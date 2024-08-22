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Культура требует внимания и денег. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья занимались не только сезонными проблемами, но и ценностями, которые принято относить к разряду вечных.

Например, культурой. Если с фестивалями у нас все более-менее (и то при незначительном участии города, все двигают группы энтузиастов при содействии регионального правительства и федерального центра), то на остальных объектах давно отмечается хроническое недофинансирование.

Расчесать проблему взялся депутат, чья профессиональная деятельность связана как раз с культурой.

Владимир Хотеновский:

- Я убежден, что бюджет должен выделять средства, которые как минимум полностью покрывают заработную плату персонала и коммунальные расходы. Все доходы, полученные учреждением от предоставления услуг, например, от постановок спектаклей, должны оставаться в его распоряжении.

По мнению искушенного в таких вопросах парламентария, под финансовую защиту должны попасть, прежде всего, должны попасть библиотеки и различные студии, чьи собственные доходы по определению минимальные. Ну и, конечно, надо учиться зарабатывать самим.

- Во многих городах страны финансирование муниципальных учреждений культуры осуществляется исключительно за счет городского бюджета, и все заработанные средства остаются на местах для развития. Мы можем изменить ситуацию к лучшему, чтобы учреждения культуры стали современными и привлекательными для посетителей. Именно за это я борюсь уже не первый год.

А еще на этой неделе культурно гуляла Соломбала.

В смысле, в этом микрорайоне областной столицы прошла церемония вручения дипломов «Гордость Соломбалы», которыми были отмечены самые активные горожане.

Награды лауреатам вручали городские депутаты Алексей Бельков и Аркадий Пороховник. По их словам, главный критерий при отборе победителей была любовь к своему округу и способность вовлекать других в благие дела.

Алексей Бельков:

- Я хочу пожелать вам всем дальнейших успехов в реализации намеченных проектов и инициатив, а также неиссякаемой энергии и вдохновения. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными моментами, а каждый день приносит новые достижения и победы!

И в конце нашего традиционного обзора – депутаты предлагают избирателям присоединиться к акции «Электросбор», которая катится по всей России. В Архангельске она пройдет 19 октября с 11:30 до 12:13.

Условия. 

Что можно принести на акцию:
 - Любые электроприборы, работающие от сети или батареек;
 - Провода и наушники.

 Что нельзя приносить:
 - Картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты.

Ксения Корюкина от АрхГорДумы:

- Телефоны, компьютеры, телевизоры, мониторы, принтеры и провода содержат различные компоненты, которые при неправильной утилизации становятся токсичными и могут нанести вред окружающей среде, здоровью людей и животных. Захоронение таких отходов на свалках (полигонах) запрещено, поэтому очень важно передавать их на переработку.

Все, что вы принесете, в последствии превратится в вешалки, садовую мебель, пластиковые корпуса для различных предметов и даже автомобильные детали.

Так-то. 

12 октябрь 12:00 | : Горячая тема / Политика

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