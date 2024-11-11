Приятные хлопоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья не только утвердили бюджет и отметили 15-летие яркому событию в истории Архангельска, но и переделали много малых нужных дел. Не без приятности.

Так, спикер городского парламента Иван Воронцов провел очередную школьную экскурсию по кулуарам городской политики. Иван Александрович не раз говорил, что гордиться этой миссией – настраивать молодежь на взрослую жизнь, давать мотивацию для будущей карьеры.

На этот раз в политическое закулисье заглянули учащиеся 9-х классов средней школы №51 имени Ф.А. Абрамова. школьники узнали о структуре городской Думы, основных направлениях её работы и деятельности профильных комиссий. Председатель Думы рассказал о важных документах городской власти, таких как Устав города и городской бюджет, а также о том, как он формируется и на что тратятся доходы.

Также экскурсовод на общественных началах показал ребятам исторические фотографии, на которых запечатлена жизнь города, и музей сувениров, где представлены сувениры из городов-партнёров Архангельска. Ученики смогли не только увидеть, как проходит работа в Думе, но и сделать фотографии в рабочем кабинете председателя.

Прощальное напутственное слово от Ивана Воронцова:

- Я хотел бы пожелать вам успехов и удачи в учёбе. Главное, не забывайте о своих родителях, любите их и выражайте свою благодарность при любой возможности. Также важно общаться с друзьями и участвовать в различных мероприятиях, так как это даёт вам возможность получить знания и опыт. Надеюсь, что вы станете достойными гражданами нашей великой страны и будете вызывать гордость. Желаю вам крепкого здоровья и успешного окончания выпускного класса.

Елена Ануфриева и Ольга Шананина приняли участие в этом мероприятии и по доброй традиции вручили специальный приз по итогам конкурса студии эстрадного вокала "Импровизация" культурного центра "Соломбала-Арт".

Особенность вышеназванной студии в том, что в ней обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент в «Импровизации» занимается 14 таких ребят. Они занимаются как в отдельной группе по программе «Вместе интересней», где развивают речь и осваивают упражнения на расслабление мышц, так и в инклюзивных ансамблях, участвуя в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Это способствует их социальной адаптации и развитию коммуникативных навыков у здоровых детей.

Ольга Шананина:

- Как приятно видеть столько талантливых и одаренных ребят в одном месте! Я вижу, как горят ваши глаза, и это значит, что вы выбрали правильный путь в жизни — путь к творчеству! Желаю вам уверенно идти к своим целям, покорять новые вершины, развивать свои таланты и не останавливаться на достигнутом!

Стоит отметить, что творческий коллектив "Импровизации" — многократный победитель и призер значимых конкурсных мероприятий различного уровня, таких как российский конкурс-фестиваль искусств "Дыхание Севера", IX народный фестиваль "Архангельск поёт о Победе", открытый областной фестиваль-конкурс эстрадной песни "Чудо-Чадо" и многие другие.

Елена Ануфриева:

- Мы хотим поддержать ребят из замечательного коллектива "Импровизация" и вручить им специальный приз. Они активно участвуют в благотворительных акциях и проектах. В студии создан родительский комитет, который активно участвует во всех мероприятиях: сопровождает детей на конкурсы, помогает в разработке и закупке костюмов, а также в подготовке концертов. Это укрепляет семейные отношения и позволяет детям и родителям иметь общие интерес.

В Международный день инвалидов (отмечается 5 декабря) Михаил Орлов, как представитель городского парламента, был приглашен в культурный центр «Космос» на трогательное мероприятие.

Для участников, среди которых были люди с ограниченными возможностями здоровья (как только добрались?!), были подготовлены музыкальные и танцевальные номера, которые были восприняты с большой теплотой.

Михаил Орлов:

- Наша задача — проявлять внимание и заботу о людях, которым сложнее живется, чем остальным, и стремиться к созданию общества, где у всех будут равные возможности.