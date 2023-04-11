Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Воронцов мотивировал студентов жить и работать в Архангельске

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов провел ознакомительную экскурсию по кулуарам городского парламента для студентов-первокурсников Северного техникума транспорта и технологий. У ребят тот возраст, когда впервые задумываешься, где твое место на этой земле.

Депутат рассказал школьникам об истории создания городской Думы, структуре законодательной и исполнительной системы власти. Кроме этого, учащиеся услышали информацию о роли городских депутатов, принципах формирования городского бюджета, обсудили планы развития общественных территорий как города, так и Северного округа.

В конце общения Иван Александрович призвал ребят строить свои планы, работать и создавать семью именно в столице Поморья, что он считает наиболее перспективным и честным по отношению к родному городу.

Вот его впечатления от встречи:

- Приятно слышать, что молодые ребята связывают свою дальнейшую жизнь с родным городом, строят планы по поступлению в ВУЗы и работать в Архангельске. Мы как народные избранники должны вместе с городскими властями приложить все усилия, что молодежь находила свои «опорные» точки развития и видела перспективы в нашем городе и регионе. Сегодня город благодаря личной поддержке Губернатора региона Александра Цыбульского, его команды, слаженной работы городской Администрации и депутатов городской Думы, активно развивается, строятся современные социальные объекты, в каждом округе появляются все больше общественных территорий, улучшается спортивная инфраструктура. Можно с уверенностью сказать, что город меняет в лучшую сторону свой внешний облик. Время показало, что командный подход приносит свои плоды, и сегодня на встрече ребята отметили, что они хотят строить свою жизнь, оставаясь в столице Поморья. Это отличный результат нашей совместной работы.

В мероприятии также принял участие представитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании Михаил Авалиани.  

08 июнь 15:06 | : Политика

Главные новости


Странная смерть Александра Донского-младшего. Расследование ведет мама
Песни без слов. Йирума

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (102)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20