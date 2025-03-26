Выборы губернатора Архангельской области. В чём интрига?

Среди кандидатов на выборы Губернатора Архангельской области определились претенденты от каждой из основных партий. «Новые люди» молчат… пока.

Кандидаты от неосновных партий на политическую погоду не повлияют.

Персоналии весьма предсказуемы, кроме , пожалуй, от КПРФ.

На прошедшей областной конференции коммунистов был представлен новый кандидат. Его имя вызвало шок, как среди рядовых коммунистов, так и среди всех жителей Архангельской области.

Но давайте по порядку.

Среди бесспорных лидеров - действующий Губернатор Архангельской области Цыбульский Александр Витальевич, представитель партии «Единая Россия».

Ещё в начале мая прошлого года аналитики политических процессов никак не предполагали, что кандидатура Цыбульского будет в списке кандидатов - он давно перерос уровня Губернатора и его место в Москве. Но судьба в лице Президента распорядилась по-другому, он снова может быть нашим лидером.

Это радует, благодаря его упорству и связям «наверху» Архангельск провёл первый серьёзный этап расселения из аварийного жилья.

К сожалению, второй этап, более масштабный, пока не получается.

Работы у нас много, Архангельская область далеко не в лидерах по уровню жизни и развитию производства.

Особенно сегодня, когда мы столкнулись с неожиданным торможением ряда крупных инфраструктурных проектов. Информация из федерального центра свидетельствует о приостановке или полной отмене инициатив на миллиарды рублей, что может негативно сказаться на экономическом развитии региона. Вместо ожидаемого промышленного бума, северный регион рискует столкнуться с застоем.

Под угрозой оказались ключевые для региона проекты:

- Транспорт и логистика: приостановлена реконструкция транспортно-логистического комплекса в Соломбале, что может ограничить возможности порта и затормозить развитие связанных отраслей.

- Судостроение: заморожена модернизация судостроительного завода в Соломбале, что ставит под вопрос планы по обновлению производственных мощностей и повышению конкурентоспособности предприятия.

- Энергетика: отменены амбициозные проекты строительства метанолового завода и комплекса СПГ близ Архангельска. Это лишает регион перспектив развития в сфере переработки газа и производства ценного химического сырья.

- Лесопереработка: приостановлена модернизация лесопильно-деревообрабатывающего комбината в Онежском районе. Это может негативно сказаться на одной из основных отраслей экономики области.

Причины таких решений пока не разглашаются, что порождает дополнительные вопросы и тревогу среди жителей и бизнеса. Отмена и заморозка инвестпроектов грозит не только экономическими потерями, но и сокращением рабочих мест, а также снижением общей инвестиционной привлекательности Архангельской области.

Особенно мы отстаём по условиям жизни - треть жителей области живёт в «трущобах», и в ближайшей перспективе им оттуда не выбраться самостоятельно.

Поэтому народ живёт в надежде на помощь федерального Правительства.

Однако, по условиям жанра , на предстоящих выборах он и будет лидером, причём с большим отрывом. Тут без вопросов.

А кто будет вторым?

За второе место будет ожесточённая борьба между кандидатами от ЛДПР и «Справедливой Россией».

Посмотрим результаты за последние десять лет:

- в 2015 году на втором месте была Ольга Осицина от ЛДПР с результатом 19,22 %.

«Справедливая Россия», тогда получила 10, 92 %, и заняла четвёртое место.

- в 2020 году на втором месте была Ирина Чиркова, «Справедливая Россия», с результатом 16,92 %, на третьем - ЛДПР в лице Сергея Пивкова - 6,76 %, чья персона не вдохновила даже весь «ядерный электорат» партии Жириновского.

Кто будет вторым на этот раз?

Рассмотрим кандидатов от этих партий.

Мой прогноз - Мария Борисовна Харченко от ЛДПР.

Во-первых, позиции либерал-демократов в области сильны, они всегда боролись с коммунистами за второе место в рейтинге местных выборов, по всем уровням.

Во-вторых, ЛДПР опирается на простой люд с окраин, который не понимает долгих и умных разговоров, им нужен короткий лозунг и быстрый результат. Кандидат из народа с простыми и ясными формулировками - значит, наш человек.

В-третьих, ведут очень активную предвыборную агитацию, не жалеют денег на помощников в этом деле, на символические подарки. Много молодёжи среди активистов.

Мария Харченко уже давно в местной политике, начинала как один из активистов молодёжного движения. Человек из народа, не буржуй какой-то.

Учитывая все факторы, можно предположить, что за Марию проголосуют рабочий класс с окраин. И приятную внешность не стоит игнорировать.

Однако, минус - нет опыта в управлении, непонятна её жизненная позиция и потенциал уверенности.

