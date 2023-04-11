Иван Воронцов мотивировал студентов жить и работать в Архангельске

Руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов провел ознакомительную экскурсию по кулуарам городского парламента для студентов-первокурсников Северного техникума транспорта и технологий. У ребят тот возраст, когда впервые задумываешься, где твое место на этой земле.

Депутат рассказал школьникам об истории создания городской Думы, структуре законодательной и исполнительной системы власти. Кроме этого, учащиеся услышали информацию о роли городских депутатов, принципах формирования городского бюджета, обсудили планы развития общественных территорий как города, так и Северного округа.

В конце общения Иван Александрович призвал ребят строить свои планы, работать и создавать семью именно в столице Поморья, что он считает наиболее перспективным и честным по отношению к родному городу.

Вот его впечатления от встречи:

- Приятно слышать, что молодые ребята связывают свою дальнейшую жизнь с родным городом, строят планы по поступлению в ВУЗы и работать в Архангельске. Мы как народные избранники должны вместе с городскими властями приложить все усилия, что молодежь находила свои «опорные» точки развития и видела перспективы в нашем городе и регионе. Сегодня город благодаря личной поддержке Губернатора региона Александра Цыбульского, его команды, слаженной работы городской Администрации и депутатов городской Думы, активно развивается, строятся современные социальные объекты, в каждом округе появляются все больше общественных территорий, улучшается спортивная инфраструктура. Можно с уверенностью сказать, что город меняет в лучшую сторону свой внешний облик. Время показало, что командный подход приносит свои плоды, и сегодня на встрече ребята отметили, что они хотят строить свою жизнь, оставаясь в столице Поморья. Это отличный результат нашей совместной работы.

В мероприятии также принял участие представитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании Михаил Авалиани.