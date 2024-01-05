Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сессия АрхГорДумы будет транслироваться в прямом эфире на ВК

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подписал постановление о созыве 5-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва 14-15 февраля 2024 года.   

14 февраля в 10:00 начнёт свою работу пятая сессия городской Думы 28-го созыва. Постановление о созыве сессии подписал председатель городской Думы Иван Воронцов. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

В ходе сессии будет заслушана информация о деятельности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Архангельску и состоянии оперативной обстановки на территории городского округа "Город Архангельск" за 2023 год.

Также депутаты примут решение по ряду вопросов имущественного характера.

НОВШЕСТВО: Архангельская городская Дума планирует запустить в тестовом варианте on-line трансляцию в сети ВК 5-й сессии. Она будет доступна для подписчиков группы https://vk.com/arhgorduma Там же вы всегда можете получить больше информации о деятельности городского парламента.

29 январь 15:18 | : Политика

Главные новости


Песни без слов. Эйтор Вилла-Лобос
Вечно не живой

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (292)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20