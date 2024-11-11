Иван Воронцов: "Сформирован сбалансированный бюджет"

Сегодня на очередной сессии Архангельской городской Думы был принят бюджет областной столицы на 2025 год. Комментарий председателя парламента Ивана Воронцова:

- Примерно 64% расходов будет направлено на социальную сферу, что включает в себя образование, социальную политику, культуру и спорт. Нас, безусловно, радует социальная направленность бюджета, и выполнение городом своих обязательств перед людьми.

При этом сфера городского хозяйства получит всего лишь 2,8 млрд рублей. А это – дороги, тротуары, тепло, водоотведение. В своей работе депутаты получают больше всего обращений именно по этим направления. Особенно – за последний месяц. Сегодня все практически единогласно выразили пожелание по увеличению внимания к этой сфере.

Вместе с тем, администрации удалось сформировать сбалансированный бюджет, который выдерживает все основные показатели. Запущенные ранее проекты будут доведены до конца, и на это предусмотрены средства. Среди главных объектов стоит выделить завершение строительства дороги по улице Карпогорской, сдача в эксплуатацию новой школы на 860 мест в округе Майская горка, а также продолжение реконструкции площади Профсоюзов.

Несмотря на все объективные сложности в бюджетной сфере в текущее время, бюджет Архангельска сохраняется на прежнем уровне, при этом замечен существенный рост собственных доходов. В ближайшее время мы ждём субсидии со стороны областного бюджета, и тогда станет понятен объём работ, который нас ожидает в следующем году в Архангельске.