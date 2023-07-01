Вселенная Баха. Хорошо темперированный клавир

«В этом нет ничего примечательного. Всё, что нужно сделать, это нажать нужные клавиши в нужное время, и инструмент заиграет сам».

(И.С.Бах)

У великих композиторов XIX - XX веков имелась «настольная книга», по которой они изучали основы композиции и полифонии. Бетховен называл её «музыкальной Библией». Такой «книгой», оказавшей огромное влияние на всех музыкантов мира, является «Хорошо темперированный клавир» (нем. («Das wohltemperierte Klavier») Иоганна Себастьяна Баха. Любители музыки называют его аббревиатурой «ХТК».

К работе над циклом Бах приступил в Веймаре, где он жил с 1708 по 1717 год. Первый том «ХТК» вышел в 1722 году. На его заглавном листе композитор сделал пояснение о цели труда - познакомить будущих музыкантов со всеми имеющимися тональностями, доказав, что каждая из них звучит совершенно. Второй том «ХТК» написан в Лейпциге в 1744 году.

Клавиром в германских землях XVII—XVIII веков именовались клавишные музыкальные инструменты, звучание которых в значительной степени зависело от настройки. То есть «хорошо темперированный клавир» означает «настроенный таким образом инструмент, что звуковой интервал между любыми двумя его соседними клавишами одинаков».

В каждом томе «ХТК» содержится по 24 прелюдии и фуги, насыщенных скрытыми образами и символами во всех мажорных и минорных тональностях. Цикл считается своеобразной энциклопедией баховских образов.

Русский композитор Антон Рубинштейн (1829-1894) отметил то, что объединяет 48 пьес цикла: «Не далее как в „Wohltemperiertes Klavier" вы находите фуги религиозного, героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, драматического характера; в одном только они все схожи — в красоте...».

При этом «Хорошо темперированный клавир» предоставляет исполнителю большую свободу интерпретации в виде выбора инструмента для исполнения (клавикорд, орган, клавесин, фортепиано), темпа, оттенков и многого другого.

Начиная с XIX века клавирные сочинения стали исполняться, в основном, на рояле. Многие выдающиеся пианисты исполняли в концертных программах и записывали в студиях интерпретации «ХТК». Одно из лучших претворений принадлежит Святославу Рихтеру, записавшему в 1972-1973 годах в Зальцбурге два тома цикла .

В каталоге сочинений Баха «Хорошо темперированный клавир» имеет обозначение BWV 846—893.

В приложенных записях приведены шесть пьес из двух томов «Хорошо темперированного клавира». В том числе из первого тома: прелюдия и фуга № 1 а 4 voci (музыкальный термин имеет значение «голоса») до мажор (BWV 846), прелюдия и фуга № 4 а 5 voci до-диез минор (BWV 849), прелюдия и фуга № 9 а 3 voci ми мажор (BWV 854). Из второго тома: прелюдия и фуга № 18 а 3 voci соль-диез минор (BWV 887), прелюдия и фуга № 23 а 4 voci си мажор (BWV 892), прелюдия и фуга № 24 а 3 voci си минор (BWV 893).

Александр Чашев

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Предыдущая публикация из цикла «Вселенная Баха»: https://rusnord.ru/hot/60549-vselennaja-baha-brandenburgskie-koncerty.html



