Ильинское кладбище встречает День памяти и скорби свалкой мусора

В последние две недели перед христианским праздником 22 июня 2025 года – Неделей всех святых, в земле Русской просиявших (вторым воскресеньем после Пятидесятницы, называемым в народе на Виледи «Девятым»), – традиционно многие близкие и родные приводят в порядок могилки усопших родственников.

На старом кладбище, вдоль тропинки на спуске к реке Горожанка, образовалась огромная несанкционированная свалка мусора. Призыв на табличках «ЗАПРЕЩЕНО складировать мусор» никого не останавливает. Материал о данной проблеме был опубликован в РайонКА-Ильинско-Подомское (105134099_97800">https://vk.com/id232035638?w=wall-105134099_97800) 11 июля 2024 года.

К сожалению, администрация Вилегодского муниципального округа не приняла мер по наведению порядка. По сравнению с прошлым годом свалка увеличилась в разы. Мусором завалили ограду крайней могилки, где похоронена семья Лялюшкиных. Думал ли боец Красной армии Василий Евлампиевич Лялюшкин, участник Финской войны 1939–1940 годов, что его последнее пристанище будет находиться среди кладбищенского мусора, спиленных стволов деревьев? От завала могил мусором спасла только ограда. Я уверен, что не было бы ограды, родственники не обнаружили бы и могил. Наше невежество к своим предкам проявилось как никогда.



Более трёх лет над могилками висит ствол сломанного дерева. Чего ждём? Когда оно упадёт, повредит могилы, или, ещё ужаснее, придавит посетителей, пришедших помянуть усопших родственников?



Прошу считать данную публикацию прямым обращением к прокурору Вилегодского района Дмитрию Леонидовичу Вилкову с просьбой осуществить контроль и принять меры воздействия по уборке мусора с несанкционированной свалки и упавшего дерева, а также к чиновникам администрации Вилегодского муниципального округа за ненадлежащую организацию работы с обращениями граждан.



До массового посещения кладбища остаётся меньше недели…

Сергей Федяев

P.S. Ситуацию на Ильинском кладбище взял на контроль Народный фронт Архангельской области. https://rusnord.ru/scandal/68497-nichego-svjatogo-kladbische-v-vilegodskom-rajone-pogrjazlo-v-musore.html



