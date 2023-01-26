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Даешь молодежь! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались насущными делами с прицелом на будущее.

Так, представители фракции ЛДПР в лице ее лидера Марии Харченко и Михаила Блохина продолжают вовлекать старшеклассников в политическую жизнь страны.

Работа, кстати, на перспективу. Через пару лет их сегодняшние собеседники войдут в избирательный возраст и вспомнят, что своей активной гражданской позицией они обязаны последователям Жириновского. Вот и побежали проценты в копилку партии, оставшейся без главного и, что греха таить, единственного лидера на федеральном уровне.

На этот раз «парламентский» урок проходил в стенах школы №37. Слово Марии Харченко:

- Такие встречи полезны не только для старшеклассников, получающих новые знания, но также и для депутатов, так как мы получаем отклик на наши инициативы, лучше узнаем запросы молодежи. Радует, что большинство участников парламентских уроков готовы обсуждать сложные вопросы и стремятся к участию в выборах. Это еще раз подтверждает актуальность законопроекта депутатов нашей фракции в Госдуме о необходимости предоставить избирательное право с 16 лет.

Впрочем, насчет последнего тезиса у редакции есть некоторые сомнения. Получается, голосовать юной поросли можно с 16-ти, а выпить за победу своего кандидата, жениться на единомышленнице или сходить в кино на «взрослый» фильм – жди 18-ти. Нет ли в этом элемента дискриминации по возрастному признаку?

Михаил Федотов («Единая Россия») бился за право жителей острова Бревенник постоянно потреблять нормальную питьевую воду, а не с соленым привкусом как сегодня. Такие жалобы от граждан постоянно поступают в его депутатскую приемную.

Временные меры не устраивают ни народного избранника, ни островитян, которым за питьевой водой приходится ходить по льду аж на 14-й лесозавод.

Михаил Федотов:

- Сегодня в администрации Архангельска сообщили, что будет организован подвоз питьевой воды на Бревенник с других водоочистных станций. На мой взгляд, подвоз воды – это временная мера, которая не является полным решением проблемы. В связи с этим подготовил депутатские запросы в Роспотребнадзор и МУП «Водоочистка» с просьбой провести проверку и принять все необходимые меры для предотвращения подобных ситуаций. 

Напомним, что без воды человек может продержаться не более 2-3 суток. Когда без еды, без сна и без ток-шоу В. Соловьева гораздо дольше.

Вице-спикер городского парламента Рим Калимуллин провел прием граждан. Как известно, к депутату ходят в основном с бедами, намного реже с радостью. Вот и на этот раз люди жаловались н нерадивые УК, на бардак во дворах, на неубранные внутриквартальные проезды. А особенно на неработающий лифт… походите-ка пешком на 9 этаж (в среднем). Депутат в этом случае как последняя надежда на справедливость.

Рим Калимуллин:

- Жители пришли ко мне с проблемой замены лифта в многоквартирном доме. Есть решение суда, есть обещания городской Администрации, а замены лифта нет. Взял ситуацию на личный контроль.

Напомним, Рим Мукамилевич ведет прием населения каждую среду по адресу: ул. В. Воронина, д. 29, корп.2 (здание администрации округа Варавино-Фактория), с 17ч.00 до 19ч.00.   Приходите и будет вам счастье. 

18 февраль 11:48 | : Горячая тема / Политика

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