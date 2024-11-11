У трех мэров и трех спикеров гордумы Архангельска есть отличный повод для встречи и гордости за свой город

Юбилейная дата – 15-летие присвоения Архангельску звания «Город воинской славы» - объединила и поставила в один ряд у стелы трех последних руководителей города. Последний всенародно избранный мэр Виктор Павленко сделал все от него зависящее, чтобы Архангельск получил это высокое звание, глава муниципального образования Игорь Годзиш заложил на Набережной Северной Двины аллею городов Воинской славы, а нынешний градоначальник Дмитрий Морев в 2022 году привез из Москвы Меч Победы.

Вместе с ветеранами, общественниками и кадетами три мэа поклонились подвигу архангелогородцев.

В ходатайстве Президенту России о присвоении Архангельску звания Города воинской славы отмечалось: Архангельск основан как военная крепость, форпост государства российского на Севере. Этому призванию он служит и сегодня.

Город всегда был основной «стеной», защищающий северные рубежи нашей страны. Именно поэтому с началом Великой отечественной войны он сразу же оказался в числе прифронтовых населённых пунктов. Через порты Архангельска поступала военная помощь по договору ленд-лиза из Европы и США, а в близлежащих водах базировалась Беломорская военная флотилия.

Кроме этого, из города поставляли древесину, рыбу и целлюлозу для нужд фронта, помимо, собственно, военных грузов. А местные судоремонтные верфи денно и нощно восстанавливали поврежденные корабли для флота.

В декабре 2009 года Архангельск получил почётное звание «Город воинской славы» согласно указу Президента РФ. Оно присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества, ведь город был восточной точкой союзного Арктического фронта, который отражал натиск немецко‑фашистских захватчиков на протяжении всей войны. Город по праву заслужил свой титул, омытый кровью и потом павших.

«Мы гордимся каждым, кто внес свой вклад в Великую Победу. И благодарим большую команду архангелогородцев, которые добились присвоения звания нашему городу. В этот торжественный день желаю всем мира и благополучия. Наше дело правое, мы победим!» – выступил глава Архангельска Дмитрий Морев.

В церемонии возложения приняли участие и три поколения председателей городской Думы, а ранее Горсовета: Анатолий Кожин, Валентина Сырова и Иван Воронцов.