Вселенная Баха. Сицилиана

Медленный темп мелодии, её спокойное, плавное, умиротворяющее движение вызывают лёгкую грусть и надежды на перемены к лучшему. Звучит Сицилиана из Сонаты ми мажор Иоганна Себастьяна Баха.

Соната написана в конце 1720 года в Лейпциге в качестве новогоднего подношения работодателю - графу Леопольду фон Анхальт-Кемницу. В каталоге произведений композитора она числится под номером BWV 1031.

Сицилиана – известный с XVI века медленный итальянский танец, близкий пасторали. В XVII -XVIII веках многие сочинители музыки использовали типичный для сицилианы ритмический рисунок в ораториях, кантатах и операх. Перед её грацией и лиризмом не устоял и Бах. Сохранив размер и неторопливое движение старинной сицилианы, композитор наполнил сочинение грустным и одновременно светлым, проникновенным содержанием. В этой части Сонаты солирует нежная флейта. Клавесин выступает здесь в роли аккомпанемента. И течёт мелодия как река жизни.

Кстати, фамилия «Бах» в переводе с немецкого означает «ручей». «Не ручей, а море должно быть его имя», - восторгался творчеством Баха Людвиг ван Бетховен. Ещё один великий земляк Баха Иоганн Гёте описал ощущения от прослушивания музыки композитора, как «вечную гармонию в диалоге с самим собой».

На приложенных записях Сицилиана из Сонаты ми мажор Иоганна Себастьяна Баха звучит в аутентичном исполнении (флейта и клавесин), а также в фортепианном переложении (исполняет Монах Авель) и в рок-обработке группы Ekseption.

Приятных внутренних диалогов!

Александр Чашев

Над текстом - фото картины Пио Риччи (1850-1915) «Урок музыки».