Сессия АрхГорДумы будет транслироваться в прямом эфире на ВК

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 5-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 14-15 февраля 2024 года.

14 февраля в 10:00 начнёт свою работу пятая сессия городской Думы 28-го созыва. Постановление о созыве сессии подписал председатель городской Думы Иван Воронцов. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.

В ходе сессии будет заслушана информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории городского округа "Город Архангельск" за 2023 год.

Также депутаты примут решение по ряду вопросов имущественного характера.

НОВШЕСТВО: Архангельская городская Дума планирует запустить в тестовом варианте on-line трансляцию в сети ВК 5-й сессии. Она будет доступна для подписчиков группы https://vk.com/arhgorduma Там же вы всегда можете получить больше информации о деятельности городского парламента.