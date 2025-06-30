Поклонный крест освятили на станции «Холмогорская» Северной железной дороги в Архангельской области. Святыню установили в благодарность Господу Богу за дарование Победы в Великой Отечественной войне и в честь 80-летия Великой Победы.

С инициативой созидания святыни выступил предприниматель Дмитрий Ромин, он же изготовил крест. Доброе дело благословил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр. Освятил крест благочинный Плесецкого округа иеромонах Антоний (Ласточкин).

«Сердечно искренне благодарю Дмитрия Юрьевича Ромина и всех, кто помог и поучаствовал в установке креста, — отметил иеромонах Антоний. — На освящении молились около 80 человек, и это очень радует. Дай Бог, чтобы Животворящий Крест Господень объединял всех нас вокруг Христа Спасителя и вдохновлял на преображение наших верующих сердец».