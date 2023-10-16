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Вселенная Баха. Малая фуга…

В августе 1703 года 18–летний Иоганн Себастьян Бах занял пост органиста церкви Святого Бонифация в Арнштадте. Работать ему приходилось всего три дня в неделю. Жалованье позволяло вести достойный уровень жизни. Настроенный по новой системе церковный орган находился в его полном распоряжении круглые сутки. Эти благоприятные обстоятельства молодой музыкант и начинающий композитор использовал для совершенствования мастерства органиста и сочинения музыки. 

Полвека спустя в некрологе Баха будет написано, что именно в Арнштадте «созрели впервые планы его прилежных занятий искусством игры на органе и композициями, которые он изучал путем вдумчивого анализа произведений известных в то время серьезных композиторов и самостоятельного применения изученного на деле».

К арнштадтскому периоду творчества (1703 – 1707 годы) относится сочинение одного из самых известных и исполняемых произведений Баха – фуги соль минор, написанной для органа. В каталоге работ композитора она числится под номером BWV 578. Известно сочинение и под названием «Малая (маленькая) фуга». 

Исследователю творчества Баха, философу культуры, органисту Альберту Швейцеру  (1875 – 1965) принадлежат слова: «Фуга – это высший уровень музыкальной полифонии». Эта, основанная на постоянном повторении темы с последующим развитием и вариацией форма, считается одной из наиболее сложных и изысканных в истории музыкальной культуры. 

Фуга соль минор BWV 578 состоит из трех частей: экспозиции, разработки и рекапитуляции. Музыковеды, отмечая её простую и лаконичную конструкцию и мощный гармонический каркас, называют произведением, которое олицетворяет все лучшее, что есть в музыке Баха: стройность, музыкальность, ясность, гармоничность и гениальность.

Первое известное исполнение «Малой фуги» состоялось почти через сто лет после её создания – в 1800 году, в Бремене. Она оказала большое влияние на творчество многих композиторов и продолжает вдохновлять музыкантов разных жанров по всему миру.  Существует множество органных интерпретаций фуги, аранжировок для оркестров разных составов, солирующих инструментов и даже рок обработки. 

В приложенных записях фуга соль минор BWV 578 Иоганна Себастьяна Баха звучит в исполнении нидерландского органиста, представителя движения аутентичного исполнительства Тона Копмана и симфонического оркестра под управлением Леопольда Стоковского (его аранжировка). Рок – обработка фуги предложена исполнителем под псевдонимом «Theradman». 

Пусть на мгновения обретём мир в абстрактных построениях Баха.

Александр Чашев

***

Предыдущая публикация из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/61284-vselennaja-baha-o-dobrom-pastyre.html 

 

 

10 декабрь 09:29 | : Культура / Горячая тема

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