Не понятна её политическая и практическая позиция по проблемам области.

Насколько она волевой, опытный и прагматичный человек.

Есть ли у неё «железный стержень».

Одно дело - политическая мизантропия, другое - реальная жизнь области ...

Кто её команда?

Покажет ли она профессиональный подход и претензии к результату, или полную профанацию предвыборной борьбы.

Но всё это можно прояснить в ходе предвыборной кампании. Первые шаги покажут.

Другой участник предвыборного марафона и представитель от «Справедливой России» - Олег Витальевич Черненко.

Он давно очень узнаваемый и опытный депутат, квалифицированный предприниматель, владеющий несколькими предприятиями. Уже 20 лет в местной политической жизни.

Однако в нашем регионе интерес к идеологии и практике «Справедливой России» весьма умеренный.

Я не припомню никого из ярких идеологов и харизматичных личностей Архангельского отделения партии «Справедливая Россия».

Избирательные компании проводит вяло, без ярких и захватывающих электорат идей.

А если говорить о текущей деятельности - типичная парламентская партия мелкобуржуазного типа, которая между избирательными встрясками живёт тихо и мирно, никого не будоражит своими инициативами - типа «А давайте поставим памятник Сталину в Архангельске !».

Но не будоражит и скандалами, как коммунисты.

Тихая партия, без широкой электоральной поддержки. А у нас голосуют за тех , кто на слуху…

Перейдём к коммунистам.

На областной партийной конференции выдвинули весьма уважаемого человека - Лябихова Романа Михайловича, уроженца Архангельской области, но затем уехавшего в Москву и сделавшего там карьеру, как опытный девелопер, застройщик, миллиардер и весьма состоятельный человек.

Депутат Государственной Думы от КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Без сомнения, человек опытный и практичный.

Но как отнесётся к его кандидатуре простой народ, трудящиеся Архангельской области?

Да и просто рядовые коммунисты , которые узнали об этой новости только из местных СМИ?

Как у историка, у меня сразу возникают исторические ассоциации.

Представьте - 1917 год , лето.

Россию будоражит предчувствие Социалистической революции. Проходят выборы в Петроградский Совет рабочих и депутатов.

Возникает вопрос - а кто будет его возглавлять?

И здесь, вместо фигуры товарища Троцкого, фракция большевиков предлагает... капиталиста, промышленника Рябушинского!

Какая была бы реакция трудового народа, революционно настроенных матросов Балтийского флота?

А отношение к тем , кто его выдвинул?

К самому претенденту реакция предсказуемая - крайне отрицательная. Не станет он отстаивать интересы трудового народа. Это очевидно.

Но к тем, кто выдвинул Рябушинского в лидеры Петросовета, со стороны революционных масс, реакция была бы прямолинейной, с учётом того времени - их бы революционные матросы просто бы поставили к стенке.. Как контрреволюционеров.

А иначе не было бы Октябрьской революции, суровые были времена.

Это я пишу как человек левых и коммунистических взглядов. Сейчас по улицам Архангельска уже не ходят революционные матросы, даже на электросамокатах не ездят (а жаль).

Но тех, кто голосовал на конференции, можно с точностью идентифицировать по «восторженному» фото после конференции.

Не примите мой текст за провокацию и призыв к действиям, как у Трампа перед взятием Капитолия.

Это просто ёрничание историка.

Я прекрасно понимаю отношение к данному предложению Первого секретаря Архангельского Обкома КПРФ - Гревцова Александра Викторовича.

«Партия сказала надо - Комсомол ответил «есть».

Приходилось исполнять предписания с самого «верху»!

Но понимание результатов выборов предсказуемо - очередной провал...

Как и на предыдущих выборах кандидата в Президенты Харитонова. Где Архангельская область оказалась в числе аутсайдеров по рейтингу - предпоследнее место.

Вопрос в том, почему там, наверху, предложили такой провальный вариант.

В чём смысл?

Наверное, есть, но нам он неизвестен.

Кто будет голосовать за миллиардера из Москвы?

Понятно, что Программа кандидата будет народной, но это неважно, никто ему не поверит.

А конкурирующие партии сделают из этого компрометирующий контент.

Поэтому прогнозируем, товарищу Лябихову придётся быть в конце списка.

И дай бог, чтобы результат был сопоставим с последними выборами Президента - 4 %.

Хотя на выборах Губернатора в 2015 году кандидат от КПРФ – Павлов - получил 11,59 %, и это несмотря на то, что его предвыборная кампания была проведена просто ужасно.

А, впрочем, эта предвыборная кампания только начинается, и нас, наверняка, ещё ждут сюрпризы.

Максим Ложкин