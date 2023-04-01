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Вселенная Баха. Концерт № 5

Бах не новый, не старый, он нечто гораздо большее — он вечный...

Роберт Шуман

Эта мелодия звучала в программах всесоюзного радио в качестве музыкальной паузы. Поскольку дикторы не объявляли её название, пришлось дать своё. Её плавное течение напоминало мне реку, потому и получило это имя.

На заработанные в летние каникулы первые деньги приобрёл несколько грампластинок Иоганна Себастьяна Баха, на одной из которых услышал знакомую «речную» композицию и её подлинное название – «Ларго ля бемоль мажор из Концерта № 5 фа минор для клавира и струнных». С тех давних пор прекрасная, возвышенная, неспешная мелодия вошла в личный список лучших классических произведений, слушать которые в минуты печали и радости, покоя и сомнений требует сердце.

Время создания небольшого по объёму пятого концерта Баха, включенного в каталог Шмидера под номером BWV 1056, датируется приблизительно тридцатыми годами XVIII века, когда (с 1729 года) Бах возглавлял Музыкальное студенческое общество (Collegium musicum) при Лейпцигском университете, участвуя в его концертах в качестве дирижёра и солиста. Концерт состоит из трёх частей: Allegro, Largo и Presto. Именно во второй, медленной части, по мнению многих почитателей Баха, содержатся откровения гения о сути явлений и вещей.

Концерты, сочинённые Бахом для клавесина, в наше время часто исполняются на фортепиано. Первая из приложенных к посту записей (1957 года) из этого ряда. Играет выдающийся пианист Гленн Гульд (1932 – 1982).

На второй записи приведено аутентичное исполнение - клавесин и барочный ансамбль. Помимо Largo здесь прозвучит и третья часть концерта - Allegro.

Музыка, написанная сердцем, непременно отзовётся и в других сердцах.

Александр Чашев

***

Предыдущий текст из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/59118-vselennaja-baha-adazhio.html 

01 май 10:00 | : Горячая тема / Культура

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