, проблема увеличения количества рейсов пассажирских автобусов в утренние и вечерние часы до сих пор не решена.

Мария Харченко душевно поблагодарили архангелогородцев, принявших участие в донорском сборе крови для нужд бойцов СВО:

- Такие акции стали уже традиционными, среди партийцев (ЛДПР) есть и почетные доноры. Очень активны всегда северодвинцы, в этот раз присоединились и архангелогородцы. Надеемся участников станет еще больше, ведь это возможность внести свой вклад в спасение жизней и помочь в покупке необходимого оборудования для наших ребят в зоне СВО.

Полученные деньги за сдачу крови участники акции опускали в специальный ящик, все средства будут переданы в организации, занимающиеся сбором помощи для участников СВО. 

28 январь 16:00 | : Горячая тема / Политика

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