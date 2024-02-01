Идет школьник по АрхГорДуме...

Десятиклассники средней школы №7 (округ Майская Горка) посетили с ознакомительной экскурсией Архангельскую городскую Думу. Экскурсию ребятам провели председатель городской Думы Иван Воронцов и депутат от округа Майской Горки Ольга Шананина.



В начале встречи председатель Думы Иван Воронцов рассказал ребятам, чем занимается каждый депутат, какой округ он представляет.

Кроме этого, ребята услышали интересные исторические факты из жизни городской Думы, также депутаты рассказали про структуру городской Думы, об основных направлениях ее работы, поговорили о деятельности профильных комиссий.



Иван Воронцов и Ольга Шананина показали ребятам исторические фотографии жизни города и музей сувениров городов-побратимов и партнеров г. Архангельска.



В сессионном зале в ходе беседы ребята рассказали про себя, кем хотят быть в ближайшее время. Так, Полина видит себя политиком. Константин уже сейчас занимается IT-технологиями, увлекается web-дизайном и ходит на плаванье. Надежда видит себя в качестве адвоката, а ее одноклассница Варвара – экспертом-криминалистом. Также в классе есть те, кто целенаправленно готовится стать биоинженером, стоматологом и даже прокурором.



«А я хочу продолжить династию своих родителей и стать военным, занимаюсь плаваньем и стрельбой из мелкокалиберной пневматической винтовки», - рассказал будущий выпускник класса Михаил.



По словам Ольги Шананиной, ребята, несмотря на то, что сдавать выпускные профильные экзамены предстоит только в следующем году, уже сейчас четко понимают, кем хотят стать.



«Не бояться ставить цели и стремится к ним идти. Хочу пожелать вам не терять этот год, начинать собирать информацию по профильным экзаменам в те ВУЗы, которые вы хотите поступать и уже сейчас готовится к экзаменам», - пожелала Ольга Валентиновна ребятам.



Подводя итоги встречи, Иван Воронцов дал несколько практических советов по выбору профессии, пожелал ребятам не бояться брать слово на публичных мероприятиях и отметил:

- Сегодня старшеклассники рассказали про свои цели и амбиции, очень интересные и реальные профессии обозначены. Уверен, что с реализацией проекта по строительству межвузовского кампуса «Арктическая звезда», ребятам не надо будет планировать куда-то уезжать вообще из города, чтобы получить достойное высшее образование.

