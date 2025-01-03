Расселение аварийного жилья в Поморье - денег нет. Что делать?

Все усилия нашего Губернатора по привлечению инвестиций в расселение горожан и жителей Архангельской области из «авариик» не увенчались успехом. Денег на второй этап расселения из аварийного жилья нет.

При встрече А.В. Цыбульского с президентом России В.В. Путиным, состоявшейся в декабре 2023 года , было получено заверение, что деньги из федерального бюджета на завершение первого этапа переселения жителей Архангельска, в соответствии с программой, будут выделены. Однако насчёт второго этапа внесены изменения, и акцент сделан на субсидирование из областного бюджета.

( Руснорд, «Мое письмо к Путину»).

Наши информационные агентства обошли этот вопрос, не объяснили читателям, что стояло за встречей Губернатора и В. Матвиенко 20 января 2024 года.

- Губернатор ещё раз напомнил председателю Совета Федерации о важности решения одного из самых острых вопросов в регионе, уточнив при этом, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ уже поддержало просьбу Архангельской области о выделении дополнительных средств на решение этой проблемы, учитывая тот факт, что первый этап программы переселения из жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года, Поморье успешно завершило. В рамках программы построено более ста домов общей площадью 450 тысяч «квадратов», жилищные условия улучшили порядка 25 тысяч человек.



Впереди ещё больший вызов — расселить почти 1,5 млн квадратных метров аварийного жилфонда, в котором много лет живут почти 50 тысяч северян, отметил в ходе беседы с Валентиной Матвиенко глава региона.

Напомню читателю, что Архангельская область сыграла ключевую роль в наполнении бюджета страны в предвоенные годы, когда ещё не было нефтегазовых доходов, давая в золотовалютный фонд страны огромные финансы, поставляя на международные рынки большой объем лесопродукции, который позволил стране провести индустриализацию страны и выиграть войну.

Кроме того, в послевоенные годы, позволила в кратчайшие сроки провести восстановление страны из разрухи. Однако, жители Архангельской области, работая не покладая рук на восстановления страны, ничего не получили от государства. Оставаясь жить во временных деревянных бараках.

Эта проблема вошла и в наше время - деревянное аварийное жилье не только унижает человеческое достоинство, когда люди современной страны вынуждены жить в таких трущобах, что это позор для такой богатой и индустриально развитой страны.

На мой взгляд, государство обязано решить эту проблему.

Стыдно, когда мы наблюдаем по ТВ каналам как живут, или жили наши соотечественники на присоединённых территориях Украины - нигде не увидите таких трущоб. Даже Сектор Газа, Израиль, погребённый сегодня в руины, выглядел лучше, чем Архангельск.

«Понятно, что не все 1,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья вошли во второй этап, а это 6274 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу. Но есть проблема, которая носит системный характер, и в решении которой нам нужна ваша поддержка, если сочтёте это возможным, – продолжил Александр Цыбульский. – Сегодня уровень софинансирования со стороны регионального бюджета должен быть на уровне 42%. Но ситуация с аварийным жильём в регионах существенно отличается, есть и бюджетная разница. И в рамках того объёма, на который мы получили федеральное финансирование, нам необходимо добавить ещё больше 15 млрд рублей. В бюджете Архангельской области таких средств нет, я говорю это открыто».

Губернатор, как и всегда, говорит честно, прямо и открыто - область не потянет таких расходов, проект по расселению провалиться, давайте решать вопрос РЕАЛЬНО. Помогите..

Мы сможем, при такой схеме, расселить только 1/3 через шесть лет.



На что Председатель Совета Федерации ответила Александру Витальевичу, вежливо, но отказом ...

А Жаль..

Но рассчитывать на её помощь было нерационально - бюджет сформирован, утверждён...

Тогда, что делают наши депутаты от Архангельской области - в Совете Федерации это Новиков Иван Владимирович, который с сентября 2023 года член Комитета СФ по социальной политике.

В Государственной Думе - Вторыгина Елена Андреевна и Спиридонов Александр Юрьевич, помогли ли они региону в отстаивании своих интересов?

Непонятно, молчат. Только Губернатор обивает пороги...

Причина такого решения, изменения в софинансировании проекта переселения из аварийного жилья, понятна - сложности в экономике, новый подход - глобальная экономия во всем. Это уже ощутили госслужащие - обещанное ещё в октябре месяце индексирование не произошло до сих пор. В школах области идёт сокращение технического персонала.

Давайте исходить из реалий сегодняшнего исторического момента. Денег не будет.

Что делать ?

Позволю себе обратиться к советскому опыту.

В конце 40-х годов прошлого века в Архангельске была такая практика - давали от предприятий беспроцентную ссуду работникам для строительства жилья.

Жильё строили - деревянные одноэтажные дома. Строили по всей Маймаксе, Уйме, да и в центре города. Была заинтересованность людей в получении жилья, да и государство помогало. Со своим приусадебным участком, баней и самое главное - у людей была цель работать и рассчитываться с ссудой. Создавались РСУ (ремонтно-строительные управления), которые за счёт государства строили жилье. Пусть и деревянное, но дешёвое.

Надо менять концепцию, подход.

Отказаться от дорогого многоэтажного жилья, когда на большие бюджетные вливания слетаются всякие там крупные девелоперы со всей России, которые стараются «срубить» на наших проблемах деньги. Всякие там «Самолёты», «Лидеры» и т.д.

Нужно подготовить площади под жилье, построить инфраструктуру, водопровод, канализацию, «ливневку» за счёт областного бюджета, а дальше выдать беспроцентные кредиты застройщикам.

Так выйдет намного дешевле, а самое главное - появится шанс решить проблему аварийного жилья в Архангельской области.

Посмотрим, что будет…

Михаил Скоморохов