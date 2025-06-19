Полковой священник поздравил личный состав космодрома с Днем ВВС

Помощник начальника космодрома Плесецк иеромонах Антоний (Ласточкин) поздравил военнослужащих одной из войсковых частей гарнизона с их профессиональным праздником — Днем Военно-воздушных сил России.

Отец Антоний совершил в храме войсковой части, посвященном святому мученику Иоанну Воину, два богослужения, а также побеседовал с командирами и личным составом. Полковой храм отметил в этот день престольный праздник.

Напомним, что на космодроме Плесецк действуют несколько храмов в разных воинских частях. Церкви посвящены благоверному князю Александру Невскому, великомученице Варваре, Всем святым, в госпитале — святителю Луке (Войно-Ясенецкому). Также действуют молитвенные комнаты.

День Военно-воздушных сил России (ВВС) — праздник военных, защищающих границы страны в воздушной сфере. Его отмечают 12 августа.

ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи, включая воздушное патрулирование, тушение крупных лесных пожаров, эвакуацию пострадавших от различных стихийных бедствий и многие другие.

Отправной точкой в создании военной авиации России принято считать 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, число когда был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

В 1992 году Россия приступила к строительству Военно-воздушных сил как неотъемлемой части собственных Вооруженных Сил. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 июля 1997 года "О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствования их структуры" к 1 января 1999 года был сформирован новый вид Вооруженных Сил – Военно-воздушные силы, в котором были объединены два самостоятельных вида Вооруженных Сил: Военно-воздушные силы и Войска Противовоздушной обороны (ПВО).

До 1997 года военные летчики не имели своего праздника и отмечали вместе с гражданскими авиаторами День Воздушного флота, который был установлен в 1933 году и отмечался до 1972 года 18 августа. Праздник был приурочен к концу летнего периода боевой подготовки военных воздушных сил, что позволяло совместить праздник с целым рядом состязаний и соревнований по авиационной технике, по технике пилотажа, огневой и тактической подготовке. Первое празднование Дня Воздушного флота прошло 18 августа 1933 года в Москве, на Центральном аэродроме имени М.В. Фрунзе (на территории Ходынского поля), в ходе него были показаны образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов. С этого дня, 18 августа стал всенародным праздником. Однако, несмотря на то, что был объявлен День "всего" Воздушного флота, то есть всей авиации СССР, включая авиацию Военно-морского флота, Гражданского воздушного флота, Общества содействия обороне, авиации и химическому строительству СССР (Осоавиахим) и др., Военно-воздушные силы Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и по численности, и по многообразию решавшихся задач играли в этом празднике ведущую роль.

По мере роста значения составляющих Воздушного флота СССР появились День Гражданской авиации СССР (9 февраля, с 2013 года – День работника гражданской авиации), День авиации ВМФ (17 июля) и др. В 1997 году, отвечая на просьбы военных авиаторов, президент РФ установил своим указом День Военно-воздушных сил, но праздничные мероприятия, посвященные ему, проводились в День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа).

С 2015 года, исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, Воздушно-космические силы отмечают свой профессиональный праздник также 12 августа, тогда же, когда отмечают его ВВС.

Отметим, что в 1990-е годы число аэродромов уменьшилось вдвое, а положение военной авиации стало критическим. Ситуацию исправили в начале 2000-х.

Сейчас ВВС России обладают одним из самых больших авиапарков в мире.